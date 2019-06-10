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 На почте в Хмельницкой области произошла утечка инсектицида. ФОТО

В одном из почтовых отделений Староконстантинова разлился инсектицид "Норил", находившийся в одной из посылок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Хмельницкой области.

Сообщение об утечке неизвестного химического вещества поступило в Службу спасения "101" в 11:47. На место происшествия отправили 8 спасателей. Они, как сообщают в пресс-службе, "в кратчайшие сроки с помощью спецсредств ликвидировали последствия разлива опасного вещества".

"Как выяснилось впоследствии опасным веществом оказался "Норил", который применяется для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Раствор находился в одной из посылок. Из-за механического повреждения пластиковая тара разгерметизировалась, и ее содержание попал в окружающую среду", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В речке Рось нашли следы 11 химикатов, но их содержание не превышает норму

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На почте в Хмельницкой области произошла утечка инсектицида 02
На почте в Хмельницкой области произошла утечка инсектицида 03
На почте в Хмельницкой области произошла утечка инсектицида 04

Источник: https://censor.net.ua/p3131624
 
 
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по-моему запрещено пересылать почтой всякую хрень , опасную для окружающих
и потом...как это "механические повреждения"... т.е почта не несет ответственность за сохранность посылки и целостность упаковки (я догадываюсь что нет)))))
и последнее - что-то в последнее время стало много новостей о разгерметизации удобрений... как-то настораживает...
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А нітрогліцерин ще для пересилання не приймають?
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