 "Нет капитуляции": под Администрацией Президента проходит акция протеста. ФОТОрепортаж

Организаторы заявили акцию как мирную и попросили, чтобы на ней не было никаких флагов, кроме флагов Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.

Митингующие выкрикивали "Нет капитуляции! Слава нации!", "Вову геть", "Кучму геть", "Чувак, выходи", сообщает издание "Буквы".

У центрального входа возник конфликт: участники акции хотели повесить на здание АП плакат с надписью "Администрация губернатора Малороссии", но полиция не позволила это сделать. Полицейский вырвал и порвал плакат, люди набросились на него, но драку удалось разнять. По словам полицейского, он не позволит символике государства-агрессора висеть на здании АП.

Кроме этого, активисты сожгли белый флаг, являющийся символом капитуляции.

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