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Все про:Администрация_Президента (1544) акция (1920) Зеленский (1696) Кучма (1773) митинг (2312) протест (4428)

 "Нет капитуляции": под Администрацией Президента проходит акция протеста. ФОТОрепортаж

Протестующие требуют, чтобы в рабочую группу по разработке условий переговоров в Минске включили ветеранов. Участники акции выражали несогласие с заявлениями Леонида Кучмы, представляющего Украину в Трехсторонней контактной группе.

Организаторы заявили акцию как мирную и попросили, чтобы на ней не было никаких флагов, кроме флагов Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.

Митингующие выкрикивали "Нет капитуляции! Слава нации!", "Вову геть", "Кучму геть", "Чувак, выходи", сообщает издание "Буквы".

У центрального входа возник конфликт: участники акции хотели повесить на здание АП плакат с надписью "Администрация губернатора Малороссии", но полиция не позволила это сделать. Полицейский вырвал и порвал плакат, люди набросились на него, но драку удалось разнять. По словам полицейского, он не позволит символике государства-агрессора висеть на здании АП.

Кроме этого, активисты сожгли белый флаг, являющийся символом капитуляции.

Также на Цензор.НЕТ: Пресс-секретарь Мендель объяснила слова Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками"

Все фото - издание "Буквы"

Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 01
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 02
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 03
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 04
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 05
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 06
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 07
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 08
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 09
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 10
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 11
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 12
Нет капитуляции: под Администрацией Президента проходит акция протеста 13

Источник: https://censor.net.ua/p3131620
 
   
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Тварям убрали забор, не выставили 105000 нац. гвардейцев и эуропейська солидарнисть показала свое лицо - пришли и нагадили.
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а чувак в очередной раз ЗАССАЛ и не вышел )))
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Петюня сильно выходил, когда к нему нац. корпус приходил?
Ах да, там же тысячи нацгвардейцев все перекрывали.
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Ну да, когда его вынесли 21 апреля на выборах он своих же холуев собрал подякувати и впустил.
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какой такой "нацкорпус" ?

русскоязычный малолетний, не имеющий даже на шаурму, но одетый на 5 штук гривень ?
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Этот чувак-главнокомандующий помимо предложений с капитуляцией перед россией, еще должен ответить за гибель наших военных под Новоселовкой.
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А чего к таким как ты дуракам выходить?
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Мы может и пойдем на север, но вы, дураки, тут останетесь и будете пороху зад и дальше целовать...
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Саме той випадок,коли 25 значно вагоміші,чим 75

Перший дзвіночок! Кілька тисяч патріотів, серед яких ветерани, волонтери, блогери вийшли з плакатами "Ні капітуляції". Далі буде не смішно.

https://twitter.com/ze_benya/status/1138129842262675458
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Иди падло сепарское им это скажи. Распустили хвосты зелёные падло малоросское.
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21 июля я и народ Украины повторим, куда им идти вместе с мародером.
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Неужели Цензор решил вяло обратить внимание на это событие ?
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Спросите у пороха, как проходит ротация российских военных в Приднестровье, через какую территорию.
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через какую ?

кстати, сейчас не Порошенко
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а че у пороха то? Кто унас президент?
Почему война еще идет?

Скролько зе наживаться будет?
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Земародер не заканчивает войну, отдает приказы "Не стрелять", чтобы наживаться на войне, на крови наших солдат.
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Ложь. Дай официальную ссылку на текст приказа.
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В чем проблема? Взял и пошел в военкомат? Или диват жопу жмет?
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Всем этим митингувальникив выдать оружие,и отправить на фронт
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Сразу после того, как 73% там побывают со своим главнокомандующим.
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Он там был. Видео концертов 95 квартала и Зеленского перед бойцами АТО на передовой хватает в Интернете, выложены с 2014 года.
Какие-то вопросы ещё?
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А ти знаєш, що серед учасників цієї акції було багато ветеранів війни проти росії ? Але ж таким як ти похєр напевне, головне перднути, щоб засмерділо.
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Там много таких, кто на фронте были. А ты был? Так может сходишь?
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Я тебя немного удивлю - там много тех, кто недавно с фронта.
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спустя полтора часа после начала акции
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Они же "устали от войны", они хотят чтоб как в сериале.
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смотря кто пишет.

сепаров и ольгинцев не устраивает
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Я не удивлюсь если ЗЕКоманда решит перенести администрацию куда нибудь в Днепр Одессу или Харьков...Понимаете тут в Киеве народ более проукраинский, тут ЗЕсепара могут и порвать на тряпки зелёные...Ему бы в Харьков в Одессу..там можно будет сливать Украину без проблем, там не побеспокоят...
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Пусть сразу в Ростов переносит, думаю не против будут не только 23%, но и половина из 73%.
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А лучше в Тель-Авив, и Беню с Менделькой заберёт с собой☹️
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ха-ха, Зеля уже слил Ха и Одессу гепе и трухе. ой, а может лолита мальдивская?
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как только он озвучит эту хотелку, так его сразу перевезут во Львов.....- где его следы и затеряются... "Нет капитуляции": под Администрацией Президента проходит акция протеста - Цензор.НЕТ 1030
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А за це Зєєєєля відповість?
"Нет капитуляции": под Администрацией Президента проходит акция протеста - Цензор.НЕТ 2831

Хотіли "Слугу народа" а маєте хуцпу урода!
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Четвертый еще мечтает... ближе подойдите пожалуйста и постойте возле лифта, сейчас "Шмель" прилетит
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У вовы неудачный день - под АП митингЮ в Делаваре тоже...нехорошо

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."
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или справки об их смерти приобщат к делу ...

Вот это мне особенно понравилось..


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Наивные люди.В США чтят успешных бизнесменов..
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Букмекерам пора начинать принимать ставки на то, сколько Зеленский продержится в качестве президента до того, как вернется в кабаре ногами дрыгать.
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молодцы!это только начало! "Нет капитуляции": под Администрацией Президента проходит акция протеста - Цензор.НЕТ 2888


гнать будем зеЛю на ростов!дело времени
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Пусть засевшие на Банковой не расслабляют булки, а запахнет не только палёной тряпкой.
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Ні, він обісрався так, що його не можуть віддерти від крісла!
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Tamara Novytska - так вы лично тоже за капитуляцию, как и остальные Зе, да?
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А дужедякуев, не расслабляйтесь! Телепузики зеБЕнины будете отвечать!
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Молодцы! ЗеБЕнины телепузики это только начало!
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Ура, порохоботов выпустили из вольера прально, разнообразие должно быть, не всё же по клаве стучать...
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Думки Зеленського: "Як це так? Народ не хоче бачити вбивцю журналіста на відповідальній посаді? Хмм"
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Сдулась уже акция. Рассосались все.
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Акция нужная .Понятно что Президент Зеленский ничего не собирается сдавать .Но картинка нужная .
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не збирається? І команду "не стріляти" не він давав?
Можна повірити?
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тубусовці навіть не кажуть, скільки людей вийшли проти клована-сцикла і його зради-капітуляції.
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обычная проплаченная акция жирным ПЕСом
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Не густо, раздавим как саранчу... цель - максимум обновление парламента.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Нет капитуляции": под Администрацией Президента проходит акция протеста. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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