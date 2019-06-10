 "Нет капитуляции": под Администрацией Президента проходит акция протеста. ФОТОрепортаж

Организаторы заявили акцию как мирную и попросили, чтобы на ней не было никаких флагов, кроме флагов Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.
Митингующие выкрикивали "Нет капитуляции! Слава нации!", "Вову геть", "Кучму геть", "Чувак, выходи", сообщает издание "Буквы".
У центрального входа возник конфликт: участники акции хотели повесить на здание АП плакат с надписью "Администрация губернатора Малороссии", но полиция не позволила это сделать. Полицейский вырвал и порвал плакат, люди набросились на него, но драку удалось разнять. По словам полицейского, он не позволит символике государства-агрессора висеть на здании АП.
Кроме этого, активисты сожгли белый флаг, являющийся символом капитуляции.
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Все фото - издание "Буквы"
Ах да, там же тысячи нацгвардейцев все перекрывали.
русскоязычный малолетний, не имеющий даже на шаурму, но одетый на 5 штук гривень ?
Перший дзвіночок! Кілька тисяч патріотів, серед яких ветерани, волонтери, блогери вийшли з плакатами "Ні капітуляції". Далі буде не смішно.
https://twitter.com/ze_benya/status/1138129842262675458
кстати, сейчас не Порошенко
Почему война еще идет?
Скролько зе наживаться будет?
Какие-то вопросы ещё?
сепаров и ольгинцев не устраивает
Хотіли "Слугу народа" а маєте хуцпу урода!
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."
Вот это мне особенно понравилось..
гнать будем зеЛю на ростов!дело времени
А чувак хоч вийшов ?
Можна повірити?