 Налоговой милицией и СБУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей услуги в уклонении от уплаты налогов и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий, с которыми выгодоприобретатели (реально действующие компании) документально оформляли бестоварные операции якобы о предоставлении определенных услуг или поставки товаров. За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали "клиентам" за вознаграждение в виде процентов от суммы конвертации.

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Общий оборот средств предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в течение 2018-2019 годов составил более 200 млн. грн.

По результатам 18-ти санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Днепра и Запорожья, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных СХД, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карты и огнестрельное оружие.

Досудебное расследование продолжается.