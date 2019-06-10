 Налоговой милицией и СБУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей услуги в уклонении от уплаты налогов и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий, с которыми выгодоприобретатели (реально действующие компании) документально оформляли бестоварные операции якобы о предоставлении определенных услуг или поставки товаров. За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали "клиентам" за вознаграждение в виде процентов от суммы конвертации.
Общий оборот средств предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в течение 2018-2019 годов составил более 200 млн. грн.
По результатам 18-ти санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Днепра и Запорожья, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных СХД, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карты и огнестрельное оружие.
Досудебное расследование продолжается.
Сообщение от 10.03.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
"....Это уже не слухи и не сплетни, это не сообщения в Фейсбуке и не кружочки на бумаге - это юридическое начало уголовного процесса с абсолютно предсказуемым течением событий - всех виновных найдут, посадят или справки об их смерти приобщат к делу ..."
Шо ни день, СМИ рапортуют об очередной победе МВСУ о закрытии очередной конторки, с оборотом в сотни миллионов гривен.
То деж те гривны?!. Если подсчитать количество этих затрыманных контор и суммировать общую сумму изъятия, то государственный долг Украины можно было бы отдать уже завтра.