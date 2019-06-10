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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:ДТП (5589) Польша (4784) украинцы (2962)

 Смертельное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал гражданин Украины. ФОТОрепортаж

По словам свидетелей, украинец спас нескольких участников смертельного ДТП неподалеку Щецина в Польше.

В воскресенье, 9 июня, на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в северо-западной Польше произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В то же время водители рассказали о героическом поступке гражданина Украины.

"Господин Андрей вытащил меня через окно", - рассказала одна из женщин, которая стала участницей ДТП.

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В трагическом столкновении приняли участие семь автомобилей. Через 2 часа произошла также авария во встречном направлении. В общем столкнулись десять автомобилей. Погибли шесть человек.

Смертельное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал гражданин Украины 01
Смертельное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал гражданин Украины 02
Смертельное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал гражданин Украины 03

Полиция выяснила, что было причиной трагедии. Мужчина, который ехал на грузовике не затормозил и въехал в другие автомобили. Сила удара была такой, что часть транспортных средств загорелась.

По словам одной из женщин, которая стала участницей ДТП, ее спас Андрей. По словам свидетелей, когда гражданин Украины увидел аварию, он выбежал из своего автомобиля с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим. По информации СМИ, украинец вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.

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Всего в ДТП участвовали 22 человека. Травмы получили 16 из них. Четыре человека были госпитализированы.

Следователи задержали водителя грузовика. За подобный поступок предусмотрено наказание от 2 до 12 лет лишения свободы. По словам полиции, водитель был трезв.

Источник: https://censor.net.ua/p3131556
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец мужик, не растерялся в критической ситуации, не запаниковал и сделал все от него возможное.
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думаю,що цей чоловік,рятуючи людей про це думав найменше,але ,думаю,що вчинок його оцінять по заслузі,таких людей варто поважати
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RESPECT
ПОВАГА
УВАЖЕНИЕ
потерпілим швидкого одужання
родинам загиблих співчуття
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после такого случая уже гражданин Польши
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думаю,що цей чоловік,рятуючи людей про це думав найменше,але ,думаю,що вчинок його оцінять по заслузі,таких людей варто поважати
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ага.. и пожизненный абонемент в ЕС и в НАТО
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Ну а твоё какое дело? Или на его месте должен был быть ты ? Жесть кто же вас на свет производит
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RESPECT
ПОВАГА
УВАЖЕНИЕ
потерпілим швидкого одужання
родинам загиблих співчуття
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Молодец мужик, не растерялся в критической ситуации, не запаниковал и сделал все от него возможное.
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Респект тобi земляче !А спочатку подумав за заголовками - знову курва українці потрапили в аварію і були винні в аварії
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мають представити до державної нагороди
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Дякую, за громадянську позицію! (це не про сратого плямистого толіка гріценка)
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСмертельное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал гражданин Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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