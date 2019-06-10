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 ГБР задержало старшего следователя Печерского управления полиции Киева, вымогавшего взятку в $2 тыс. за закрытие уголовного дела. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Киеве, совместно с работниками Киевского городского управления ДВБ Нацполиции Украины при получении неправомерной выгоды задержан старший следователь Печерского управления полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как установлено досудебным расследованием, полицейский требовал от гражданина 2000 долларов США за непривлечение последнего к уголовной ответственности и закрытие уголовного производства по факту обнаружения ножа и предмета, похожего на кастет.

В субботу, 8 июня, во время получения части неправомерной выгоды в сумме 13 400 гривен сотрудника полиции задержали у ресторана на территории Киево-Святошинского района Киевской области.

В настоящее время полицейскому сообщили о подозрении по предварительной правовой квалификации по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

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ГБР задержало старшего следователя Печерского управления полиции Киева, вымогавшего взятку в $2 тыс. за закрытие уголовного дела 01
ГБР задержало старшего следователя Печерского управления полиции Киева, вымогавшего взятку в $2 тыс. за закрытие уголовного дела 02

Источник: https://censor.net.ua/p3131489
 
 
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Бездоганна реформа поліції ДБР затримало старшого слідчого Печерського управління поліції Києва, який вимагав хабар у $2 тис. за закриття кримінальної справи - Цензор.НЕТ 9925 90% старих мусорських кардрів 🖕🏼
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он просто хотл перечислить гроши в фонд борьбы с коррупцией. но ему не дали ДБР затримало старшого слідчого Печерського управління поліції Києва, який вимагав хабар у $2 тис. за закриття кримінальної справи - Цензор.НЕТ 5012
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГБР задержало старшего следователя Печерского управления полиции Киева, вымогавшего взятку в $2 тыс. за закрытие уголовного дела. ФОТО
 
 
 
 
 
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