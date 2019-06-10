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 Маршрутка с пассажирами перевернулась на Житомирщине: пострадали семь человек, двое из них госпитализированы. ФОТО

Происшествие с участием маршрутного транспортного средства произошла ночью 9 июня на подъездной дороге к трассе Киев - Чоп в Новоград-Волынском районе. Водитель съехал в кювет, где бус перевернулся. За медицинской помощью обратились 7 пассажиров, двое из которых госпитализировали. Начато досудебное расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

Сообщение об указанном ДТП с пострадавшими поступило в полицию после полуночи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции и следователи отдела по расследованию ДТП ГУНП Житомирщины.

Маршрутка с пассажирами перевернулась на Житомирщине: пострадали семь человек, двое из них госпитализированы 01

Предварительно установлено, что ДТП произошло на подъездной дороге от райцентра к трассе Киев - Чоп, вблизи с. Майстрив с участием маршрутного микроавтобуса. 49-летний водитель следовал из Киева в Луцк, на закругленном участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.

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В результате указанного происшествия медицинская помощь понадобилась 7 пассажирам автобуса. Двое из них - 22-летний львовянин и 50-летняя жительницу Новоград-Волынского района - госпитализированы. Другим - назначено лечение амбулаторно.

Маршрутка с пассажирами перевернулась на Житомирщине: пострадали семь человек, двое из них госпитализированы 02

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Выяснение всех обстоятельств продолжается.

Маршрутка с пассажирами перевернулась на Житомирщине: пострадали семь человек, двое из них госпитализированы 03

Источник: https://censor.net.ua/p3131486
 
 
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Взагалі залежить від перевізника. Якщо офіціальний зареєстрований перевізник і білети є, то пасажир -застрахований. Якщо шарашкіна контора, то ні...
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