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 Полиция изъяла у жителя Черновцов два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 тыс. грн. ФОТО

Полиция изъяла у жителя Черновцов два килограмма амфетамина и взрывные пакеты. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого психотропного вещества составляет примерно 600 тысяч гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Так, сообщается, что противоправную деятельность 32-летнего мужчины задокументировали оперативники и следователи Черновицкого отдела полиции при осуществлении санкционированного обыска.

В помещениях, злоумышленник арендовал на территории одного из гаражных кооперативов, полицейские обнаружили и изъяли три взрывных пакета с порохом, патроны различного калибра, пластмассовые емкости с двумя килограммами амфетамина. Также изъяты электронные весы, зип-пакеты и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность злоумышленника к сбыту наркотиков.

Полиция изъяла у жителя Черновцов два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 тыс. грн 01

Отмечается, что все изъятое направлено на исследование в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

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По результатам обысков следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Полиция изъяла у жителя Черновцов два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 тыс. грн 02

Сейчас в указанных уголовных производствах продолжаются досудебные расследования. Правоохранители устанавливают каналы поступления амфетамина. Кроме того, полиция устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к сбыту наркотиков.

Источник: https://censor.net.ua/p3131434
 
   
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Хорошо живут в Черновцах. Видимо эпоха бедности действительно прошла:
Полиция изъяла у жителя Черновцов два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9598
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Думбас їх вже не корміт, а вони живуть добре. Дивно.
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Эх... Поліція вилучила в мешканця Чернівців два кілограми амфетаміну та вибухові пакети на загальну суму 600 тис. грн - Цензор.НЕТ 1397
Столько добра сейчас полицаи спалят
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Ну ось, тепер АП зебіла без "солодкого" залишилась. Сумулька.
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Взрывпакеты уже ценятся как амфетамин и их можно продавать дозами, это интЭрЭсно... Поліція вилучила в мешканця Чернівців два кілограми амфетаміну та вибухові пакети на загальну суму 600 тис. грн - Цензор.НЕТ 1029
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция изъяла у жителя Черновцов два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 тыс. грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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