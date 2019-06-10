 Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает благотворительный фонд "Ветеранская десятка" в Facebook.

"Команда V10 раненых участников боевых действий успешно завершила свое участие в марш-броске The Cateran Yomp в Шотландии. Четыре члена команды ночью и утром 9 июня пересекли финиш "золотого этапа" соревнований - 87 км, остальные преодолели "бронзовый" этап - 35 км", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Олег Зимников показал один из лучших результатов на дистанции 87 км.

Вадим Свириденко на протезах прошел "бронзовый" этап 35 км и уложился в общий норматив (8 часов).

"Все члены команды продемонстрировали свои лучшие качества и достойно представили войско Украины", - сказано в сообщении.

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В соревнованиях приняли участие команды ветеранов из США, Украины, Великобритании, Канады, Австралии и Грузии.



Фото: благотворительный фонд "Ветеранская десятка" / Facebook

Как сообщил Радио "Свобода один из организаторов соревнований от Украины, директор благотворительного фонда "Ветеранская десятка" Владимир Гаврилов, в составе команды соревновались трое армейцев, один представитель Национальной гвардии Украины и двое ветеранов.

Впервые украинские ветераны приняли участие в соревнованиях The Cateran Yomp в прошлом году, тогда команда завоевала пять золотых и одну бронзовую медаль. В этом году к подготовке команды присоединились фонд "Ветеранская десятка", Трастовый фонд НАТО, посольство Великобритании и руководство Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.