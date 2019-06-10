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Все про:ветераны (522) Шотландия (45) соревнования (172)

 Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии. ФОТОрепортаж

На международных соревнованиях The Cateran Yomp-2019 в Шотландии команда военнослужащих и ветеранов из Украины завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает благотворительный фонд "Ветеранская десятка" в Facebook.

"Команда V10 раненых участников боевых действий успешно завершила свое участие в марш-броске The Cateran Yomp в Шотландии. Четыре члена команды ночью и утром 9 июня пересекли финиш "золотого этапа" соревнований - 87 км, остальные преодолели "бронзовый" этап - 35 км", - сказано в сообщении.

Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии 01

Отмечается, что Олег Зимников показал один из лучших результатов на дистанции 87 км.

Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии 02

Вадим Свириденко на протезах прошел "бронзовый" этап 35 км и уложился в общий норматив (8 часов).

Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии 03

"Все члены команды продемонстрировали свои лучшие качества и достойно представили войско Украины", - сказано в сообщении.

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Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии 04

В соревнованиях приняли участие команды ветеранов из США, Украины, Великобритании, Канады, Австралии и Грузии.

Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии 05
Фото: благотворительный фонд "Ветеранская десятка" / Facebook

Как сообщил Радио "Свобода один из организаторов соревнований от Украины, директор благотворительного фонда "Ветеранская десятка" Владимир Гаврилов, в составе команды соревновались трое армейцев, один представитель Национальной гвардии Украины и двое ветеранов.

Впервые украинские ветераны приняли участие в соревнованиях The Cateran Yomp в прошлом году, тогда команда завоевала пять золотых и одну бронзовую медаль. В этом году к подготовке команды присоединились фонд "Ветеранская десятка", Трастовый фонд НАТО, посольство Великобритании и руководство Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии 06

Источник: https://censor.net.ua/p3131432
 
   
 Топ комментарии
 
Звичайно це заслуга пана зеленсько. Адже все що відбувається хороше - це його заслуга, а все погане - заслуга Порошенка.
З.И. Хлопцям вітання з медалями, так тримати Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии - Цензор.НЕТ 316
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Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии - Цензор.НЕТ 3351 Хлопці, ви найкращі! Слава Україні! Героям слава!
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Совет форумчанПравила форума
 
это все ещё заслуга мародера порохохряка или это уже заслуга зели?
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Звичайно це заслуга пана зеленсько. Адже все що відбувається хороше - це його заслуга, а все погане - заслуга Порошенка.
З.И. Хлопцям вітання з медалями, так тримати Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии - Цензор.НЕТ 316
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вон оно как, только порохохряк будет недоволен твоим ответом, он же был всегда вдохновителем всех побед спортсменов, первооткрывателем детских садиков и основным благодетелем из своего приватного фонда, хотя гроши в этот фонд крал из бюджета Украины Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии - Цензор.НЕТ 9527
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навіщо розводити срач в подібній темі ?
хіба не достатньо порадіти перемогам наших ветеранів ? чи ти не радієш і тобі хочеться все попсувати ?
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во первых, ты давала зарок со мной не общаться, значит ты сбрехала, ну как мародер порошенко брехал 5 лет подряд, Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії - Цензор.НЕТ 3141 во вторых, это не твое дело, где я оставляю свои комментарии, если кто то их твоих дружков и разводит срач под ними, то спрашивай с них и в третьих, следи за своими комментариями, а то если я начну их комментировать и давать тебе советы, то ты галопом побежишь стучать на ветку админом, ведь провокации, а потом кляузы это твое любимое занятие
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ещё раз повторяю для тех кто на бронепоезде, следи за своими соевыми дружками, которые засрали все ветки своим флудом про зебилов, там ты почему то помалкиваешь, мало того, лайки им ставишь
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Вести из параллельной вселенной мабуть Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії - Цензор.НЕТ 9637
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Хлопці, ви найкращі! Слава Україні! Героям слава!
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Слава Українським Героям!!! Вітаю хлопців!!! п. с. я якось пройшов майже без зупинок 45км за 8годин приблизно... ну хлопці теж круті, вважаючи що пораненні!!! З повагою до них!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоКоманда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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