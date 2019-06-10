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 Один человек погиб в результате столкновения маршрутки и легковушки на Ривненщине, - полиция. ФОТО

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня около 12:30 вблизи села Пруд в Ривненской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области, полицейские на месте происшествия установили, что 21-летний житель, водитель Mazda 626 по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes-Benz сообщением Костополь-Ривне под управлением 61-летнего жителя села Деражное Костопольского района.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на принятые реанимационные меры, медикам не удалось спасти ему жизнь.

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Кроме того, в салоне автомобиля Mazda находились трое пассажиров - жителей Луцка.

17-летняя девушка с тяжелыми травмами головы госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы.

19-летний парень получил открытый перелом ноги, а 16-летняя девушка - закрытую черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и позвоночника. Обоих после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.

В маршрутном такси, ориентировочно, находилось пять пассажиров, никто из них в больницу не обращался.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Один человек погиб в результате столкновения маршрутки и легковушки на Ривненщине, - полиция 01
Один человек погиб в результате столкновения маршрутки и легковушки на Ривненщине, - полиция 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3131427
 
 
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Об'їжджав горби на дорогах з мільярдних внвестицій Укравтодора - за горбами накиданих грошей автобуса не розгледів.
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>17-летняя девушка с тяжелыми травмами головы госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы.



По-видимому, пассажирка на переднем сиденье, и не была пристёгнута (иначе не было бы таких травм головы).


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин человек погиб в результате столкновения маршрутки и легковушки на Ривненщине, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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