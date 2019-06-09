 Масштабные учения НАТО Железный волк-2019 стартовали в Литве. ФОТО

Об этом сообщает командование армии Литвы, передает Цензор.НЕТ.
Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи, говорится в сообщении.
Отмечается, что в крупнейших для Литвы в текущем году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие США, Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.
В вооруженных силах сообщают, что учения пройдут на полигоне в районе города Пабраде (восточная часть Литвы у границы с Беларусью) и на полигоне Гайжюнай (центр страны). Военная техника из мест постоянной дислокации в район учений пройдет гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции.
Отмечается, что часть эпизодов маневров пройдет по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях.
Военные маневры Gelezinis Vilkas 2019 продлятся две недели, говорится в сообщении.
Нам би таку.
Тренуйтеся, союзники.. Звір лютий та підступний під вашими кордонами.
Нам национальное руководство нужно....
Такое же как в Литве, хотя там завезенных когда то орков тоже до хрена...
Но ведь смогли они...
В чем проблема то?
Ему же нужно жизненное пространство белорусских болот...
План Барборосса - слышали?
литвин пишет из прошлого, из 1939-го года...., до оккупации Польши советско-немецкими войсками остается меньше 3-х месяцев...
Игнали́нская а́томная электроста́нция (лит. Ignalinos atominė elektrinė) - остановленная атомная электростанция на северо-востоке Литвы, действовавшая 26 лет: с 31 декабря 1983 года по 31 декабря 2009 года[1]. За время эксплуатации оба энергоблока выработали 307,9 млрд кВт·ч электроэнергии (из них первый блок - 137,7, второй блок - 170,2)[2]. Станция находится на южном берегу озера Друкшяй (лит. Drukšiai), в Висагинском самоуправлении, около города Висагинас, прежде территория электростанции относилась к Игналинскому району, отсюда произошло её название.
Существуют планы постройки к 2021 году Литвой, Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi рядом с остановленной ИАЭС новой Висагинской АЭС[3], но пока нет денег на демонтаж ИАЭС[4], а проект новой станции приостановлен из-за неблагоприятной ситуации на рынке для продажи электроэнергии.
не знав, що Ігналінська - всьо
Да вообще все вокруг Расеюшки продались....
Незабудимнепрастим... !!!