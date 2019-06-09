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Все про:Литва (1320) НАТО (6383) учения (2079)

 Масштабные учения НАТО Железный волк-2019 стартовали в Литве. ФОТО

Военные маневры Gelezinis Vilkas 2019 (Железный волк-2019) с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более тысячи единиц техники начались в Литве.

Об этом сообщает командование армии Литвы, передает Цензор.НЕТ.

Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи, говорится в сообщении.

Отмечается, что в крупнейших для Литвы в текущем году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие США, Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

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В вооруженных силах сообщают, что учения пройдут на полигоне в районе города Пабраде (восточная часть Литвы у границы с Беларусью) и на полигоне Гайжюнай (центр страны). Военная техника из мест постоянной дислокации в район учений пройдет гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции.

Отмечается, что часть эпизодов маневров пройдет по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях.

Военные маневры Gelezinis Vilkas 2019 продлятся две недели, говорится в сообщении.

Масштабные учения НАТО Железный волк-2019 стартовали в Литве 01
Масштабные учения НАТО Железный волк-2019 стартовали в Литве 02

Источник: https://censor.net.ua/p3131367
 
   
 Топ комментарии
 
Литва не Україна. Литовці першими повстали проти союзу і пішли в НАТО. Респект.
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опять немецкие танки на советской земле))
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на вас хтось окромя росєюшкі нападає ?
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Литва не Україна. Литовці першими повстали проти союзу і пішли в НАТО. Респект.
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Те, кому важна была безопасность - сейчас в НАТО, а те, кто хотел одной жопой на двух стульях - сейчас поучили войну. Если бы кучма при подписании Будапешта поставил условие - Украина в НАТО, то нас бы раньше прибалтов туда взяли.
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Яке НАТО в ті роки? Вчорашні савєцкіє люді боялись його як чорт ладана. Згадай скільки років в ВР сиділи камуняки і кричали НАТО НЕТ!
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дымят не хуже адмирала кузнецова...из сибирской нефти топливо забористое
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Будет! Все Будет!!! кацапам в рот переворот!!! Будет!!!
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Zelezny volk i jest brigada ona samaja lucaja v Litve.Tam vsio kak u nemcev u nix oruzyje,podgotovka nicem nexuze nemcev
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Яка техніка...
Нам би таку.
Тренуйтеся, союзники.. Звір лютий та підступний під вашими кордонами.
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Ksenia VB - техника, как техника....

Нам национальное руководство нужно....
Такое же как в Литве, хотя там завезенных когда то орков тоже до хрена...
Но ведь смогли они...
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к приходу наших ты должна быть опрятно одета и хорошо пахнуть
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думаю, ваші дійдуть лише вглиб - на 2 м в землю Масштабні навчання НАТО Залізний вовк-2019 стартували в Литві - Цензор.НЕТ 4523
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Мы сельским хозяйством занимаемся, Европейские игры проводим, а у наших границ танки грохочут.
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литвин - но вас же путин защитит...

В чем проблема то?
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Жалко, что наши предатели (как и ваши)ядерное оружие сдали. Так бы мы сами себя защитили.
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на вас хтось окромя росєюшкі нападає ?
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Ksenia VB - немецкий Рейх наверное...

Ему же нужно жизненное пространство белорусских болот...
План Барборосса - слышали?
литвин пишет из прошлого, из 1939-го года...., до оккупации Польши советско-немецкими войсками остается меньше 3-х месяцев...
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Да, в прошлом Вильно было нашим городом, спасибо, что напомнили.
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Пока никто. Все знают, мы цацкаться(как другие) не будем. Пуля в лоб от беларуского партизана всем достанется.
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Особенно селянину, который хлеба только 5 кг , а не хоть полцентнера смог отдать. У него ж в отличие от окуппанта оружия нет.
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в Литві ще з радянських часів є Ігналінська атомна електростанція
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В Литве критикуют строительство АЭС в Беларуси


Игнали́нская а́томная электроста́нция (лит. Ignalinos atominė elektrinė) - остановленная атомная электростанция на северо-востоке Литвы, действовавшая 26 лет: с 31 декабря 1983 года по 31 декабря 2009 года[1]. За время эксплуатации оба энергоблока выработали 307,9 млрд кВт·ч электроэнергии (из них первый блок - 137,7, второй блок - 170,2)[2]. Станция находится на южном берегу озера Друкшяй (лит. Drukšiai), в Висагинском самоуправлении, около города Висагинас, прежде территория электростанции относилась к Игналинскому району, отсюда произошло её название.
Существуют планы постройки к 2021 году Литвой, Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi рядом с остановленной ИАЭС новой Висагинской АЭС[3], но пока нет денег на демонтаж ИАЭС[4], а проект новой станции приостановлен из-за неблагоприятной ситуации на рынке для продажи электроэнергии.

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Мы много чего строим, заводы, фабрики, электростанции, дома, стадионы, дороги, всего не перечесть.
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правильно, нужно повышать привлекательность региона для московских захватчиков
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нерушимой стеной обороны стальной сокрушим, уничтожим врага!
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опять немецкие танки на советской земле))
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Чинганчгук - продалась Литва за печенки агрессивному блоку НАТО...

Да вообще все вокруг Расеюшки продались....
Незабудимнепрастим... Масштабные учения НАТО Железный волк-2019 стартовали в Литве - Цензор.НЕТ 7815 !!!
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мабуть не бачили мультиків про гіперзвукові вундервафлі
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Миротворців не буде.Вимагайте ,щоб ЗЄ звільнив захоплені царем ****** території України.
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Как он освободит? Пойдет с толстым и лысым в штыковую атаку во главе добровольческих батальонов? Или может очередную волну мобилизации тысяч так на 300 объявит? Вариантов то силового освобождения так что б реально, а не потрындеть - помечтать нет, пока "рашка" не изголодается и согласится на обмен "вывод войск" в обмен на "продовольствие + долгосрочные кредиты".
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Ви не відповідайте за ЗЄ.Це його ОБОВ'ЯЗОК звільнити територію від окупантів.Порошенка прибрали,бо він ВСЕ робив,щоб ввели миротворців.
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І ще.Не знає як звільнити окуповану територію,то хай ЗЄ йде на ...
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все же паспорт негражданина очень полезная вещь
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Пошел 12-й день с момента прекращения работы российской (советской) системы раннего ракетного оповещения "Периметр".
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомМасштабные учения НАТО Железный волк-2019 стартовали в Литве. ФОТО
 
 
 
 
 
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