 Два дня соревнований и около 600 участников, - в Днепре начался международный фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ организаторы, это масштабное спортивное событие проходит в рамках программы мэра Бориса Филатова "Днепр - спортивная столица". Во время фестиваля Dnipro Triathlon Fest 2019 проходит также один из этапов Кубка Европы по триатлону.

На Фестивальном причале за первенство соревнуются около 600 участников, в том числе и звезды спорта - участники Олимпийских игр, призеры Кубка мира и чемпионы Европы из 25 стран мира.

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"Для города проведение таких авторитетных международных соревнований очень важно, ведь о Днепре узнают во всем мире. К нам приезжают не только спортсмены из других стран, но и болельщики, которым интересно посмотреть и узнать больше о нашем городе. Наконец-то мы подошли к тому, что в Днепре как в большом современном мегаполисе можно и нужно устраивать на высоком международном уровне не только спортивные, но и много других мероприятий", - сказал заместитель городского головы Александр Шикуленко.

В Европейском триатлонном союзе оценили высокий уровень организации соревнований. Днепр уже второй раз получает за это награду.

"Мы вручаем награду лишь тогда, когда видим, что уровень организации соревнований соответствует международным стандартам. Есть определенные критерии оценки: это и место проведения, зоны старта и финиша и то, как событие освещают в СМИ, уровень безопасности, даже общая атмосфера соревнований имеет значения. В Днепре все происходит на самом высоком уровне, поэтому награда вполне справедлива. Если сравнивать, например, то на прошлой неделе мы были на соревнованиях в городе Верт (Нидерланды), уровень организации там был таким же высоким, как и здесь", - отметил представитель Европейского союза триатлона Герви Граднер.

Международный фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 включает три этапа: плавание, велогонка и бег. В рамках Кубка Европы участники должны проплыть 750 метров, затем проехать на велосипеде 20 км и пробежать дистанцию ​​длиной 5 км. А любители будут соревноваться на олимпийской дистанции общей протяженностью в 51 км.

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В третий раз в Днепре вместе с Dnipro Triathlon Fest для любителей проходит Кубок Европы среди профессионалов - 2019 Dnipro ETU Sprint Triathlon European Cup и Кубок Европы среди юниоров - 2019 Dnipro ETU Junior Triathlon European Cup. Также традиционно во второй день фестиваля, 9 июня, зрителей ждет Детская триатлонная лига, где будут соревноваться самые маленькие участники.

Впервые в рамках Кубка Европы по триатлону организована эстафета Mixed Relay среди юниоров, которая проводится в командах из 4 человек - двух парней и двух девушек, они участвуют в дистанционном триатлоне на суперспринте.

Наблюдать за ходом соревнований и болеть за спортсменов могут все желающие.

Отметим, что 8 июня с 11:00 до 20:00 и 9 июня с 8:30 до 17:00 в связи с проведением этапа Кубка Европы по триатлону и фестиваля Dnipro Triathlon Fest 2019 будет перекрыто движение транспорта по маршруту: Фестивальный причал (транзитная зона) - ул. Сичеславская Набережная в направлении Днепропетровского государственного института физической культуры и спорта - ул. Набережная Победы - разворот и подъем к монументу "Вечная Слава" по ул. 6-й Стрелковой дивизии - разворот вправо и спуск по ул. 6-й Стрелковой дивизии - ул. Набережная Победы - разворот налево на ул. Сичеславскую Набережную в Государственный цирк - разворот направо на перекрестке с ул. Князя Владимира Великого - ул. Сичеславская Набережная в Фестивального причала (транзитная зона).

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В связи с этим внесены изменения в схемы движения и режима работы некоторых маршрутов общественного автобусного и электротранспорта. 8 июня с 11:00 до 20:00, а также 9 июня (на весь день) будет приостановлено движение троллейбусных маршрутов №10 и №12.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ на 9 июня:

Локация: Фестивальный причал

- 7:30-9: 00 - выдача стартовых пакетов для любителей (только иногородние участники)

- 9:00 - детская триатлонная лига;

- 9:30 - проверка атлетов любителей;

- 11:00 - старт любителей на Олимпийской дистанции;

- 11:05 - старт любителей на спринтерской дистанции и триал, паратриатлеты;

- 15:00 - Dnipro ETU Mixed Relay Junior Triathlon European Cup - Старт;

- 17:00 - церемония награждения.

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