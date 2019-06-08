 Таможенники и пограничники участвовали в схеме по ввозу автомобилей на еврономерах в Черновицкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В схеме были задействованы таможенники, пограничники и работники таможенной службы другой страны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Коррупционная схема была разоблачена и задокументирована оперативниками Управления защиты экономики в Черновицкой области Национальной полиции, следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницкий процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины.

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Процессуальными мерами было установлено, что к организации противоправной деятельности причастны государственный инспектор таможенного поста "Кельменцы" Черновицкой таможни, пограничники пограничной службы "Мамалыга" Черновицкого пограничного отряда и работники таможни другой страны. За беспрепятственное пересечение границы иностранными гражданами, цель которых - ввоз на территорию Украины сроком до одного года транспортных средств на иностранном регистрации (еврономера) без прохождения осмотра, фигуранты требовали неправомерную выгоду.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали многочисленные факты получения таможенниками и пограничниками неправомерной выгоды.

В пятницу, 7 июня, оперативники Управления защиты экономики в Черновицкой области Нацполиции, следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницкий, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и при участии КОРД провели мероприятия по задержанию правонарушителей. Непосредственно во время получения очередного "транша" в порядке статьи 208 УПК Украины, был задержан государственный инспектор таможенного поста "Кельменцы" Черновицкой таможни.

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Проводятся неотложные следственные действия.









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