 Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу оперативного командования "Восток" ВСУ в Facebook.

Богдан Дмитрук заказал для шестерых бойцов, героически проявивших себя во время этой ротации, именные ножи. Приобрести ножи помогли волонтеры.

"Вручили их бойцам недалеко от позиций в дружеской обстановке. Кроме этого, комбат привез на место службы и передал одному из бойцов и знак отличия от министра обороны", - сказано в сообщении.

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