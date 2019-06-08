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 С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Бойца 17-й отдельной танковой Криворожской бригады Александра Лына провели в последний путь в его родном селе Авдотьевка. Он погиб 4 июня от вражеского обстрела в зоне ООС.

Александр Лын был наводчиком в 17-й танковой бригаде, сообщает Цензор.НЕТ. Военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания 4 июня. Он вместе с товарищами перевозил продукты. Во время движения их грузовой автомобиль обстреляли противотанковыми ракетами.

"Не побоялся, пошел защищать свою страну, свой дом. Человек был очень хороший, и как боец тоже очень хороший. Очень веселый был, всегда шутил. Все тягости переводил в шутку. Немного старше нас. Всегда поддерживал, как старший брат", - вспоминает о погибшем Александре сослуживец Сергей, который на момент гибели товарища исполнял обязанности командира расчета.

Одноклассница покойного Александра Лына, Светлана, вспоминает: "Мы с ним вместе учились до десятого класса. Мы всегда дружили. Он был очень хорошим человеком. Всем помогал, был веселый. Только хорошие воспоминания о нем".

Также на Цензор.НЕТ: Украинский воин, старший солдат 17-й ОТБ Александр Лын погиб на Донбассе 4 июня

Проститься с защитником Украины собрались несколько десятков человек - родственники, друзья, соседи, представители объединения солдатских матерей Криворожья, боевые побратимы и односельчане. Его похоронили на кладбище в селе Авдотьевка.

Александру было 48 лет. У него остались жена и две дочери - 26 и 14 лет.

С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине 01С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине 02
С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине 03
С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине 04С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине 05
С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине 06
С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине 07
С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине 08

Источник: https://censor.net.ua/p3131335
 
 
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Боже, допоможи душі нашого Героя Александра у Раю.
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Гинуть найкращі люди України. Гинуть герої. А всяка шушваль процвітає і далі прагне керувати героями. А тут ще Кучмо пропонує не стріляти у відповідь. *********...
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Только тот, кто готов умереть, обретет новую жизнь...
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Кучма , иже с ним миролюбцы , идите рыть могилу !!!
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Сумно, Царство Небесне Воїну...
Горіти у Пеклі кремлівському недопалку ботоксному й усім кацапським гнидам!
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Герои гибнут а ЗЕ-недоразумение развлекаетсяЗ бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7083
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Царство Небесне.. Авдотівка - невеличке село по трасі Дніпро-Кривий Ріг , майже під самим Кривим Рогом.. Ще одне життя втратила Дніпропетровщина в боротьбі з "русским миром"..
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Бог Войны не простит врагам потери солдата.
Враг заплатит.

Слава Правде. Смерть совкам!
А если честно - Украина или проведет по губам Параше.... славянским аппаратом, или растворится в ордынском мире.
Но таких солдат миллионы. Только попробуй, *****, сунуться. Мы тебя снесем вместе с Мавзолеем.
И так далее. Факт в том что "Кое-ктО" играет в игру(см. тут новость: ЦРУ "не знало шо ***** заберет Крыс(м)").
Дух Войны.... Скалится из тьмы.... И мы емУ вернЫ!
Нажрется, теперь уж, под завязку...... грустно
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Цензор.НЕТФотоОбществоС бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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