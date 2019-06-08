 С бойцом 17-й танковой бригады Александром Лыном, погибшим на Донбассе, простились на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Александр Лын был наводчиком в 17-й танковой бригаде, сообщает Цензор.НЕТ. Военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания 4 июня. Он вместе с товарищами перевозил продукты. Во время движения их грузовой автомобиль обстреляли противотанковыми ракетами.
"Не побоялся, пошел защищать свою страну, свой дом. Человек был очень хороший, и как боец тоже очень хороший. Очень веселый был, всегда шутил. Все тягости переводил в шутку. Немного старше нас. Всегда поддерживал, как старший брат", - вспоминает о погибшем Александре сослуживец Сергей, который на момент гибели товарища исполнял обязанности командира расчета.
Одноклассница покойного Александра Лына, Светлана, вспоминает: "Мы с ним вместе учились до десятого класса. Мы всегда дружили. Он был очень хорошим человеком. Всем помогал, был веселый. Только хорошие воспоминания о нем".
Также на Цензор.НЕТ: Украинский воин, старший солдат 17-й ОТБ Александр Лын погиб на Донбассе 4 июня
Проститься с защитником Украины собрались несколько десятков человек - родственники, друзья, соседи, представители объединения солдатских матерей Криворожья, боевые побратимы и односельчане. Его похоронили на кладбище в селе Авдотьевка.
Александру было 48 лет. У него остались жена и две дочери - 26 и 14 лет.
Горіти у Пеклі кремлівському недопалку ботоксному й усім кацапським гнидам!
Враг заплатит.
Слава Правде. Смерть совкам!
А если честно - Украина или проведет по губам Параше.... славянским аппаратом, или растворится в ордынском мире.
Но таких солдат миллионы. Только попробуй, *****, сунуться. Мы тебя снесем вместе с Мавзолеем.
И так далее. Факт в том что "Кое-ктО" играет в игру(см. тут новость: ЦРУ "не знало шо ***** заберет Крыс(м)").
Дух Войны.... Скалится из тьмы.... И мы емУ вернЫ!
Нажрется, теперь уж, под завязку...... грустно