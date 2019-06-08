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 Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей уже в четвертый раз состоялось в столице.

В этом году акция прошла под лозунгом "Семья - сердце Украины", сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Многотысячная колонна ее участников прошла по центру столицы.

Шествие началось в парке имени Т.Шевченко. Оттуда его участники проследовали по Крещатику к площади Конституции возле Верховной Рады. Во главе колонны шли главы Церквей и религиозных организаций.

Как сказал во время шествия координатор объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" Александр Турчинов, семья формирует мировоззренческие, ценностные приоритеты современных и будущих поколений украинцев.

По словам Турчинова, тысячи украинских семей сегодня прошли по центральным улицам Киева, чтобы "вслух заявить, что именно счастливая, полноценная и крепкая семья является тем центром, который формирует потенциал, силу и обеспечивает развитие нации и страны".

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Турчинов отметил, что Украина занимает одно из первых мест в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения и старения.

"Стремительный рост смертности и снижение рождаемости, миграционные волны вымывают из страны огромные трудовые и интеллектуальные ресурсы - это уже не демографический кризис, это демографическая катастрофа!" - отметил он, добавив, что на фоне этих опасных процессов "недопустимо навязывание извне нашей стране неомарксистской гендерной идеологии", что противоречит Конституции Украины и традиционным для нашей страны христианским ценностям.

Александр Турчинов убежден, что развитие и защита семьи должны стать ключевой составляющей стратегии нацбезопасности Украины.

"Государственным приоритетом должно стать создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей", - сказал он, добавив, что необходимо возобновить функционирование центрального органа государственной власти, который будет заниматься этими стратегическими для страны проблемами.

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Также, по его мнению, необходимо значительно усилить государственные программы, направленные на поддержку молодых семей, помощь при рождении и воспитании детей.

"Сегодня необходимо защитить жизнь и права каждого ребенка до и после рождения, прекратить законодательно неурегулированную практику суррогатного материнства, которая обесценивает жизнь ребенка до уровня товара и уничтожает достоинство женщины, как матери, усилить уголовную ответственность за насилие и жестокость, особенно против детей и женщин", - сказал Турчинов, выразив убеждение, что новая власть, "которая получила значительную поддержку, услышит миллионы своих граждан".

"Без семьи не будет Украины! Бог, Украина, семья - такие приоритеты способны обеспечить развитие Украины как состоятельного, независимого и европейского государства", - резюмировал он.

Автор фото - Олег Богачук

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Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 03
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 04
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 05
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 06
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 07
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 08
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 09Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 10Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 11
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 12
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 13
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 14
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 15

Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 16
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 17Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 18
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 19
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 20
Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве 21

Источник: https://censor.net.ua/p3131330
 
 
 Топ комментарии
 
Это рашка оккупировала часть наших территорий, а не Европа. Чужой нам мир- это брехливый кацапстан
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про пидормарши пишут за месяц до проведения.
А тут случайно узнаешь, что БЫЛ такой марш!
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Жаль, что на такие мероприятия почти нет рекламы в сетях. Хотя бы накануне.
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Здалеку? ))
Жінки теж різні є.
От скажіть, який варіант вас більше влаштовує - жіноча чи мужнє стерво ?
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Брателло, схаменысь --- не трогай Ксанку, веди себя прилично, Ты пока тут "нихто и звать тебя никак" --- а Ксанка тут "уважаемый и заслуженный Человек" хотя и не всегда с согласный...
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а шо? раз живьом - нада на полную катушку
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Вата всегда думает о *******. Интересно, почему? Подавленная гомосексуальность? Ну, бывает. Не стесняйтесь - сейчас это нормально.
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хто зна...можливо людство вижило завдяки безладним сексуальним стосункам, на яких вже потім постала сім'я.
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сім'я - це асексуальне середовище!!! виникла як юридична необхідність при наслідуванні майна
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поетому так сладок адюльтер! Только там йєсть настояща любовь і наслаждєнійє!!! Це коли обоє коханців мають сім'ї
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Один миллин в день заболевших венерическими болезнями - это классно, это прогрессивно!
Вы немного подумайте, почитайте, прежде чем писать про мракобесие и регресс.
У меня очень большие претензии к проповедникам-атеистам - сказали, что БОГА нет,
а своей духовной практики, морали не создали.
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Ну а прогресом ви вважаєте гомосексуалізм та статеві збочення? Проте історія свідчить, що суспільства, які пропагували гомосексуалізм швидко зникли.
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йєсть хорошейє нєдорогойє (і конвєнціальнойє) контрацептівнойє срєдство: SPISAM називайєця
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- А, что вы в секте бабтистов делаете?
- Баб тискаем.
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БаПтисты ...Зайди в их дом Молитвы хоть раз, юморист!
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прєдлагайєт войті, а нє токмо тіскать)))
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какие партнеры? они их только сзади и видят...
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Ага, а у натуралів партнерів немає и секс тільки 2 рази на життя задля народження дітей?))
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Почалося. Ну от же - марш ваш пройшоа. Демократія. Потім їх марш пройде так само.
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Найбільш сподобалась світлини з найщасливішою мамою, трьома найщасливішими доньками , найщасливішим татусем з візочком - в котрому , я сподіваюсь, найщасливіший синочок.. Відбулася Всеукраїнська хода на захист родинних цінностей, прав дітей та сімей - Цензор.НЕТ 2896 Добрий захід провели, хоч гасла проти спіралів та гормонів- дещо ріжуть слух..
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Сильная семья там где сильный мужчина. Сильному мужчине защита и марши не нужны. Чтобы сделать мужчину сильным - переписать полностью семейный кодекс, дать людям работу, платить нормальную зарплату, дать возможность кормить семью. Но то такэ - проще марш провести.
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Сильный мужчина пойдёт и сам возьмёт работу, а не будет ждать, когда ему ее дадут.
Второе, а что делать женщинам с детьми и без мужа?
Они стараются тоже изо всех сил вырастить своё дитя.
В остальном согласна с вами
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Сильный мужчина отнимет у другого и принесёт своей женщине.
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Отнимет и получит звездюлей ....или пулю .И его женщина пойдёт искать себе ....умного мужчину .Главное чтобы у неё не осталось потомства от предыдущего дебила
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Радий це бачити. І, що найголовніше - ці цінності справжні, бо не потребують нацгвардії чи поліції для їх підтримки.
"Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне."
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Дуже цікавий критерій справжності))) Може, просто гомосексуали менш агресивні, ні? Ні на кого не кидаються.
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Господи, таке няшне фото Ісмагілов з малюком на руках. Люди різнизних конфесій, я вами пишаюся.
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1 сентября -самый лучший ход за семейные ценности.А сегодняшнее мероприятие от цивизованного ,как до Луны.Хуже,чем преследоватьСвидетелей Иеговы.ВЫ все в одной колонне с Гитлером и кремлёвским подонком Х+У
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Вот именно. Когда ведёшь за ручку сыночка в школу- самая лучшая реклама семьи.
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Вот дожили. Теперь не просто нужно быть нормальным и просто жить а нужно ето доказывать на маршах, что ты не добываешь говно в жопе товарища... Млять
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Существует признанное наукой явление: количество гомофилов и педофилов среди священников в 2-3 раза выше, чем в среднем в популяции. Интересно...
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Пусть расскажет, как он комсомольским вожаком был, взносы собирал и жил на них. Покайся, комсюк красный.
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А гомосеки против. Скоро по этой улице пойдут с радужными флагом и совсем с другими ценностями и лозунгами.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВсеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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