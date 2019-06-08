 Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей состоялось в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В этом году акция прошла под лозунгом "Семья - сердце Украины", сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Многотысячная колонна ее участников прошла по центру столицы.

Шествие началось в парке имени Т.Шевченко. Оттуда его участники проследовали по Крещатику к площади Конституции возле Верховной Рады. Во главе колонны шли главы Церквей и религиозных организаций.

Как сказал во время шествия координатор объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" Александр Турчинов, семья формирует мировоззренческие, ценностные приоритеты современных и будущих поколений украинцев.

По словам Турчинова, тысячи украинских семей сегодня прошли по центральным улицам Киева, чтобы "вслух заявить, что именно счастливая, полноценная и крепкая семья является тем центром, который формирует потенциал, силу и обеспечивает развитие нации и страны".

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Турчинов отметил, что Украина занимает одно из первых мест в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения и старения.

"Стремительный рост смертности и снижение рождаемости, миграционные волны вымывают из страны огромные трудовые и интеллектуальные ресурсы - это уже не демографический кризис, это демографическая катастрофа!" - отметил он, добавив, что на фоне этих опасных процессов "недопустимо навязывание извне нашей стране неомарксистской гендерной идеологии", что противоречит Конституции Украины и традиционным для нашей страны христианским ценностям.

Александр Турчинов убежден, что развитие и защита семьи должны стать ключевой составляющей стратегии нацбезопасности Украины.

"Государственным приоритетом должно стать создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей", - сказал он, добавив, что необходимо возобновить функционирование центрального органа государственной власти, который будет заниматься этими стратегическими для страны проблемами.

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Также, по его мнению, необходимо значительно усилить государственные программы, направленные на поддержку молодых семей, помощь при рождении и воспитании детей.

"Сегодня необходимо защитить жизнь и права каждого ребенка до и после рождения, прекратить законодательно неурегулированную практику суррогатного материнства, которая обесценивает жизнь ребенка до уровня товара и уничтожает достоинство женщины, как матери, усилить уголовную ответственность за насилие и жестокость, особенно против детей и женщин", - сказал Турчинов, выразив убеждение, что новая власть, "которая получила значительную поддержку, услышит миллионы своих граждан".

"Без семьи не будет Украины! Бог, Украина, семья - такие приоритеты способны обеспечить развитие Украины как состоятельного, независимого и европейского государства", - резюмировал он.

Автор фото - Олег Богачук



































