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 Бойцы "Азова" на передовой простились с погибшими побратимами Максимом Олексюком и Дмитрием Пругло. ФОТОрепортаж

Вечером 7 июня личный состав БТГр "Азов", которая несет службу на Светлодарской дуге, попрощался с погибшими накануне ночью бойцами Дмитрием Пругло (Круглый) и Максимом Олексюком (Максон).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу подразделения.

Командир полка "Азов" друг Редис в своей прощальной речи заверил, что врага ждет страшная расплата за убитых побратимов.

"Этой ночью мы с вами еще раз убедились, что никакие Минские договоренности не действуют. Это абсурд. Они унесли жизни двух наших боевых побратимов, воинов, славных сынов Украины. Друг Круглый и друг Максон с оружием в руках отошли в мир иной. Это еще раз показывает, что с террористами переговоры вести нельзя. А мы и не собираемся. За наших собратьев мы отплатим десятками убитых врагов с той стороны. Друг Круглый и друг Максон навсегда останутся в наших сердцах. Слава Нации", - сказал он.

Бойцы Азова на передовой простились с погибшими побратимами Максимом Олексюком и Дмитрием Пругло 01
Бойцы Азова на передовой простились с погибшими побратимами Максимом Олексюком и Дмитрием Пругло 02
Бойцы Азова на передовой простились с погибшими побратимами Максимом Олексюком и Дмитрием Пругло 03
Бойцы Азова на передовой простились с погибшими побратимами Максимом Олексюком и Дмитрием Пругло 04
Бойцы Азова на передовой простились с погибшими побратимами Максимом Олексюком и Дмитрием Пругло 05

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Напомним, 28-летний азовец Круглый и 23-летний азовец Максон погибли в ожесточенном бою с оккупантом, который длился почти 4 часа, в ночь с шестого на седьмое июня. Их жизнь забрал прицельный вражеский обстрел 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов, запрещенных минскими соглашениями. Оба воина были бойцами 3-й роты "Азова".

Источник: https://censor.net.ua/p3131326
 
 
 Топ комментарии
 
Светлая память.
Нужно отдать должное - это самое патриотично-мотивированное подразделение на фронте.
Не путать с Нацдружинами.
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І земля їм пухом... А Кучмо нехай чекає гієни огнєнной і справедливого суду вУкраїні ще за свого життя за всі його злочини.А на пожиттєве цей рижий корєш у самого гуманного суду вже заробив.
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Поражаюсь долготерпению козаков....
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негативна селекція дається в знаки..
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Понимаю так
Передовые части нац батальонов есть украинцы
Ну максимум миллион полтора цивилистов
Вот и весь патриотический состав
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не совсем понятна ваша терминология..
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А Кучма здесь причем? Кучма лишь озвучил позицию Зеленского. Смерть наших бойцов на совести Зеленского
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Кучма старый пердун
С руками в крови
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Светлая память.
Нужно отдать должное - это самое патриотично-мотивированное подразделение на фронте.
Не путать с Нацдружинами.
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Тупость полная, НК и НД - гражданская формация полка АЗОВ. Они над дают указания с передовой, мы их выполняем в тылу. Разделять АЗОВ и НК с НД - это как разделять зампотыла, полковника армии и лейтенанта военной полиции. Разные функции, а дело - Единое.
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Помиловал каца, то ещё пол беды - возможно действительно рабочий моментдля обмена на кого-то из наших пленных.

А вот пожирание шаурмы на природе в окружениии рыб-прилипал и откровенных подлиз - это пипец как разрывает. **** обдолбанная. Навыбирали инфузории.
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Прошло пару недель без бабла
И лихторат исчез
Все на фиг 73%
Где вы,жопы?))
Куда попрятались
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"За наших собратьев мы отплатим десятками убитых врагов с той стороны." Враг уже и в Киеве, проводит капитуляцию, ездит в москву на переговоры, оценивает стоимость сдачи Украины. Они также виновны в гибели наших солдат!
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Купите шаурму
И забудьте
Мышебраття
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ворог з Києва і не тікав..ті ж самі морди,що і в 2014-м..за винятком деяких найбільш одіозних ригів..
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Отже так. Азовець, котрий загинув від кульового в голову. Світ тісний, я щойно переконався. Куди не глянь- як не родичі то знайомі. Тому кажу те що знаю достеменно.
В той день він тричі дзвонив Каті, дружині, і казав що їх обстрілюють, але відповідати заборонили з Києва.
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Що ж, други, ваше життя пройшло недаремно. І навіть ваша смерть послужила Батьківщині. Вона (смерть) і піднятий резонанс стали на заваді планам тихої здачі національних інтересів, за які Ви і боролися. Ви жили зі словами "Слава Україні!". Україна прощається з Вами словами "Героям слава!!!"
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Скоро АЗОВ начнет воевать как в начале 14-го. Беспощадно и эффективно. На их направление будут смертников отправлять из даунерии. И дешевле и мучительнее выйдет утилизировать нелояльных впопучленцев))
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Тварюка ти, прапор поміняй, колаборант. Тебе ж рве від нього.
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Вы с нами в строю!
Вечно помним, жестоко отомстим!
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да, донес кучма позицию главнокомандующего владимира до общественности, а нач генштаба хомчак до всу
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кошерный бох примет язычников(пишут же что азовцы уважают славянских идолов)....
лицемерие и только.
Я бы сказал: Спасибо за службу, братва. Получилось то что и должно было, но свинособак потом, надеюсь, ляжет больше.
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В то время как гибли наши бойцы, эта падла Зеленский жрал шаурму и развлекался на природе.
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борун замир, едун Шаурмыр. дайте ему хотя бы 2-3 года, узнаем как кушать ягоды прям в огородах.
Нехер было Мокше правослабие приносить то
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБойцы "Азова" на передовой простились с погибшими побратимами Максимом Олексюком и Дмитрием Пругло. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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