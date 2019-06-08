 Бойцы "Азова" на передовой простились с погибшими побратимами Максимом Олексюком и Дмитрием Пругло. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу подразделения.
Командир полка "Азов" друг Редис в своей прощальной речи заверил, что врага ждет страшная расплата за убитых побратимов.
"Этой ночью мы с вами еще раз убедились, что никакие Минские договоренности не действуют. Это абсурд. Они унесли жизни двух наших боевых побратимов, воинов, славных сынов Украины. Друг Круглый и друг Максон с оружием в руках отошли в мир иной. Это еще раз показывает, что с террористами переговоры вести нельзя. А мы и не собираемся. За наших собратьев мы отплатим десятками убитых врагов с той стороны. Друг Круглый и друг Максон навсегда останутся в наших сердцах. Слава Нации", - сказал он.
Напомним, 28-летний азовец Круглый и 23-летний азовец Максон погибли в ожесточенном бою с оккупантом, который длился почти 4 часа, в ночь с шестого на седьмое июня. Их жизнь забрал прицельный вражеский обстрел 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов, запрещенных минскими соглашениями. Оба воина были бойцами 3-й роты "Азова".
Передовые части нац батальонов есть украинцы
Ну максимум миллион полтора цивилистов
Вот и весь патриотический состав
С руками в крови
Нужно отдать должное - это самое патриотично-мотивированное подразделение на фронте.
Не путать с Нацдружинами.
А вот пожирание шаурмы на природе в окружениии рыб-прилипал и откровенных подлиз - это пипец как разрывает. **** обдолбанная. Навыбирали инфузории.
И лихторат исчез
Все на фиг 73%
Где вы,жопы?))
Куда попрятались
И забудьте
Мышебраття
В той день він тричі дзвонив Каті, дружині, і казав що їх обстрілюють, але відповідати заборонили з Києва.
Вечно помним, жестоко отомстим!
лицемерие и только.
Я бы сказал: Спасибо за службу, братва. Получилось то что и должно было, но свинособак потом, надеюсь, ляжет больше.
Нехер было Мокше правослабие приносить то