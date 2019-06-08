 Лес, кресла-мешки и шаурма: Зеленский провел неформальную офф-рекордс встречу с журналистами. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Наш журналист Евгений Кузьменко побывал там и поделился своим впечатлением.
"Посмотрели, порасспрашивали, послушали, поели шаурмы, желтой и зеленой. Пощупали, где искренен, а где манипулирует. Повглядывались в свиту. Поняли, где неприятные темы, а где "дайте две"", - написал он, добавив, что стало больше понимания того, как работает голова у Главнокомандующего.
Фото - Евгений Кузьменко/Facebook
"Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты/клубника/вино/кофе/чай. Разговор офф-рекордс. О ситуации в стране его глазами и планах. Журналисты, как всегда, задавали много вопросов. Я спросила, когда он даст пресс-конференцию, чтобы был равный доступ к Главе государства всех журналистов. Не очень уверенно сказал, что даст на 100 дней президентства. Посмотрим", - рассказала председатель Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа.
Фото - Светлана Остапа/Facebook
Фото - Соня Кошкина/Facebook
Так що прошу пояснити мені в чому я помиляюся.
И если Пэтя стопиццот доказанно - барыга-шаромыжник-вор государственного масштаба, то ЗЕ пробует народ на вшивость какими то мутными "вчынками".
Ну к чему это сидение на розовых мешках?
Таки камедия.
Ты не понимаешь, что абсолютно презирая Парашенка я не умиляюсь ЗЕ? У тебя не хватает москового жидкого вещества это понять?
Вас, лять, имеют во все ваши пустые дыры, а вы между собой цапаетесь, защищая то одного, то другого ******.
мабуть від нині слово "шаурма" для них як червона ганчірка для бика.
ну що ж будемо тепер їх так дразнити - "шаурма, шаурма, шаурма".
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37 мин. ·
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь"
Але в наслідок сильного завантаження кори головного мозку -схемами, офшорами та підрахунком того, що ще можна "приватизувати" - забув про обладнання...
Такі вони клептомани - забудькуваті...
кстати , не самая здоровая пища...
Посмотрели, порасспрашивали, послушали, поели шаурмы, желтой и зеленой. Пощупали, где искренен, а где манипулирует. Повглядывались в свиту. Поняли, где неприятные темы, а где "дайте две".
Расписывать не буду, оставлю для будущих текстов. Скажу только, что скептицизма и тревоги не убавилось (да, в моем случае, вот так сразу и не могло) . Стало больше понимания того, как работает голова у Главнокомандующего. И без ответа остался один из главных вопросов: нафига он туда полез?!
Напомнило встречу журналистов у овоща в Межигорье