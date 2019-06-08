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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2404) Зеленский (1693) Кузьменко Евгений (380)

 Лес, кресла-мешки и шаурма: Зеленский провел неформальную офф-рекордс встречу с журналистами. ФОТО

Президент Владимир Зеленский 7 мая устроил в резиденции "Залесье" закрытую встречу с журналистами в формате офф-рекордс. Каждый из участников получил индивидуальное приглашение, а сама встреча не анонсировалась для широкой публики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Наш журналист Евгений Кузьменко побывал там и поделился своим впечатлением.

"Посмотрели, порасспрашивали, послушали, поели шаурмы, желтой и зеленой. Пощупали, где искренен, а где манипулирует. Повглядывались в свиту. Поняли, где неприятные темы, а где "дайте две"", - написал он, добавив, что стало больше понимания того, как работает голова у Главнокомандующего.

Лес, кресла-мешки и шаурма: Зеленский провел неформальную офф-рекордс встречу с журналистами 01

Фото - Евгений Кузьменко/Facebook

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"Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты/клубника/вино/кофе/чай. Разговор офф-рекордс. О ситуации в стране его глазами и планах. Журналисты, как всегда, задавали много вопросов. Я спросила, когда он даст пресс-конференцию, чтобы был равный доступ к Главе государства всех журналистов. Не очень уверенно сказал, что даст на 100 дней президентства. Посмотрим", - рассказала председатель Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа.

Лес, кресла-мешки и шаурма: Зеленский провел неформальную офф-рекордс встречу с журналистами 02

Фото - Светлана Остапа/Facebook

Лес, кресла-мешки и шаурма: Зеленский провел неформальную офф-рекордс встречу с журналистами 03

Фото - Соня Кошкина/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/p3131317
 
   
 Топ комментарии
 
Вообще-то сейчас "пригорает" на передовой...
Но, тебе и твоему презу, на это наплевать?
Лес, кресла-мешки и шаурма: Зеленский провел неформальную офф-рекордс встречу с журналистами - Цензор.НЕТ 4816
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А чему ты радуешься, зедебил? Тебе кловуна показали, а у тебя самоиспускание в штаны произошло?
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Ні, Помолова. Дайте відповідь мені по пунктам. Заперечте. Доведіть що я неправий. Ви скопіювали чужий текст, а я, як ;бот;, як Ви неодноразово називали мене, відповідаю Вам своїми словами.
Так що прошу пояснити мені в чому я помиляюся.
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От поїв би він минулого року шаурми на м. Дарниці може б і не було в нас такого гавнокомандуючого.
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Надоела обсырайловка между порохоботами-придурками и зелеманами-недоумками.
И если Пэтя стопиццот доказанно - барыга-шаромыжник-вор государственного масштаба, то ЗЕ пробует народ на вшивость какими то мутными "вчынками".
Ну к чему это сидение на розовых мешках?
Таки камедия.
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Его поступками. В Украине. На Мальдивах. В Липецке.
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Да ты шо？ А что там с поступками чувака с ксивой презЕдента？ Турция...яндекс..офшоры...не не слышал？
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Ну если ты не способен мыслить, понимать, анализировать или просто ботяк на подкорме с вонючего порошенковского копыта, то какого уя я должна на твои комменты, лишенные смысла отвечать?
Ты не понимаешь, что абсолютно презирая Парашенка я не умиляюсь ЗЕ? У тебя не хватает москового жидкого вещества это понять?
Вас, лять, имеют во все ваши пустые дыры, а вы между собой цапаетесь, защищая то одного, то другого ******.
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Сути никто не раскрывает.Во -первых.Проверка на утечку информации.Кротов будут удалять.Вечеринка не для внутренней политики,а для внешней,Анонсировалась перед вторым туром.У нас гибридная война с ордой.И не только горячая.Ху подпитывает нашу вату информационно и пропагандой.А почему не можем изнутри разваливать орду пропагандой,правдой и информационно?Когда Зе сказал,что Ху не контролирует лугандонских бандитов ,он слукавил для русского лохтората,подковырнул Ху нехило,хотя все прекрасно понимают,что без разрешения Ху и муха в Лугандоне не полетит.Ху эти слова расценил ,как предвыборные,хотя утирается обплёванный,накапливая яд и не зная, откуда ещё прилетит очередной плевок.Ху всегда выигрывал информационно все свои зазихання.У него сильнейшая империя оболванивания не только лохтората,но мира.А сейчас он в полном неведении.И Пораженко тоже ничем не может помочь патрону. Тоже в неведении.
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Прикольно істерикують ублюдки і тролячки-багатоверстатники............... Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами - Цензор.НЕТ 1912
мабуть від нині слово "шаурма" для них як червона ганчірка для бика.
ну що ж будемо тепер їх так дразнити - "шаурма, шаурма, шаурма".
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Одна тупа згадка шаурми і 5 років треба демонстративно топтати шаурму. Бажаю йому щоб на всіх прийомах у всіх країнах подавали лише шаурму на сніданок, обід і вечерю.
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А пАчему , тогда на Порошенко ругались, что на Мальдивах был.Он же там на свежем воздухе неформальную офф-рекордс встречу с журналистами проводил!
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А действительно, что он мог сделать? Подскажите. Вы, видно, знаете.
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не заводити лабуду "нє стрєлять в атвєт". 4 загиблих і 10 поранених у бліндажі саме через те, шо штаб зволікав із дозволом на знищення ворожої артилерії, що розгорьалась.
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..Соя дай ссилочку на *директиву * .!? Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами - Цензор.НЕТ 9565
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Юрий Касьянов
37 мин. ·

Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь"
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Просто ПеПе чекав на гарну нагоду подарувати обладнання, та зробити на цьому піарчик...
Але в наслідок сильного завантаження кори головного мозку -схемами, офшорами та підрахунком того, що ще можна "приватизувати" - забув про обладнання...
Такі вони клептомани - забудькуваті...
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Так і будуть всі 5 років продовжуватись подібні шоу та корпоративчики у блазня?
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Прям интересно увидеть список репортеров из этого закрытого кормления шаурмой.
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Тупое ссыкло! Закрытая встреча. Закрытая. Зачем нужна встреча, если о ее результатах нельзя делать публикации? Не с кем поговорить клоуну? Что за параллельная реальность?
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Попытка взять средства массовой информации под мягкий контроль. Даже при Барыгн такого не было!
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Віткритий інтелект гаранта! На офіційних зустрічах у світерах та сорочечках представляє державу УКРАЇНА ,а на пікніках та серед гопоти при краватках ,та ще й з клоунадою !!! А як там в укопах у бійців?? ,,Никаму ничего не должен" ?? Оце і є така повага до держави ,до людей , і навіть до ЗЕ-виборців своїх!!!
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в отличии от Президента, рекламный агент шаурмы с Зе получился отменный.... )))

кстати , не самая здоровая пища...
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🤣 сподобалось, як цензор обрізав коментар свого ж журналіста...
Посмотрели, порасспрашивали, послушали, поели шаурмы, желтой и зеленой. Пощупали, где искренен, а где манипулирует. Повглядывались в свиту. Поняли, где неприятные темы, а где "дайте две".
Расписывать не буду, оставлю для будущих текстов. Скажу только, что скептицизма и тревоги не убавилось (да, в моем случае, вот так сразу и не могло) . Стало больше понимания того, как работает голова у Главнокомандующего. И без ответа остался один из главных вопросов: нафига он туда полез?!
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В коментах рошенок, как всегда одна совковая убогость. И лес не для встреч с журналистами и костюм не такой, и шаурмой пахнет. Ну конечно, это не оффшоры открывать во время Иловайска.
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ну да ну да... А ведь действительно "новая эпоха" наступила ))))
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А зелюки, конечно, не убогие, а очень дерзкие. Как там продажи продукции Квартала в рашку? Идут? Яндекс-хуяндекс всё ок?
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шаурма в руках Зе смотрится гармоничнее, чем булава )))
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Зачем эта встреча? Какой в ней смысл? Типа, я свой, чуваки, жру шаурму, давайте по3,14здим за жизнь? Чего его этой шаурму переклинило? Голодное детство? Засунь уже эту шаурму себе в жопу. Жри украинские пирожки.
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В Залесье?Как символично.Собрание клещей в Залесье
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Ну хоть по пенькам не прыгал?
Напомнило встречу журналистов у овоща в Межигорье
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«Закрита» зустріч зє-блазня з журналістами це здорово, прям як у савєцкаму сайузі... навіть Бігуса не покликали, щавдяки якому передвиборче шоу, проти Пороха організували...цікаво - чи всі з лісу повернулись з головами??? нікого в лісі не забули, як при кучмі дєрьма???
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛес, кресла-мешки и шаурма: Зеленский провел неформальную офф-рекордс встречу с журналистами. ФОТО
 
 
 
 
 
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