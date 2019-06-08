 Лес, кресла-мешки и шаурма: Зеленский провел неформальную офф-рекордс встречу с журналистами. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Наш журналист Евгений Кузьменко побывал там и поделился своим впечатлением.

"Посмотрели, порасспрашивали, послушали, поели шаурмы, желтой и зеленой. Пощупали, где искренен, а где манипулирует. Повглядывались в свиту. Поняли, где неприятные темы, а где "дайте две"", - написал он, добавив, что стало больше понимания того, как работает голова у Главнокомандующего.

Фото - Евгений Кузьменко/Facebook

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"Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты/клубника/вино/кофе/чай. Разговор офф-рекордс. О ситуации в стране его глазами и планах. Журналисты, как всегда, задавали много вопросов. Я спросила, когда он даст пресс-конференцию, чтобы был равный доступ к Главе государства всех журналистов. Не очень уверенно сказал, что даст на 100 дней президентства. Посмотрим", - рассказала председатель Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа.

Фото - Светлана Остапа/Facebook

Фото - Соня Кошкина/Facebook