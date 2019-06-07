 Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"6 июня в 5 утра, вооруженные формирования РФ со стороны оккупированной Горловки совершили обстрел н.п. Майорск из стрелкового оружия. Прибыв на место, наблюдательной группой СЦКК зафиксированы в двух соседних квартирах повреждения окна комнаты, смежной и внешней стены, из-за попадания пули калибра 12,7 мм", - говорится в сообщении
К счастью пострадавших в результате обстрела нет.
Служащие 30 отдельной механизированной бригады ВСУ сделали обращение к украинцам по поводу распространения лживой информации о запрете военным стрелять в ответ. Обращение опубликовано на странице бригады в Facebook.
"Просторами глобальной сети распространяется информация о полном запрете применения оружия Вооруженными Силами Украины. Подобные информационные вбросы служат инструментом для усиления панических настроений среди неравнодушной части украинцев к судьбе Украины.
Поэтому, в свою очередь, хотим заверить всех, что подразделения бригады находятся в полной боевой готовности и дают немедленную и адекватный отпор агрессору в случае применения противником оружия.
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения. Источник: https://censor.net.ua/p3131140
Ну ок. История рассказанная Доником подтверждается. Восстанавливаем.
Вражеская артиллерия ТРИ дня перемещается по передку в зоне видимости наших. Потом готовится к стрельбе (готовит место, подвозит снаряды и т.д.). Отстреливается. Спокойно снимается и уезжает.Напоминаю, это все на глазах наших войск, которые ИМЕЮТ возможность уничтожить врага, и орки об этом знают. Внимание, вопрос! ОТКУДА, точнее от КОГО орки знали, что по ним стрелять не будут, если про "не стрелять" Сопля прокукарекала только вчера? Кто дал им такие гарантии?
У сім'ї Зеленського склався гармонічний робітничий дует. Дружина здає координати українських військових російським артилеристам, а Володзя забороняє нашим відстрілюватись у відповідь. Роблять їх разом!