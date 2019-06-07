 Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"6 июня в 5 утра, вооруженные формирования РФ со стороны оккупированной Горловки совершили обстрел н.п. Майорск из стрелкового оружия. Прибыв на место, наблюдательной группой СЦКК зафиксированы в двух соседних квартирах повреждения окна комнаты, смежной и внешней стены, из-за попадания пули калибра 12,7 мм", - говорится в сообщении

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К счастью пострадавших в результате обстрела нет.

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