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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле наемниками РФ мирного населенного пункта Майорск в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК 01

"6 июня в 5 утра, вооруженные формирования РФ со стороны оккупированной Горловки совершили обстрел н.п. Майорск из стрелкового оружия. Прибыв на место, наблюдательной группой СЦКК зафиксированы в двух соседних квартирах повреждения окна комнаты, смежной и внешней стены, из-за попадания пули калибра 12,7 мм", - говорится в сообщении

Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК 02

Читайте: Наемники РФ обстреляли Сентяновку на оккупированной Луганщине и пытаются обвинить в этом ВСУ, - СЦКК. КАРТА

Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК 03
Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК 04

К счастью пострадавших в результате обстрела нет.

Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК 05

Смотрите: Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов. ФОТО

Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК 06
Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК 07

Читайте также: Оккупанты обстреляли дома мирных жителей Веселого из ракетного комплекса "Конкурс", - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/p3131298
 
 
 Топ комментарии
 
сучму и прочих мыролюбцев туда отправить. пущай там про мыролюбность расскажет.
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Не стрелять. Хорошая же стратегия. Почти работает.
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Ну так они же в ответ не стреляют, а стреляют когда того захочуть ☹️
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Я як підполковник ООС заявляю, що це не вина Росії, це вина України.
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Вбросы! Украинские военные прокомментировали "запрет" применять оружие

Служащие 30 отдельной механизированной бригады ВСУ сделали обращение к украинцам по поводу распространения лживой информации о запрете военным стрелять в ответ. Обращение опубликовано на странице бригады в Facebook.
Найманці РФ обстріляли житлову багатоповерхівку в Майорську, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3451"Просторами глобальной сети распространяется информация о полном запрете применения оружия Вооруженными Силами Украины. Подобные информационные вбросы служат инструментом для усиления панических настроений среди неравнодушной части украинцев к судьбе Украины.
Поэтому, в свою очередь, хотим заверить всех, что подразделения бригады находятся в полной боевой готовности и дают немедленную и адекватный отпор агрессору в случае применения противником оружия.


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Ох и трудная у вас зе-ботов работа, ЗЕ-наполеон постоянно обделывается, а вам после него дерьмо прибирать приходится.
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рошеновский катях! запрета на ответку не было!
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А вот у Азова другое мнение т
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения. Источник: https://censor.net.ua/p3131140
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у тебя информация от левого выродка рошеном жаханутого - доника -ган
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У тебя с головой разлад Зайди на официальную страничку Азов или ты сюда вышел посрать а цензор нет не веришь У вас в зе комнде все такие ?
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зебиловский даун, разрешено отвечать стрельбой из автомата, на стрельбу вражеской артиллерии, которая лупит с расстояния 10 км. В штабе запретили отвечать нашей артиллерии, отведенной от передовой.
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ты брешеш, рошеношмыгло! отвел твой порохосвиногной сивый. так что упрись, брехло лишайное
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" ... на передку немає арти .Тому з ВОПу йде запрос на дозвіл відпрацювати артой по лінейці командування . Вчора запит давали двічі. Двічі не дали добро.."
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и шо, расея им гривнами заплатила или трудоднями?
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🇺🇦Вассерман Железный 🇺🇦‏ @VaserIron 9 часов назад

Ну ок. История рассказанная Доником подтверждается. Восстанавливаем.
Вражеская артиллерия ТРИ дня перемещается по передку в зоне видимости наших. Потом готовится к стрельбе (готовит место, подвозит снаряды и т.д.). Отстреливается. Спокойно снимается и уезжает.Напоминаю, это все на глазах наших войск, которые ИМЕЮТ возможность уничтожить врага, и орки об этом знают. Внимание, вопрос! ОТКУДА, точнее от КОГО орки знали, что по ним стрелять не будут, если про "не стрелять" Сопля прокукарекала только вчера? Кто дал им такие гарантии?
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Так Порошенко и дал. Когда подписывал перемирия с обязательством стрелять только в ответ.
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что вассерман что доник -рошеновский брехливый шлак!
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сучму и прочих мыролюбцев туда отправить. пущай там про мыролюбность расскажет.
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Агов!
У сім'ї Зеленського склався гармонічний робітничий дует. Дружина здає координати українських військових російським артилеристам, а Володзя забороняє нашим відстрілюватись у відповідь. Роблять їх разом!
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Не стрелять. Хорошая же стратегия. Почти работает.
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Так он торговый партнер Вовы. Петину фабрику липецкую на россии закрыли, а Вовыны фильмы спокойно транслируются на российских тв-каналах. И причем не бесплатно транслируются, деньги за трансляцию на кипр уходят в офшоры.
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путин - торговый партнер порохухла. он там налоги платил. а за сериалы бабло просто выкачивается из рашки, не давая ей никакой прибыли
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А, шо там кучма про объекты говорил? Ну-ну!
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Це фсе "соєфі правакаціі"!!!!!!!!!!! Щас зе квартал з зе гідрантам паржот і усьо разрулит на лайно+лайно зе коломо тв каналє..Нє пєрєключайтєсь..Наш врахх сінарчукі на банкафай!!!!..сорі..нє уже нє на банкавай..Тєпєрь проста сінарчукі..!!!!
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********! Вони релаксують на природі! На передовій поваляйтеся, суки!

Найманці РФ обстріляли житлову багатоповерхівку в Майорську, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6744
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кошкина- биомусорная кошатина . надо было ее оставить в дыре чтоб ее дальше насиловали в подвалах
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Он - лапоть рязанский. Работает за талончик на селедку.
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Военные потери не в счет. Какой тут может быть траур. Это же работа такая у военных - там стреляют, а пуля дура. Вот зебилы и гуляют.
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Хлопци кидайте оружие и едте по домам хай Кучмы вальцманы каширское стреляют.
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утесом рогаті скоріш за усе шмальнули...
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не пора ли смешать с говном всех этих кокочленцев вместе с кацапами?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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