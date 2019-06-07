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 Потасовка в кинотеатре "Киев": муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Муниципальная стража вытолкала из помещения кинотеатра "Киев" активистов, протестовавших против того, что они считают захватом исторического здания. Протестующие перекрыли дорогу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Так, согласно информации, сотрудники муниципальной стражи силой вытолкали людей из помещения кинотеатра. Однако, по словам очевидца, после этого внутри остались заблокированными около десяти человек, в частности, работники кинотеатра и активисты. Позже стало известно, что муниципальная стража вытеснила всех кто оставался в кинотеатре", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на месте присутствуют работники правоохранительных органов, они не вмешиваются в ситуацию.

В полиции информацию пока не прокомментировали.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кинотеатр "Киев" сообщил о рейдерском захвате, КГГА и Нацполиция говорят, что там проходит инвентаризация

Издание "Хмарочос" сообщает, что после того, как их вытолкали из кинотеатра, активисты перекрыли улицу Большая Васильковская возле станции метро "Льва Толстого". Всего там собралось около 300 человек. Активисты утверждают, что пришли, чтобы не допустить "рейдерского захвата" здания.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня администрация кинотеатра "Киев" заявила о попытке рейдерского захвата. В ответ в КГГА пояснили, что проводят инвентаризацию.

Напомним, Главное управление имуществом КГГА передало целостный имущественный комплекс кинотеатра "Киев" в аренду ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" 4 января 1999 г. сроком на 10 лет. Позже договор был продлен, срок его действия завершился 4 января 2019 года. По данным КГГА, арендная ставка до 2019 г. составляла 47 тыс. грн в месяц, а некоторые помещения кинотеатра сданы в субаренду до 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: КГГА нашла для кинотеатра "Киев" нового арендатора

В начале 2019 стало известно, что Культурному центру "Кинотеатр Киев" не продлили договор аренды и объявили новый конкурс.

В январе директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь сообщил, что будет проведен тендер по поиску нового арендатора. В то же время дирекция кинотеатра обращалась за помощью к СМИ и общественности, чтобы не допустить прекращения работы заведения.

16 мая 2019 года работники ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" заявили, что будут отстаивать свои права в суде.

Потасовка в кинотеатре Киев: муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу 01
Потасовка в кинотеатре Киев: муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу 02Потасовка в кинотеатре Киев: муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу 03
Потасовка в кинотеатре Киев: муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу 04
Потасовка в кинотеатре Киев: муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу 05
Потасовка в кинотеатре Киев: муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу 06
Потасовка в кинотеатре Киев: муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу 07
Потасовка в кинотеатре Киев: муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу 08
Потасовка в кинотеатре Киев: муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу 09

Источник: https://censor.net.ua/p3131287
 
 
 Топ комментарии
 
Фуф, эт хорошо. Я уж испугался думал воров посадят, а тут за перекрытие дорог на кол..ну ладно, хорошо хоть грабёж никому не мешает.
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За перекрытие дорог надо на кол сажать!
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Муниципальная стража - это узаконенные титушки Кличка и рыга Столара или кто это вообще такие?
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За перекрытие дорог надо на кол сажать!
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Фуф, эт хорошо. Я уж испугался думал воров посадят, а тут за перекрытие дорог на кол..ну ладно, хорошо хоть грабёж никому не мешает.
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на кол не на кол, но рожи было бы неплохо им начистить
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Пришла новая власть, теперь будут грабить по новому...с шутейками, концертами, прибаутками и рузьким язиком..ВОт уже начали..
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Муниципальная стража - это узаконенные титушки Кличка и рыга Столара или кто это вообще такие?
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Кличко и его команда -- все хотят урвать кусочки пожирнее пока есть возможность Потасовка в кинотеатре "Киев": муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу - Цензор.НЕТ 8186
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комик Владимир Зеленский и студия "Квартал 95" в одной из последних серий своего сериала "Слуга народа" высмеяли украинизацию и изобразили патриотов как недалеких, невежественных и глупых марионетокhttp://www.dsnews.ua/.../sotsseti-vozmushcheny-tem-chto...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПотасовка в кинотеатре "Киев": муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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