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 На Луганщине трактор подорвался на неустановленном взрывном устройстве, 2 человека госпитализированы. ФОТО

В Луганской области трактористы, которые работали на поле между Попасной и Новозвановкой, подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской ОВГА Юрий Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

На Луганщине трактор подорвался на неустановленном взрывном устройстве, 2 человека госпитализированы 01

"Буквально 2 часа назад трактористы, которые работали на поле между г. Попасная и с.Новозвановка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители с. Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них, еще и контузия.

На Луганщине трактор подорвался на неустановленном взрывном устройстве, 2 человека госпитализированы 02

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Сейчас они находятся в хирургическом отделении Попаснянской ЦРБ и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья ребят удовлетворительное", - написал Клименко.

На Луганщине трактор подорвался на неустановленном взрывном устройстве, 2 человека госпитализированы 03

Чиновник напомнил, что за пять лет войны на Донбассе в результате подрывов на боеприпасах уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 - получили ранения. Среди пострадавших - 125 детей, из которых 27 погибли.

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На Луганщине трактор подорвался на неустановленном взрывном устройстве, 2 человека госпитализированы 04

Источник: https://censor.net.ua/p3131284
 
 
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Такие вот посевы остаются в земле после русского мира.
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трактор вщент розбитий, хлопці в сорочці народилися.
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а в ОТВЕТ ПРИКАЗ ОГНЯ НЕ ОТКРЫВАТЬ ТАМ ЖЕ НАШИ БРАТЬЯ ПОВСТАНЦЫ..
Кучму туда с Богданом и Зелей и ножкми по полю прогнать... повезет хорошо а бабахнет ну что же такова судьба... На Луганщині трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, 2 особи госпіталізовано - Цензор.НЕТ 8851
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в нас з 73 від 35 більшість така. Тому що вдома біля жінки, коханої, мамки, бабусі затишно. Я ще за рік до виборів стикнулася із жорстким тролінгом, розуміла що то кацапи, але шо то доморощені і от саме такі. Кучма взагалі майже розлютив, поводить себе майже, як Філарет. Всьо їм влади бракувало.
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как только УКРАИНА откроет свободный вьезд с донбаса и ********* в страну! поверьте...живого места от страны не останется....((будут убийства патриотов. атовцев. нападения и преследования. не уцелеет ни одна доска почёта ,ни один монумент и памятник майдановцам и военным! будут пылать везде прапора...взрывы и диверсии.что и так от их СТУДЕНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ происходит..а когда повалят валом....то кто не спрятался я не виноват как говорится с их стороны..((иногда я считаю нужно чемто пожертвовать чем потерять всё...( моё мнение...от него ничего независит...)
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гребаные ватные "братушки" принесли войну на нашу землю.
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Найбільше лихо,що українізація не торкнулася східних областей України завдяки недолугим політикам,там панують московські попи і прихвостні ***** безперешкодно,ось і маємо русссофашистський мір в хаті.
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Де не звучить українське слово - там заводяться москалські гниди.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Луганщине трактор подорвался на неустановленном взрывном устройстве, 2 человека госпитализированы. ФОТО
 
 
 
 
 
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