 Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Социализм отменяется

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива вышел из СПУ и примкнул к Бойко с Медведчуком

Новое лицо в политике

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак", - Кучма в Минске встретился с Лукашенко

Эффективные переговоры по-новому

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма хочет призвать украинскую армию "Не стрелять в ответ"

Агент работает...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет стрелять в ответ - это шаг к капитуляции Украины перед РФ. Мы этого не позволим, - Парубий. ВИДЕО

Минск-5

Гарри потер и минские переговоры

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выставляем Кучму с "калашом" на передовую под обстрел - если не будет отстреливаться, значит хороший метод, - Берлинская о предложении экс-президента "не стрелять в ответ"

Поправочка

Здесь всегда зажигает Наш Вечерний Квартал!

Не на черной скамье, не на скамье подсудимых...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступавший за референдум "ДНР" экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский. ФОТО

Старые песни о главном

Поздравительная открытка

Взгляд здорового человека

Больше фотошопов смотрите здесь