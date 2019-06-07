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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Социализм отменяется

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива вышел из СПУ и примкнул к Бойко с Медведчуком

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Новое лицо в политике

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак", - Кучма в Минске встретился с Лукашенко

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Эффективные переговоры по-новому

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма хочет призвать украинскую армию "Не стрелять в ответ"

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Агент работает...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет стрелять в ответ - это шаг к капитуляции Украины перед РФ. Мы этого не позволим, - Парубий. ВИДЕО

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Минск-5

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Гарри потер и минские переговоры

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выставляем Кучму с "калашом" на передовую под обстрел - если не будет отстреливаться, значит хороший метод, - Берлинская о предложении экс-президента "не стрелять в ответ"

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Поправочка

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Здесь всегда зажигает Наш Вечерний Квартал!

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Не на черной скамье, не на скамье подсудимых...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступавший за референдум "ДНР" экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский. ФОТО

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Старые песни о главном

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Поздравительная открытка

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Взгляд здорового человека

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3131259
 
   
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Ми чудово розуміємо, що у всіх бідах України винний мокшанський народєць, а вина Путлєра вторична.Але хочеться помріяти, що "розумний" россєянін підніме Пуйла на вила.
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"вы меня не так поняли, я хотел сказать что нужно всего лишь перестать стрелять в ответ!"
Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8735
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цензор ..а може хватить лизати зад пороху ? чи продажність ваше кредо?
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Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 13 ч.13 часов назад

Отрицательная селекция наглядно.

Россия рубежа XIX / XX веков: Мамонтов, Соловьёв, Толстой, Леонтьев.

Россия начала XXI века: Мамонтов, Соловьёв, Толстой, Леонтьев

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6275
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Мда... сайт полностью под барыжной мородерской мордой. Отвратительно.
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Что зебилка, думал что вазелин и его подельники будут выдавать свои ватные высеры, а все будут делать вид, что ничего не происходит?
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цензор. вторая картинка плагиат .

В оригинале в этом плакате речь как раз шла о мыролюбных щироукраинских реформаторах. и выглядел плакат вот так

или вот так

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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