 В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
7 июня в 15:38 в ГСЧС поступило сообщение об аварии самолета по адресу: г. Киев, Святошинский район, ул. Бударина, 11.
В 15:55, по прибытию на место происшествия пожарно-спасательного подразделения было установлено, что самолет потерпел аварию и упал в одно из озер рыбхоза "Нивки". На борту судна находилось 3 человек. Самолет находился на поверхности озера на расстоянии 100 м. от берега.
Одному из участников аварии удалось самостоятельно выбраться из самолета и добраться до берега еще до прибытия на место сотрудников службы спасения. Он сумел известить об аварии свидетелей и передать информацию в службу 101.
Двух других пострадавших водолазы ГСЧС деблокировали с самолета и доставили к берегу с помощью надувной лодки и водолазно-спасательного оборудования. Все пострадавшие переданы работникам медицинской помощи и госпитализированы.
Хтось пояснить що відбувається і чому ?
Зеля точно заборонив стріляти або не дає ***********.
Билецкий пишет что "жесткий приказ не стрелять" от Хомчака - еще с прошлой недели прошел.
Причем речь именно от САУ крупного калибра.. и птур. Поэтому боевики как хотят - так и обстреливают из 152мм...200мм, зная что ничего дальше 10-12км и больше 100мм - НЕ прилетит..
бо лише в уяві ватяної інфузорії туфельки пуйтін ні при чому.
Командование должно быть как при ПАПе.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
зацените своего однодумца - сергей садовский, так сказать. Оно тоже голосовало за вазелина.
И так же как и вы - ненавидит всё "за Пороха". Вы - в одной команде, у вас общего - на 100%...
Ви - справжні герої
Тяжесть грехов, она сильно добавляет веса...
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ХОРОШО ЧТО ВСЕ ЖИВЫ.
Це проблема всіх планерів в яких не прибираються шасі!
" - Самолет разбился, никто не убился"
И это добрая новина.