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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:авиакатастрофа (1069) Киев (17567) самолет (2223) ГСЧС (2077)

 В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники ГСЧС спасли трех членов экипажа самолета, совершившего аварийную посадку на воду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 01

7 июня в 15:38 в ГСЧС поступило сообщение об аварии самолета по адресу: г. Киев, Святошинский район, ул. Бударина, 11.

В 15:55, по прибытию на место происшествия пожарно-спасательного подразделения было установлено, что самолет потерпел аварию и упал в одно из озер рыбхоза "Нивки". На борту судна находилось 3 человек. Самолет находился на поверхности озера на расстоянии 100 м. от берега.

В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 02

Одному из участников аварии удалось самостоятельно выбраться из самолета и добраться до берега еще до прибытия на место сотрудников службы спасения. Он сумел известить об аварии свидетелей и передать информацию в службу 101.

В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 03
В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 04
В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 05

Двух других пострадавших водолазы ГСЧС деблокировали с самолета и доставили к берегу с помощью надувной лодки и водолазно-спасательного оборудования. Все пострадавшие переданы работникам медицинской помощи и госпитализированы.

Также смотрите: Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8. ГБР расследует обстоятельства аварии. ФОТОрепортаж

В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 06
В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 07
В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 08
В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 09

В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено) 10

Читайте: 33-летний мужчина утонул в озере в Киеве, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3131247
 
 
 Топ комментарии
 
В нас 14 поранених на сьогодні.
Хтось пояснить що відбувається і чому ?
Зеля точно заборонив стріляти або не дає боєприпасів.
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Бойцы Азова заявили, что был запрет.
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А это заявления подонка кучмы с подаси фигляра Зе так работают. Еучма о бизнесе зчтька пинчука беспокоится,а сцикливый, тупой но воровитый фигляр Зе и его шобла "новых рыл", о своем кармане.
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В нас 14 поранених на сьогодні.
Хтось пояснить що відбувається і чому ?
Зеля точно заборонив стріляти або не дає ***********.
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За это им и платят с Липецка, либо из Кремля.
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А это заявления подонка кучмы с подаси фигляра Зе так работают. Еучма о бизнесе зчтька пинчука беспокоится,а сцикливый, тупой но воровитый фигляр Зе и его шобла "новых рыл", о своем кармане.
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за 2 недели "при вазелине" - погибло больше, чем за 2 месяца при Порохе..
Билецкий пишет что "жесткий приказ не стрелять" от Хомчака - еще с прошлой недели прошел.
Причем речь именно от САУ крупного калибра.. и птур. Поэтому боевики как хотят - так и обстреливают из 152мм...200мм, зная что ничего дальше 10-12км и больше 100мм - НЕ прилетит..
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Бутусов же писал, что в мае потери у ополченцев в 4 раза больше. Теперь идет ответка.
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пішов на путіна, мокшанська мерзото
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хіба я винна, що ти тупенький..
бо лише в уяві ватяної інфузорії туфельки пуйтін ні при чому.
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Зеля не ефрейтор что бы приказы отдавать, он никто)
Командование должно быть как при ПАПе.
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к сожалению,он верховный главнокомандующий...и определяет военную политику страны.
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Рядовой, даже без ефрейтора, вот это ГЛАВКОМ У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4829
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Он даже не рядовой!Безголовый и случайный.Трижды уклонист от призыва на службу.
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Ksenia VB - вже як півтора тиждні є наказ від зеленої соплі до Хомчака... про не застосування у відповід вогнепальної зброї
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
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кацап, тебя зачем санитары отвязали..?)
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ник "Лариса" и прочие зебилы..
зацените своего однодумца - сергей садовский, так сказать. Оно тоже голосовало за вазелина.
И так же как и вы - ненавидит всё "за Пороха". Вы - в одной команде, у вас общего - на 100%...
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Нет ***** нет расеи , нет мародера - нет Украины .
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Довгих вам років життя, хлопці!
Ви - справжні герої
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ти б тунця з рота випхав, кацапе, й горілки менше жлуктив
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О, наш аэроплан оказался легче воды, не то, что кацапский с лизой-дохтором и как там этих скотов? хором имени кого-то...
Тяжесть грехов, она сильно добавляет веса...
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Самолет находился на поверхности озера на расстоянии 100 м. от берега. -- НУ РАЗВЕ ШО ОТ БЕРЕГА ФОТОКОРРА. ТО ШО ДРУГОЙ БЕРЕГ МЕТРАХ В 20 ОТ СИЛЫ
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ХОРОШО ЧТО ВСЕ ЖИВЫ.
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ДО БЕРЕГА НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ ЯВНО НЕ 100 М. ЭТО ОЧЕВИДНО И МОЖНО ПРИКИНУТЬ ПО ГАБАРИТАМ САМОЛЁТА. НЕ БОЛЕЕ 20М.

У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) - Цензор.НЕТ 3996
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Ан-2 на спині тому, що в нього шасі не прибираються, ось він і зробив сальто через двигун при посадці на воду!
Це проблема всіх планерів в яких не прибираються шасі!
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Как говаривал медведь Балу из мультфильма "Чудеса на виражах":
" - Самолет разбился, никто не убился"
И это добрая новина.
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Антонов - хорошее было производство пол-века назад.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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