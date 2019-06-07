 Женщины-военные медики соревнуются на конкурсе в Виннице. ФОТОрепортаж

Участницы конкурса представляют коллективы военных лечебных учреждений из Луцка, Винницы, Киева, Николаева, Львова, Одессы, Полтавы, Житомира, Хмельницкого, Черновцов, Днепра и Ровно. Некоторые из них прибыли в Винницу из зоны АТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Победительницу выберут среди 25 конкурсанток, которые стали лучшими по результатам региональных соревнований.

Соревнования начались видеопрезентацией "Моя профессия - военный медик", где каждая из участниц рассказала о своем жизненном и профессиональном пути.

Во время творческого конкурса девушки читали стихи, пели и танцевали, демонстрировали элементы восточных единоборств и даже варили мед.

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Теперь участницам конкурса предстоит продемонстрировать физическую выносливость в упражнениях на отжимания и плавание. Также они будут соревноваться в профессиональном конкурсе - составляя тестирования по вопросам медицины и оказывая первую медицинскую помощь.

Ожидается, что имя победительницы конкурса станет известно сегодня вечером.

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