 Военнослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Трибуна".

Сегодня военнослужащих провожали в дорогу родные и близкие, командование части, представители городской власти и духовенства.

Основная задача военнослужащих на территории Косово - разминирование, поиск взрывоопасных предметов, обеспечение свободы передвижения миротворческих подразделений KFOR, а также восстановление инфраструктуры.

Также на Цензор.НЕТ: Прекращать огонь без права огня в ответ можно только после введения миротворцев ООН на Донбасс, иначе это все равно, что поставить наших солдат к стенке, - Порошенко





