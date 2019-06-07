 Военнослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Трибуна".
Сегодня военнослужащих провожали в дорогу родные и близкие, командование части, представители городской власти и духовенства.
Основная задача военнослужащих на территории Косово - разминирование, поиск взрывоопасных предметов, обеспечение свободы передвижения миротворческих подразделений KFOR, а также восстановление инфраструктуры.
Также на Цензор.НЕТ: Прекращать огонь без права огня в ответ можно только после введения миротворцев ООН на Донбасс, иначе это все равно, что поставить наших солдат к стенке, - Порошенко
Но вот рашка , США и другие страны свои ЧВК отправляет в Родезии всякие за золотом-брильянтами ...
Вот почему бы и Украине так не делать с ее опытом ВСУ...
И опыт, и влияние, и деньги в казну....?
2. Миротворческим миссиям платят деньги. Как военнослужащим, так и стране, которая посылает свой контингент на такие миссии, так что бюджет за счет таких миссий пополняется.
3. Для нормальных стран это действительно миротворческие миссии, в т.ч. и для США. и они официальные. А для Парашки это не санкционированные никем миссии с одной лишь целью - заработать бабосов для царька и его компании.