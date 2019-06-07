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 Военнослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово. ФОТО

В республику Сербия отправились военнослужащие воинской части А0563 из Ахтырки Сумской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Трибуна".

Сегодня военнослужащих провожали в дорогу родные и близкие, командование части, представители городской власти и духовенства.

Основная задача военнослужащих на территории Косово - разминирование, поиск взрывоопасных предметов, обеспечение свободы передвижения миротворческих подразделений KFOR, а также восстановление инфраструктуры.

Также на Цензор.НЕТ: Прекращать огонь без права огня в ответ можно только после введения миротворцев ООН на Донбасс, иначе это все равно, что поставить наших солдат к стенке, - Порошенко

Военнослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово 01
Военнослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово 02
Военнослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово 03

Источник: https://censor.net.ua/p3131239
 
 
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блин когда же вы промиротворите на родине?
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16 км. вернули Україні за цю неділю. ось так....
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миротворцы это хорошо....
Но вот рашка , США и другие страны свои ЧВК отправляет в Родезии всякие за золотом-брильянтами ...
Вот почему бы и Украине так не делать с ее опытом ВСУ...
И опыт, и влияние, и деньги в казну....?
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1. Вот не нужно сочинять. Так делает только Парашка и не официально, потому что "их там нет".
2. Миротворческим миссиям платят деньги. Как военнослужащим, так и стране, которая посылает свой контингент на такие миссии, так что бюджет за счет таких миссий пополняется.
3. Для нормальных стран это действительно миротворческие миссии, в т.ч. и для США. и они официальные. А для Парашки это не санкционированные никем миссии с одной лишь целью - заработать бабосов для царька и его компании.
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зсу вернули цю землю катяка лео. читать друзяко вмієш таки.... і не читай будь ласка новини поки не поснідаєш.
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Так какого ты сидишь на форуме? Иди в армию и "миротворь"! Только на форуме языком ворочать умеете...
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Цензор.НЕТФотоОбществоВоеннослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово. ФОТО
 
 
 
 
 
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