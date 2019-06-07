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Все про:Запорожье (1518) СБУ (13502) теракт (1996)

 Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является "МГБ ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности установила, что заказчиком теракта в Запорожье, который сегодня удалось предотвратить, является так называемое "МГБ ДНР".

Об этом говорится в сообщении спецслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что заказчиком теракта было так называемое "МГБ ДНР". По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно политической обстановки в мирном регионе", - отметили в СБУ.

Ранее сегодня стало известно, что СБУ предотвратила масштабный теракт в Запорожье.

Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является МГБ ДНР, - СБУ 01
Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является МГБ ДНР, - СБУ 02

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Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является МГБ ДНР, - СБУ 03
Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является МГБ ДНР, - СБУ 04
Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является МГБ ДНР, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3131238
 
 
 Топ комментарии
 
забавно как зебилы СТАЛИ ОТМАЗЫВАТЬ расейскую наволочь..
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а шо ,у вас на дамбазе нормальные остались ?
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його ще вчора треба було вішати, в случае кипиша буде пізно.
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провокации надоели...... или нас дебилами считают?
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а шо ,у вас на дамбазе нормальные остались ?
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вас - да. Причем ими считают по факту)
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В "МГБ ДНР" ничего серьезней наверное нет, что они планировали диверсию, взрывчаткой в пакете с под сока ? Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является "МГБ ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 5882
От такой диверсии, ну может уши кому то заложило в радиусе 10 м, не более.


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забавно как зебилы СТАЛИ ОТМАЗЫВАТЬ расейскую наволочь..
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"зебилы" в отличии от ылиты понимают, что взрывчатка в чистом виде, представляет опасность только тем кто в радиусе 2-4 метров. "зебилы" в отличии от ылиты понимают, зачем все боеприпасы делают из металла. Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является "МГБ ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 3680
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а они не зебилы...они и есть расейская наволочь.только одни пакостят в натуре,а другие в интернете.
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"Двух стандартных армейских блоков C-4 (M-112) весом в полкилограмма каждый хватает, чтобы взорвать грузовик".
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та оно думает - что бомба обязательно должна быть коробке с именной надписью.. типа "от МГБ..." и подписями. Да и звуко-световой иллюминацией
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оно знает, что поражающими элементами любого боеприпаса (кроме ядерного и химического), есть осколки. Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является "МГБ ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 4649 А взорвать Вас тротилом можно только если воткнуть его Вам в задницу.
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и в коробке обязательно должен громко цокать будильник.
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Вы забыли дописать, 1 существенную вещь: если "если 2 стандартных армейских блока C-4" вставить между мотором и кабиной, если же их просто взорвать в кустах в 3 метрах от грузовика, то в грузовика даже стекла не вылетят.
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Какой бредовый заголовок... в стиле последних заявлений ЗЕбени: мол Московия не контролирует созданные ею вооруженные силы на Донбассе...
Какое нах. МГБ ДНР?!
Если в луГандоне существуют
- только полевые подразделения ФСБ/ГРУ...
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ну одно из этих подразделений и называется мгб днр...а второе мгб лнр
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Это отвлечение народа от главных новостей - гибели военных и предложение не стрелять в ответ.
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тобто російська федерація, яка керує днр.
чи ми вже як зеля соромимось це визнавати і перевидимо агресію рашкі в громадянську війну.
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а нехай недолугий курдупел ще переміщення вантажів скасує - кожного дня ловитемемо таких "біженьців".
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Я думаю в случае кипиша Зеленского надо будет вешать первым
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його ще вчора треба було вішати, в случае кипиша буде пізно.
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И прослывем страной антисодомитов, или как там называются те, кого ненавидят кошерные?)
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Билецкий - Хомчак по приказу Зеленского отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ, по возможности... Это что за херня?? Почему Билецкий про это 1,5 недели молчал? Ясно - что после такого приказа орки пошли в атаку и начали убивать украинцев! Зачем нужен Украине такой президент??
Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
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Путин введи войска! - заявил Зеленский.
- А то вы совсем потеряли контроль над своими боевиками!
Они обстреливают наши позиции из крупнокалиберной артиллерии, готовят терракты в городах, - добавил Зеленский
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усмири наглых сорванцов и мы помиримся в обоюдном поцелуе
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Получается, ***** надо просить ввести войска в Запорожскую область для контроля своих агентов? Да зеля?
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Какой спрос с Зели, никакого, (а кто он вообще?) Украина в настоящее время без президента.
Надо срочно возвращать Петра Алексеевича, или Украине будет кирдык.
Вспомните через полгода мои слова, если главный дурень останется у власти, не обижайтесь))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗаказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является "МГБ ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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