 Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является "МГБ ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении спецслужбы, передает Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужбы установили, что заказчиком теракта было так называемое "МГБ ДНР". По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно политической обстановки в мирном регионе", - отметили в СБУ.
Ранее сегодня стало известно, что СБУ предотвратила масштабный теракт в Запорожье.
От такой диверсии, ну может уши кому то заложило в радиусе 10 м, не более.
Какое нах. МГБ ДНР?!
Если в луГандоне существуют
- только полевые подразделения ФСБ/ГРУ...
чи ми вже як зеля соромимось це визнавати і перевидимо агресію рашкі в громадянську війну.
Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
- А то вы совсем потеряли контроль над своими боевиками!
Они обстреливают наши позиции из крупнокалиберной артиллерии, готовят терракты в городах, - добавил Зеленский
Надо срочно возвращать Петра Алексеевича, или Украине будет кирдык.
Вспомните через полгода мои слова, если главный дурень останется у власти, не обижайтесь))