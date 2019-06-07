 Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является "МГБ ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении спецслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что заказчиком теракта было так называемое "МГБ ДНР". По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно политической обстановки в мирном регионе", - отметили в СБУ.

Ранее сегодня стало известно, что СБУ предотвратила масштабный теракт в Запорожье.





Смотрите также: Военная контрразведка СБУ разоблачила вербовку работника военного арсенала спецслужбами РФ. ВИДЕО





