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 С воином 17-й ОТБр Эдуардом Лазаревым, погибшим на Донбассе, простятся завтра в Бродах. ФОТО

Младший сержант, водитель-электрик минометной батареи механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады Эдуард Лазарев погиб 4 июня в результате прямого попадания из противотанкового ракетного комплекса в грузовик ГАЗ-66, перевозивший продукты питания на позиции подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 8 июня, в городе Броды Львовской области, в 8.00 возле городского морга состоится прощание с Эдуардом Дмитриевичем Лазаревым, 1970 года рождения, младшим сержантом, водителем-электриком минометной батареи механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады, который погиб 4 июня в 17.30 в районе населенного пункта Новоселовка Вторая Волновахского района Донецкой области от многочисленных осколочных ранений, полученных в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовую машину ГАЗ-66, перевозившую продукты питания на позиции подразделения.

Эдуард Лазарев родился 04.08.1970 года. Получил среднетехническое образование. До войны служил по контракту в батальоне обеспечения. 29.09.2015 года был призван Бродовским РВК Львовской области, участвовал в боевых действиях на Востоке Украины.

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Церемония захоронения Героя состоится в селе Комаривка Бродовского района в 11.00.

У него осталась дочь.

С воином 17-й ОТБр Эдуардом Лазаревым, погибшим на Донбассе, простятся завтра в Бродах 01

Источник: https://censor.net.ua/p3131190
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС воином 17-й ОТБр Эдуардом Лазаревым, погибшим на Донбассе, простятся завтра в Бродах. ФОТО
 
 
 
 
 
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