 Возражения России должны быть отклонены, - представитель Украины в Международном суде ООН Коу. ФОТО

Об этом заявил Стерлингском профессор по международному праву Йельского университета Гарольд Гонджа Коу во время второго раунда слушаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Возражения России должны быть отклонены, и суд по этому делу должен перейти к слушаниям по существу. Как мы показали, Россия открыто взяла на себя обязательства запретить финансирование терроризма. Но она позволяет свободно финансировать кампанию террора со своей территории, отказываясь принимать практические меры ... Россия взяла на себя обязательство ликвидировать все формы расовой дискриминации, а затем - поддерживает дискриминацию в Крыму", - сказал Коу.

Далее слово взял профессор Жан-Марк Тувенен, который отметил, что представители РФ в Международном суде ООН истолковывают суть статей Конвенции о финансировании терроризма так, как им выгодно.



Фото: Укринформ

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"Россия пыталась исказить цель спора, выставляя Украину как страну, которая использует лазейку для привлечения России к ответственности, тогда как Конвенция не содержит этого", - сказал он.

Как сообщалось, 3-7 июня проходят слушания относительно предыдущих возражений Российской Федерации (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По итогам этой недели суд будет решать, есть ли у него юрисдикция по всем заявленным Украиной нарушениям, а потом примет решение. Ожидается, что решение о юрисдикции будет до конца года.

Если аргументы Украины убедят Международный суд ООН, он сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина 16 января 2017 подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые к России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивания самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымско-татарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

6 марта 2017 г. состоялись первые слушания в Гааге. 19 апреля 2017 г. было объявлено решение о мерах предосторожности. Международный суд ООН в Гааге определил, что Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.