EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
  4117  49
Все про:Билозир (31) Богомолец Ольга (107) ВР (23035) Геращенко Ирина (1395) Лещенко (569) Ляшко (1537) Парубий (1947) Пинзеник (275) Червакова (61) Кубив (180) Кононенко Игорь (380) Галасюк (51) Герасимов (204) Климпуш-Цинцадзе (328) Розенблат (177) Безбах (6) Долженков Александр (3)

 Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 июня, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания народные депутаты минутой молчания почтили память украинского писателя Юрия Мушкетика.

Затем в парламенте начался "час вопросов к Кабмину", в ходе которого вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сообщил нардепам: "Уровень энергоэффективности в Украине отвечает букве "Ж".

День работы народных депутатов в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 01

Пленарное заседание Верховной Рады 7 июня.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 02

Члены Кабмина во главе с первым вице-премьер министром Степаном Кубивым отвечают на вопросы парламентариев. Кресло премьера в отсутствии Владимира Гройсмана пустует.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 03

Спикер Андрей Парубий и глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 04

Первый вице-спикер Ирина Геращенко общается с главой фракции БПП Артуром Герасимовым и Виктором Пинзеником (БПП).

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 05

Яков Безбах (внефракционный, справа) с коллегой.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 06

Хвича Мепаришвили (НФ, справа) с коллегой из Радикальной партии.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 07

Пустующий сектор "Оппоблока": Александр Долженков.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 08

Ляшко изучает свой профиль в Фейсбуке.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 09

Возможно парламентарий думает о смене аватарки?

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 10

Геращенко не может совладать со своими эмоциями...

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 11

И плачет от смеха...

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 12

Сергей Лещенко (внефракционный) и Ирина Геращенко.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 13

Пустующий сектор "Самопомочи": Александр Опанасенко.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 14

Игорь Кононенко (БПП) общается по телефону.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 15

Борислав Розенблат (внефракционный).

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 16

Ольга Богомолец (БПП) общается с представителями Кабмина.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 17

Оксана Билозир (БПП, стоит спиной), Ирина Геращенко, Ольга Червакова (БПП).

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 18

Члены Кабмина покидают Раду после завершения "Часа вопросов к правительству". Тем временем, Богомолец общается с вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня 19

Теперь Ольге Богомолец, что-то шепчет на ухо Виктор Галасюк (Радикальная партия"). Ляшко все еще увлечен своим смартфоном.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3131149
 
 
 Топ комментарии
 
ірка ірже як коняка - а як артистично побивалася й тужила в фейсбуці за полеглими сьогодні вночі воїнами ЗСУ .. Лукава мразота..
 показать весь комментарий
 
И это зборище вопит о незаконности роспуска и о наличии коалиции?
 показать весь комментарий
 
Тусовка. Просто тусовка. Пришли (те, у кого не было "важных" дел), перетерли, поржали, рассказали друг другу о планах на выходные...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не могу понять, почему ни одна харя не вызывает не то, что симпатии, а даже нейтральности, все исключительно в секторе ненависти.
 показать весь комментарий
 
 
Наступна Рада буде ще гіршою. Доведено Україною.
 показать весь комментарий
 
 
если вы такой прекрасный предсказатель, то может в «Битву экстрасенсов»? 😁
 показать весь комментарий
 
 
ну що ви, відбирати віру у екстрасенсорику у Зе прихильників, дурне діло. Вони цю віру називають атеізмом
 показать весь комментарий
 
Анюто, а ви у Криму в яку церкву ходите підтримувати віру?
 показать весь комментарий
 
 
Ви ж власноруч тут на форумі 19.05.2019р. о 12-48 надрукували, що знаходитеся в Донецьку.
 показать весь комментарий
 
 
Не меліть єрундою, на форумі всі давно знають хто і що я. Окрім вас))))
 показать весь комментарий
 
Так, але де там Донецьк вказаний?))) І написане чиста правда, тоді я була там. Мала Батьківщина))))
 показать весь комментарий
 
И это зборище вопит о незаконности роспуска и о наличии коалиции?
 показать весь комментарий
 
 
Такі там зібрані найкращі крикуни ******** України.
Анекдот в тему. Три коти визначають хто з них самий лінивий:
- Миша вчора по мені бігала - ліньки було її з'їсти.
- Під мене вчора кицька залізла - ліньки було її трахнути.
- Чули усю ніч кіт волав? Так це я собі на яйця сів і ліньки було встати.
 показать весь комментарий
 
 
Про Ляшка все ясно. Лєщенко зашифроване г**но.
 показать весь комментарий
 
 
ірка ірже як коняка - а як артистично побивалася й тужила в фейсбуці за полеглими сьогодні вночі воїнами ЗСУ .. Лукава мразота..
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня - Цензор.НЕТ 3499
решают судьбу страны
интересно о чем каляк идет
 показать весь комментарий
 
 
Хозяева жизни...были.Как пели...Теперь воют.
 показать весь комментарий
 
Тусовка. Просто тусовка. Пришли (те, у кого не было "важных" дел), перетерли, поржали, рассказали друг другу о планах на выходные...
 показать весь комментарий
 
 
Но разгонять их нельзя
А то им работать не хочется
Злой народ не понимает таких простых вещей
 показать весь комментарий
 
 
и надюха подвела. хотя бы захудалую мортиру ХVII в с ядрами...для люстры.
 показать весь комментарий
 
 
Перетрудяги ***. За 5 лет все кто не *** до того стали миллионерами....ну если уж совсем типа Гаврилюк. да и тот уже забурел. надо бы их всех занять походами на допросы в НАБУ, ДБР, ГПУ..........
 показать весь комментарий
 
 
Это Геращенко так рыдает сквозь смех за погибшими на Донбассе солдатами...
 показать весь комментарий
 
Якщо правда і Ахметов припинив спонсорувати Ляшка, а вчора Олєшко жалівся що його не взяли у нову партію Порошенка, то може Ляшку і Олєшку об'єднати зусилля і разом піти з політики?
 показать весь комментарий
 
 
Пока он мочит Зеленского, расчитывает что новый Хозяин Порошенко его заметит усилия и приютит ублюдка не традиционного простиута.
 показать весь комментарий
 
 
И что интересно....уже И путлер не нападе, и страна не в экономической дупе...??? У этого быдла жизнь удалась. Пришли ублюдки на крови...Вот вам Память Небесной сотни и результаты Гидности за 5 лет.
 показать весь комментарий
 
 
Для більшості ці рожі стали ненависними.
 показать весь комментарий
 
 
Ниче, скоро будут *новые лица и не барыги* доказано зеБЕней!
 показать весь комментарий
 
 
Депутатів треба змінювати . Часто, як білизну (труси, наприклад)...
 показать весь комментарий
 
Голосовать и избирать нужно не за гречку, сахар и по приколу, что бы не менять как трусы!
Мозги включай!
 показать весь комментарий
 
 
Почему Порошенко за 5 лет с президентскими полномочиями и возможностями, со своим большинством в парламенте не создали и не обеспечили условия, чтобы голосование за гречку и сахар стало невозможным? Очевидно, ему этого не нужно было.
 показать весь комментарий
 
 
Ниче, скоро будут *новые лица и не барыги* доказано зеБЕней! (с)
 показать весь комментарий
 
Ну это понятно. А на поставленный вопрос ответить можно?
 показать весь комментарий
 
 
І ці БЕЗТУРБОТНІ люди щомісячно одержують 100% надбавку ЗА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ до чималенької зарплати! Реклама безхмарного життя.
Зрозуміло, чому так багато бажаючих попасти у парламент.
 показать весь комментарий
 
 
"...и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк"

Как в той детской песенке:
***
Тут немой что-то шепнул глухому
А безрукий поднял дробовик.
***
 показать весь комментарий
 
есть же еще подходящие буквы в украинском алфавите.
 показать весь комментарий
 
пока готовил на кухне ...включена была рада где то в 13 примерно.... и у команды ЛЯШКО был БЕНЕФИС видать... рада пуста смотрю...а с партии ЛЯШКО один за одним на трибуне разхваливают своего босса и партию члены партии... я буду рад когда их небудет в раде..надоели....(а ещё недавно года 2 назад они мне нравились) пока ************* про выигрыши в лотереи. взятие в аренду дома, гульки их. корупционные дела всякие..и просто балабольство.а ещё в наглую подАвать в суды на СУПРУН , чтобы её убрать ради региональши. продажная корупционная партия стала..((как говорят от любви до ненависти один шаг...((
 показать весь комментарий
 
Какая же бородатая баба Лещенко все таки мутант
 показать весь комментарий
 
закрытый клуб "ООО ВР" ... и их распустить нельзя ??? незаконно ???
 показать весь комментарий
 
Четверо загиблих... ЩО вона там вякала в такій самій ситуації кілька тижнів тому??? Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня - Цензор.НЕТ 8236 Золотішко за колоною сьогодні приміряла?
 показать весь комментарий
 
23% українців-свиноносців така рада влаштовує. Ну якщо їх "еліти" так вирішили.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛяшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх