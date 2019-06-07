 Кустарное производство алкоголя ликвидировано в Николаевской области. Изъята крупная партия незаконно ввезенных в Украину сигарет. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области были проведены санкционированные обыски в гаражных боксах, складских, жилых и нежилых помещениях региона.
Во время обысков был обнаружен и ликвидирован кустарный цех по производству фальсифицированного алкоголя, который изготавливали путем смешивания спирта с водой и фасовали в пластиковую тару с целью дальнейшего сбыта. Кроме того, выявлено склады, в которых незаконно хранили табачные изделия, в т.ч. иностранного производства без марок акцизного налога установленного образца, ввезенные на территорию Украины вне таможенного контроля.
Всего по результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 22 тыс. 451 пачку табачных изделий и 170 литров алкогольного фальсификата общей ориентировочной стоимостью почти 700 тыс. грн.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.
Продолжается следствие.
1. Незаконное приобретение с целью сбыта или хранения с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров, -
карается штрафом от пятисот до тысячи пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли сроком до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.
2. Незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров, путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство таких товаров, или совершенно лицом, которое раньше было осуждено за этой статьей -
карается штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.
3. Незаконное изготовление товаров, отмеченных в частях первой или второй этой статьи, из недоброкачественного сырья (материалов), что составляют угрозу для жизни и здоровья людей, а так же незаконный сбыт таких товаров, что привело к отравлению людей или других тяжелых последствий, -
карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с исключением и уничтожением выработанных товаров и с конфискацией оборудования для ее изготовления.
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