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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:ЧАЭС (365) ЮНЕСКО (129)

 Готовится база для включения Припяти в список всемирного наследия ЮНЕСКО. ФОТО

Начата работа по включению Припяти в Чернобыльской зоне в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор по научно-методической работе туроператора Chernobyl Tour Сергей Мирный. Во время ликвидации аварии на ЧАЭС он был радиационным разведчиком.

"Припять - это колоссальное достояние человечества. Как писал Серей Плохий, это ядерные Помпеи 20 века. Когда туда попадаешь, - это действительно, как машина времени. Есть идея предоставить Припяти статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы аргументировали эту инициативу. Это поддержал Украинский национальный комитет Международного совета по памятникам и достопримечательным местам. 19 июня будет очередное заседание Комитета, на котором продолжится этот процесс. И тогда Украина еще раз заявит на весь мир о себе как о нации, которая побеждает Чернобыльскую катастрофу", - отметил он.

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Готовится база для включения Припяти в список всемирного наследия ЮНЕСКО 01
Готовится база для включения Припяти в список всемирного наследия ЮНЕСКО 02

Такое заявление Мирный сделал во время презентации сборника документов о катастрофе на Чернобыльской АЭС "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период".

В печатном виде сборник "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период" издан ограниченным тиражом и будет бесплатно передан в главные библиотеки страны. Кроме того, организции могут получить книгу, подав заявку.

Также книга выложена в свободный доступ на сайте Института национальной памяти.

Источник: https://censor.net.ua/p3131073
 
 
 Топ комментарии
 
Что совок, что дерьмократы - по достоинству оценили подвиг украинских героев, фактически спасших мир от последствий ядерной катастрофы ценой собственной жизни и здоровьем. Одни лозунги пустобрехов. Та же история и с фронтовиками, которые маются, ненужные этому государству. Всю страну заливают клятвами в патриотизме и неоплатном долгу перед героями. Дальше этого - ни гу-гу. Ничтожества, с моралью ниже плинтуса злокачественные наросты на теле Украины. Гореть вам всем в аду, за ваши "ум, честь и совесть".
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вселенную спасли.
это как поджечь квартиру, еле потушить и требовать чтобы все кругом восхищались
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Гореть вам всем в аду\\\\\\\

Готується база для внесення Прип'яті до списку Світової спадщини ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 8509
и попам тоже? и дядь Васе, укравшем курицу? всем "гореть" рядом со Сталиным? Готується база для внесення Прип'яті до списку Світової спадщини ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 5436
меньше сказочек читай.те
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Не нада нам юнесак, лучше помогите материально
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так пишут шо угры дали денег "на дорогу", не один раз, деньги приняли, а дорога Готується база для внесення Прип'яті до списку Світової спадщини ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 2137
какой дурак даст коту котлет под обещание что он тотчас же после сытного обеда бросится ловить мышей?
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Во первых пошлют они, это кощунство. Во вторых, а как же дезактивация "Зоны отчуждения" с демонтажем и захоронением зданий, "Дуги" и других объектов? Очистка и рекультивация земель? Или на это надо тратиться, а вот возить "сталкеров" это наоборот прибыльно. Конечно зачем развивать "Буковель", пляжи Черного и Азовских морей, экстремальный туризм в Карпатах и т.д. если есть такой кладезь туризма, где никому сервис не нужен.
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Что совок, что дерьмократы - по достоинству оценили подвиг украинских героев, фактически спасших мир от последствий ядерной катастрофы ценой собственной жизни и здоровьем. Одни лозунги пустобрехов. Та же история и с фронтовиками, которые маются, ненужные этому государству. Всю страну заливают клятвами в патриотизме и неоплатном долгу перед героями. Дальше этого - ни гу-гу. Ничтожества, с моралью ниже плинтуса злокачественные наросты на теле Украины. Гореть вам всем в аду, за ваши "ум, честь и совесть".
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Что совок, что дерьмократы - по достоинству оценили подвиг украинских героев, фактически спасших мир от последствий ядерной катастрофы ценой собственной жизни и здоровьем. Одни лозунги пустобрехов. Та же история и с фронтовиками, которые маются, ненужные этому государству. Всю страну заливают клятвами в патриотизме и неоплатном долгу перед героями. Дальше этого - ни гу-гу. Ничтожества, с моралью ниже плинтуса злокачественные наросты на теле Украины. Гореть вам всем в аду, за ваши "ум, честь и совесть".
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вселенную спасли.
это как поджечь квартиру, еле потушить и требовать чтобы все кругом восхищались
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Гореть вам всем в аду\\\\\\\


и попам тоже? и дядь Васе, укравшем курицу? всем "гореть" рядом со Сталиным? Готується база для внесення Прип'яті до списку Світової спадщини ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 5436
меньше сказочек читай.те
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Ну не знаю, друг-АТОшник отримав земельну ділянку, наприклад...
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краще б зробили символічну плату 10-20 грн. за книгу, а гроші розподіляли між ліквідаторами...
хоча гроші напевно вкрадуть(( за п'ять років таку банду сколотив гарант, що зразу оприходують народні кошти))
напевно правильно що безкоштовно.
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Цікавий факт - місто Прип'ять досі числиться як населений пункт обласного підпорядкування у Державному класифікаторі об'єктів адміністративно-територіального устрою України.
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Чернобыльская зона это природный супер парк, нужно его сохранить нетронутым.
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Кто не знал в г. Чернобыль сейчас живут люди там население около 10 000 людей.
Там уровень радиации такой самый как в Киеве, то есть в норме.
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Ну, не 10, а десь 2 тисячі з половиною.
Але місто живе.
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Ні не 10 я помилився, там ще не можна проживати з дітьми.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГотовится база для включения Припяти в список всемирного наследия ЮНЕСКО. ФОТО
 
 
 
 
 
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