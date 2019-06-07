 Готовится база для включения Припяти и в список всемирного наследия ЮНЕСКО. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор по научно-методической работе туроператора Chernobyl Tour Сергей Мирный. Во время ликвидации аварии на ЧАЭС он был радиационным разведчиком.
"Припять - это колоссальное достояние человечества. Как писал Серей Плохий, это ядерные Помпеи 20 века. Когда туда попадаешь, - это действительно, как машина времени. Есть идея предоставить Припяти статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы аргументировали эту инициативу. Это поддержал Украинский национальный комитет Международного совета по памятникам и достопримечательным местам. 19 июня будет очередное заседание Комитета, на котором продолжится этот процесс. И тогда Украина еще раз заявит на весь мир о себе как о нации, которая побеждает Чернобыльскую катастрофу", - отметил он.
Такое заявление Мирный сделал во время презентации сборника документов о катастрофе на Чернобыльской АЭС "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период".
В печатном виде сборник "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период" издан ограниченным тиражом и будет бесплатно передан в главные библиотеки страны. Кроме того, любой желающий может получить книгу, подав заявку.
Также книга выложена в свободный доступ на сайте Института национальной памяти.
какой дурак даст коту котлет под обещание что он тотчас же после сытного обеда бросится ловить мышей?
это как поджечь квартиру, еле потушить и требовать чтобы все кругом восхищались
и попам тоже? и дядь Васе, укравшем курицу? всем "гореть" рядом со Сталиным?
меньше сказочек читай.те
хоча гроші напевно вкрадуть(( за п'ять років таку банду сколотив гарант, що зразу оприходують народні кошти))
напевно правильно що безкоштовно.
Там уровень радиации такой самый как в Киеве, то есть в норме.