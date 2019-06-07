 Готовится база для включения Припяти и в список всемирного наследия ЮНЕСКО. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор по научно-методической работе туроператора Chernobyl Tour Сергей Мирный. Во время ликвидации аварии на ЧАЭС он был радиационным разведчиком.

"Припять - это колоссальное достояние человечества. Как писал Серей Плохий, это ядерные Помпеи 20 века. Когда туда попадаешь, - это действительно, как машина времени. Есть идея предоставить Припяти статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы аргументировали эту инициативу. Это поддержал Украинский национальный комитет Международного совета по памятникам и достопримечательным местам. 19 июня будет очередное заседание Комитета, на котором продолжится этот процесс. И тогда Украина еще раз заявит на весь мир о себе как о нации, которая побеждает Чернобыльскую катастрофу", - отметил он.

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Такое заявление Мирный сделал во время презентации сборника документов о катастрофе на Чернобыльской АЭС "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период".

В печатном виде сборник "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период" издан ограниченным тиражом и будет бесплатно передан в главные библиотеки страны. Кроме того, любой желающий может получить книгу, подав заявку.

Также книга выложена в свободный доступ на сайте Института национальной памяти.