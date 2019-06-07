 Десантники 25-й ОВДБр принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Для качественного проведения тренировок, в первый день состоялось ознакомление украинских десантников с горной местностью полигона учебного центра. После того, как Украинской ротной тактической группе был определен рубеж обороны, командиры провели планирование маневренной обороны и поставили задачу личному составу по фортификационному оборудованию позиций, их маскировке и т.п.
На следующий день, штабом батальона Вооруженных Сил Румынии было организовано взаимодействие с усиленным подразделением Десантно-штурмовых войск. В ходе учебно-боевых задач, воины-десантники отрабатывали действия по отражению атаки противника, изменение оборонительных позиций, а также огневое прикрытие подразделений батальона при ведении маневренной обороны.
Во время тренировки, использовалась система имитации боевых действий MILES. С ее помощью фиксировалась количество потерь личного состава и техники дружественных сил и противника. По результатам тренировок, командиры определили эффективность полевой выучки перед очередным практическим этапом обучения.
Ще коли воду коні п'ють,
Вже нащадки старих характерників
Укладають свій парашут.
В небо цілить гелікоптер
І лунає наказ "На зліт"
І бійці спеціального значення
Вирушають у свій похід.
Тихо прийшов, тихо пішов,
Ворога знищено, як був наказ,
Сонце сідає, ніч наступає,
Домів повертається Спецназ.
Нас не видно, але ми тут,
Нас не чути, але ми є,
Так буває, що твого серця стук
Наче молотом в тиші б'є,
Ми для ворога - вічний жах
І для зрадників - сатана,
А над нами так велично майорить
Прапор з образом кажана!
Закодовані в нас імена
І обличчя ховає "тінь".
Ми таємно кладем за Країну життя
Не вагаючись, без сумління.
І загиблих наших Братів
Командирів, солдат рядових
Тих, хто землю свою захистили в боях
Ми в серцях закарбуєм своїх.