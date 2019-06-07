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Все про:Администрация_Президента (1540) туризм (1120) ЧАЭС (362) Чернобыль (344)

 Чернобыль должен стать позитивной визиткой Украины, и команда президента это понимает, - директор по научной работе "Чернобыль Тур" Мирный. ФОТО

Команда президента Владимира Зеленского понимает, что после выхода на экраны американского сериала "Чернобыль" поток туристов в Чернобыльскую зону значительно увеличится, и осознает, что нужно превратить это в позитивную визитку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор по научно-методической работе туроператора "Чернобыль Тур" Сергей Мирный. Во время ликвидации аварии на ЧАЭС он был радиационным разведчиком.

Чернобыль должен стать позитивной визиткой Украины, и команда президента это понимает, - директор по научной работе Чернобыль Тур Мирный 01

Сергей Мирный

Он сказал об этом во время презентации сборника документов о катастрофе на Чернобыльской АЭС "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период".

Чернобыль должен стать позитивной визиткой Украины, и команда президента это понимает, - директор по научной работе Чернобыль Тур Мирный 02

"Я сюда пришел прямо с совещания в Администрации президента. Новая команда почувствовала остроту этой темы. Мы обсуждали, что нужно сделать для того, чтобы Чернобыль стал позитивной визиткой Украины, и какой комплекс мер нужно предпринять. Надеюсь, что это будут не только слова", - отметил он.

По его словам, туры в Чернобыльскую зону отчуждения - это единственная статья в туристическом бизнесе Украины, которая не опускается ниже довоенного уровня. После выхода на экраны нашумевшего американского сериала HBO "Чернобыль" количество туристов в Зону увеличилось на 30%. После выхода последней серии ожидают выйти на показатель 150 тысяч туристов в год.

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Чернобыль должен стать позитивной визиткой Украины, и команда президента это понимает, - директор по научной работе Чернобыль Тур Мирный 03

В печатном виде сборник "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период" издан ограниченным тиражом и будет бесплатно передан в главные библиотеки страны. Кроме того, любой желающий может получить книгу, подав заявку.

Также книга выложена в свободный доступ на сайте Института национальной памяти.

Источник: https://censor.net.ua/p3131071
 
 
 Топ комментарии
 
Что позитивного в Чернобыле? Мир сошёл с ума
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в польше позитивная карточка "ансвенцем" ? это по логике зЕбилов ((((
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Ну звичайно, що шоу-бізнесмени, якими насправді і є представники Зєкоманди, добре розуміють, де можна заробити гроші. І прагнення зробити з Чорнобильської трагедії чергове шоу для них цілком природнє.
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Создавайте экстремальную зону развлечений и будет доход от туризма.
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Если вдруг сегодня дето бабахнет ядерная станция, где нибудь на територии какой-нибудь страны бывшего СНГ, то хер кто пойдет на ликвидацию. Это совецкого человека можно было насильно куда-то заслать. Мы же будет ликвидировать не отходя от дивана.
А в таком случае будет реальный трындец Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний - Цензор.НЕТ 7210
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савецкий чилавек 3 суток гасил реактор водой, чего нельзя было делать.
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ну это да. Но вот, я бы например, не рискнул бы жизнью как био-роботы сбрасывать графит с крыши лопатой. Да и ради чего, ради 73 % зебилов? не, мне моя жопа дороже. Вот их 73 % пусть и ликвидируют в случае чего, а мы 25 посмотрим на это на всё
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нет у пороха 25% и у зелибобы 73%
реально у пороха 16% а у зе 40% (по первому туру)
те 9% к которым и я отношусь не поддерживают не пороха не зе все остальное манипуляция
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Американцам спасибо за рекламу в фильме.
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еще раньше рекламу сделала киевская фирма GSC выпустив Stalker.
потом америкосы сняли фильм запретная зона. Ну а потом уже документалка.
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Что позитивного в Чернобыле? Мир сошёл с ума
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А что позитивного когда лезешь на скалу в разряженной атмосфере без кислорода ? )) Еще и шею сломать можно )
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Какая связь самой большой ядерной катастрофы и тем куда ты лазишь?
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Позитивного в Чернобыле очень много. Мы имеем уникальный заповедник в котором можно изучать многие уникальные феномены. По хорошему в Припяти или Славутыче можно сделать уникальный научный институт, в котором будут работать ведущие мировые ученые, - физики, биологи, футурологи, но для этого нужно мозги иметь..
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что ты несешь бездельник, какая визитная карточка это блд трагедия, у меня радиации нет но ногами я этого деятеля отпижжу до состояня ожога 90 процентов тела
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Ну звичайно, що шоу-бізнесмени, якими насправді і є представники Зєкоманди, добре розуміють, де можна заробити гроші. І прагнення зробити з Чорнобильської трагедії чергове шоу для них цілком природнє.
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Може і в Бабиному Яру зробити атракціони? Або біля пам"ятника Голодомору - каруселі? Досить грустіть, народ хоче веселитись.
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Горячие частицы из реактора, их мало, но они везде по Зоне, их не видно, но при попадании на слизистую они уже не выходят из организма. Их можно принести на одежде и обуви. Пошел ты в Зону за 100 баксов посмотреть, а через 10 лет у тебя ребенок или ты или жена или сосед раком заболели, и ты будешь репу чесать. Ругать экологию, а виноват будешь только ты и вшивый туроператор, если Президент это поддержит я лично плюну на всю его команду и на него самого.
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Причем тут Узеленского который что-то там понимает?Клоуны пиарятся на всем.Буржуи сняли классный сериал про чернобыль,узеленского примазались к теме.Т.Е. если кто-то забьет в поиковик "чернобыль" появится и эта тема с фоткой зе.Вот ради этого вся эта деятельность?
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в польше позитивная карточка "ансвенцем" ? это по логике зЕбилов ((((
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хорошая идея, там осталось пару печей можно было б позитивно сжигать особо веселых.
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И "газовых камер" с деревянными дверями тоже - на любой вкус пошалить.
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Рашка - правонахлебник совка - в суд подавайте, а потом мона и это.
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Это розкрадач интелехтуальной собственности Украины, я иму на хваста наступил, так ано задергалась. Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний - Цензор.НЕТ 5927 Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний - Цензор.НЕТ 5927 Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний - Цензор.НЕТ 5927
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Если в Зоне так безопасно, что можно водить интуристов, то почему не возвращают туда людей? Для кого-то держат лакомый кусок земли?
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Цензор.НЕТФотоОбществоЧернобыль должен стать позитивной визиткой Украины, и команда президента это понимает, - директор по научной работе "Чернобыль Тур" Мирный. ФОТО
 
 
 
 
 
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