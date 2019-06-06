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Все про:наркотики (1520) Одесская область (1760) СБУ (13497)

 Иностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области. ФОТОрепортаж

Мужчина хотел наладить канал доставки и продажи наркотика на территории Украины.

Как сообщили в Управлении СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из пограничных пунктов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, в ходе досмотра у подозреваемого обнаружены таблетки экстази. Мужчина расфасовал их в полиэтиленовые пакеты и спрятал внутри детского электромотоцикла.

Всего у злоумышленника изъяли 4,5 тысяч таблеток. На "черном" рынке их стоимость составляет порядка 1,3 миллиона гривен.

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По данным ведомства, иностранец постоянно проживает в Одесском регионе. Он хотел наладить механизм поставки наркотиков в Украину. Мужчина планировал получать экстази из-за границы экстази через частных перевозчиков и здесь продавать.

По факту открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн. ФОТОрепортаж

Иностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области 01
Иностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области 02
Иностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области 03
Иностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области 04
Иностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области 05
Иностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области 06
Иностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области 07

Источник: https://censor.net.ua/p3131062
 
 
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это детские леденцы. сбушнки совсем нюх потеряли
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не сбу-шники а службові собаки.і зовсім вони нюх не втратили! Це "іностранєц" телепень повний,вважав себе розумнішим за собаку!
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Кокаіновий демон нашіптував Одеському ,,Ескобару,, - рожевий колір, верняк, я тє базарю.
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Выпустят под залог чего бы вы думали? Правильно, электровелосипееда.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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