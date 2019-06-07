 Опубликованы документы КГБ о трагедии на ЧАЭС. Книга доступна онлайн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, в издании опубликованы материалы из рассекреченных архивов КГБ из Отраслевого архива СБУ.

Также в работе над книгой принимали участие сотрудники Института истории Украины НАНУ. Книга вышла под эгидой Института национальной памяти.

"Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период"

Обнародованные документы ранее были признаны ЮНЕСКО достоянием человечества.

Кандидат исторических наук Олег Бажан отметил, что часть документов – сводки наблюдений КГБ о поведении людей в период чрезвычайной ситуации:

"Мы подбирали документы таким образом, чтобы аварию на ЧАЭС показать глазами разных социальных групп украинского населения, в том числе, политического бомонда. Это и отношение к трагедии правоохранительных органов. Мы также подбирали документы, в которых освещается реакция иностранных студентов, учившихся в Киеве. Также представлены документы о быте эвакуированных людей в Бородянском и Полесском районах – как они реагировали на события и искали работу в тех условиях. Есть и документы о реакции диаспоры".

Помимо этого в сборнике представлены документы о том, как КГБ проводило работу, чтобы убедить сотрудников станции после аварии поселиться в специально построенном городе Славутич, хотя радиационный фон в том районе был повышен.

Олег Бажан

Бажан подчеркнул, что рассекреченные документы доказывают, что авария на ЧАЭС стала одной из причин распада СССР.

"Советский Союз просто напросто сам не смог справиться с ядерной бедой. Потому что не хватало технологий для проведения эффективных дезактивационных работ. Поэтому КГБ, особенно разведке, была поставлена задача собрать необходимую информацию за рубежом – как проводить э ти работы, какими должны быть специальные контейнеры для хранения ядерных отходов", - отметил историк.

В конце концов КГБ в 1989 году обратилось к высшему руководству с предложением начать более активные контакты с Западом, и мотиватором была невозможность самостоятельно ликвидировать последствия аварии.

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Директор Гарвардского института украинских студий Сергей Плохий отметил, что отношение к Чернобылю в Украине и в мире отличается, но в целом в Украине это отношение также начало меняться:

""Украина в ситуации, которой нет ни в одной пострадавшей от Чернобыля стране. А в большей мере пострадала Беларусь, также – западная Россия. Но только в Украине столько внимания к Чернобыля и столько открытости, когда речь идет об архивной службе, в частности об архивах КГБ. Мы здесь впереди в смысле понимания того, что произошло. А произошла ядерная катастрофа всемирного масштаба. И из-за этого к ней столько интереса за пределами Украины. Проблемы ядерной безопасности – это мировые проблемы. Чернобыль был не первой, и, к сожалению, не последней ядерной аварией. И именно с точки зрения собственной безопасности мировое сообщество смотрит на Чернобыль.

Сергей Плохий

В Украине доминирует нарратив виктимности. Мы нация, помеченная ядерным злом. Мы – нация-жертва. Нам это сделали – была империя, и это сделала. Внешне Чернобыль воспринимается иначе. Там он воспринимается как предупреждение. В Украине мы вовсе об этом не говорим. Мы не осознаем, что в стране есть жертвы Чернобыля. Нужно было давление Запад, чтобы мы закрыли ЧАЭС. Когда в Германии говорят о Чернобыле, то говорят об угрозе. Мы же говорим о Чернобыле как о прошлом. Только недавно начали говорить, что это то, что мы одолели, и мы – победители. Мне не хватает разговоров о Чернобыле как сегодня и как завтра".

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович также считает, что меняется изменение парадигмы точки зрения на Чернобыль исключительно как на трагедию на точку зрения Чернобыля как тяжелой победы.

Владимир Вятрович

"Чернобыльская авария – тот фактор, который сломал заповедник "совка" на территории Украины. В конце 80-х годов к движению сопротивления присоединилось мощное экологическое движение. И оно получило массовый характер. Потому что если свобода религии или прав человека интересовало незначительную часть жителей УССР, так как они были ими напуганы, то темы защиты своего здоровья и окружающей среды подняло людей. Первая манифестация в Киеве была посвящена Чернобылю. Это апрель 1988 года. Это яркий пример того, как Чернобыль запустил политические процессы. Доверие к власти утратили те, кто больше всего ей доверял", - сказал он.

В печатном виде сборник издан ограниченным тиражом и будет бесплатно передан в главные библиотеки страны. Кроме того, любой желающий может получить книгу, подав заявку.

Также книга выложена в свободный доступ на сайте Института национальной памяти.