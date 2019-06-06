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 "Приватбанк" раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова. ФОТО

В иске в Канцелярский суд американского штата Делавэр о возмещении убытков, нанесенных Коломойским и Боголюбовым, "Приватбанк" указал недвижимость, приобретенную, как утверждает банк, на отмытые бизнесменами деньги.

Речь идет о десятках активов: ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. Программа "Схемы" проанализировала иск "Приватбанка" на 104 страницы, и опубликовала фото недвижимости, сообщает Цензор.НЕТ.

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55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) была приобретена за $34 млн фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. Компания была основана 29 апреля 2008.

Приватбанк раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова 02

One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США) - приобретена за $86,3 млн компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008. Фирма основана 29 апреля 2008. Как минимум $36,1 из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из "Приватбанка".

Приватбанк раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова 03

AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Была приобретена за $46,5 млн компанией из Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма была зарегистрирована 21 июля 2010.

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Это - отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $9 млн. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011. Еще по меньшей мере $2,4 млн использовали для ремонта отеля.

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Приватбанк раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова 06

Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основанная 14 мая 2008 года. Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за это сооружение, были получены из схемы вывода денег.

Приватбанк раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова 07

Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий к нему незадействованный участок, расположенные по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane соответственно в Далласе (Техас). Их приобрела компания Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010.

Приватбанк раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова 08

PNC Plaza - тридцатиэтажный небоскреб в самом крупном городе штата Кентукки, Луисвилле, расположен по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за $77 млн ​​фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрированная 10 ноября 2010.

Приватбанк раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова 09

Huntington Building - 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенное по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 оно было приобретено за $18,5 млн компанией Optima 925, LLC (Делавэр), которая была зарегистрирована 14 мая 2010 года.

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Приватбанк раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова 10Приватбанк раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова 11

Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки) - крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности - тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбера. Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компанию группы Optima, на что потратили $188,1 млн.

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Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью-Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

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Единственная трейдинговая компания для предыдущего завода - Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси), имеющая склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

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А вот KES Acquisition Company - металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский, Боголюбов и Корф. Завод на 42 000 квадратных метров обошелся как минимум в $20 млн.

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Приватбанк раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова 17

Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.

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Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), зарегистрированной 19 ноября 2001. Коломойский и Боголюбов соответственно связаны с ней через организацию с Британских Виргинских островов, которая называется Halliwel Assets, Inc., и траст с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. Как минимум $4,5 млн, использованные при покупке завода, были, по мнению ПриватБанка, "отмыть".

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Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией с Optima International of Miami, Inc. - которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.

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Кроме того, начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за $43,5 млн.

Напомним, накануне стало известно, что "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд через кипрские компании. Согласно поданному в американский суд иску, общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. "Приватбанком" кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что в два раза превышает ВВП Кипра за данный промежуток времени.

Сумма в $470 млрд почти в 13 раз превышает годовой бюджет Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3131054
 
   
 Топ комментарии
 
Жопа вору Бене😂 клоун вофка пойдёт за ним следом вместе с бурятом😂
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Ну что зелелохи, выбрали слугу каломойши в президенты?
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Липецкая фабрика в сравнение с таким списком шо туалет на улице в сельской хате.... ВОт это реально мародёры пришли, Днепровская мафия и её прихвостни с Шапито 95..Да ещё полностью прокремлёвкая банда. Я более чем уверен что и на Рашке у этой погани такие же списки имущества..
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Молодец президент, держит слово, не прошло и 100 дней - "Конец эпохи бедности"!
Зебилам срочно занимать очередь за Коломойским, а то всем этой эпохи может не достатся!
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СУммы какие то игрушечные, завод -20 лямов, 21этажное здание в даунтауне за 18,5 ляма....
Да в этом доме один сраный двубедрумный аппартмент стоит, минимум 300- 400 тысяч.
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Это чтобы не платить налоги, остальное в чемоданах!
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)))та какой ты мойша одесский , максимум зЕбил старовер из вилково)))
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ненавижу кацапов -староверов ..."двумя пярстами малится и ленина то за что "(услышано в вилково)
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Я одессит и для меня национальность условна.ЧЕЛОВЕК либо есть,либо его для меня нет.
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Слуха нарота карлик Зе холоп мародёра каломойши😂
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Коли вороги хочуть знищити державу вони завжди залучають для цього ворів, корупціонерів, зрадників та жидів. А можна сказати ще так жидів - ворів, корупціонерів, зрадників.
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Я очень сомневаюсь, что эти 470 миллиардов принадлежали Коломойскому.
Беня поставив Зелю и захотев назад отжать Приват сделал большую ОШИБКУ!
Предсказываю, что в скором времени у Бени случатся большие проблемы со здоровьем, вплоть до летальнего исхода.
:'-(
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"Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 9707 Small Jerboa

Я очень сомневаюсь, что эти 470 миллиардов принадлежали Коломойскому.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что бы заработать 470 ярдов,он с пелёнок должен был коксом торговать пароходами .
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фиг его знает.
но судя по такому материалу... ФБР....
может вы и правы будете.

А как же тогда Вольдемар и ейный дружбан бурят, он же удмурт, люстрированный?
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Сейчас выступит президент,и ка-ак стукнет кулаком по столу!
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У папи Карли Бєні алярм. Перепаде і Буратіні.
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Дефолт это очень полезно, особенно если у тебя несколько десятков миллиардов. Но главное что не Порошенко президент.
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"Приватбанк" указал недвижимость, приобретенную, как утверждает банк.

Не волновайтесь усё проверят
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ПРОБЛЕМА в том, что проверять будет ФБР, а не "киевский окружной суд". "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 8506
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Вот вам и курс гривны . И 300 квартир Яценюка "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 9673
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Виртуоз тут явно ни пречем , усьо свинарчуки , зибилье вас кинули на Г + Г
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Ща посмотрим, как Голобородько будет бороться с олигархами и мародерами, невзирая на лица, регалии, спонсоров и любых друзив.
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Nu vot uze poniatno gde posly dengi ******** privatbanka.Eto tolko amerika jest i drugyje strany.Kak legko zdelano byli dengi liudej stali Beni,a gosudartsvo toze teze samyje liudi oplatyli dolgi
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Вот вам лохи, хавайте, не обляпайтесь, лапшу кошерную от дяди Бени. Всегда ржал с идиотов которые с пеной у рта защищали каломойшу, типа вот он какой патриот Украину защищает, а он защищал лишь свои активы, а потом выведенные с Украины денежки вложил в любую другую экономику мира, но только не украинскую. А теперь это гавно нам про хороший дефолт песни поет.
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Убивается вдова старого еврея:
- Ой, вы знаете, ему так не везло всю его жи-и-изнь, ну вы знаете,
ему всю жи-и-изнь так не везло, у него все было так плохо...
И только когда он умер, - вы слышите - ему таки повезло: когда
копали могилу, нашли нефть.


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Это анекдот мне рассказал один еврей:- Этот Мойсей,сорок лет водил евреев по пустыне и выбрал единственное место на Ближнем Востоке,где нет нефти!!!
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Вся страна 4 года работала исключительно на эту жидову.
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Американцы Бене лапти сплели, теперь будет самое интересное, - Зе.лепут будет нового папу искать, Пинчука или Ахмета. Будет интересно
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На фото огромный дом, 21 этаж, стоимость $18,5 млн. Это примерно тысяч десять небольших американских зарплат. У нас за десять тысяч небольших украинских зарплат можно рассчитывать на дом квартир на 40 со строительным ремонтом, т.е. с голыми стенами. Это этажей 5, может 7. Почувствуйте разницу. У нас такое дорогое строительство, или нас так сильно обдирают?
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Вот такие как беня и обдирают , чтобы потом деньги вкладывать с хорошим гешефтом
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Беня забыл, что Порошенко тоже "олигарх из 90-х" и может больно ударить в ответ.

И как теперь Беня будет возвращать своим клиентам 470 миллиардов?
Марионетка из Украины таких денег ему не выжмет.
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по сравнению с этим всем,»офшоры мародера» это детский лепет,но вазелиновые которые 5 лет мусолили липецкую фабрику ни слова не скажут об этих Вазелине и Коломойше
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посилання на цей матеріал про виведені з України активи Коломойського треба запам,ятати, щоб коли зєлємойські знову щось заїкнуться про ту нещасну та закриту "ліпецьку фабріку" ....
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А скока тама Зе належить, свиноботики?
🤗
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Просто зе как и все что показано выше належить Бени
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МОЛОДЦЫ журналисты, поработали на славу
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Завтра будет изверженийо..ойц..испражненийо..не...
опроверюенийо...🤣🤣
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После бреда про "475 миллиардов долларов" вороватое "руководство" НБУ, которому давно пора на кичу, "слило" то, что и "сливать" не нужно - все активы Коломойского легальны, и приобретены на заведомо "чистые" деньги. Просто истерика какая-то вороватой нбушной мрази "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 4430
Заметьте, Беня никогда ничего сам не воровал, Беня всего лишь скупает краденое, причем платит налоги с этих покупок. Конечно, ему не место в Украине, впрочем, как и вороватой нбушной банде, и всем "нашим" еврейским банкирам и олигархам скопом. Потому что воры все без исключения - кроме Бени, который классический барыга "с размахом". Ну и еще Беня, и не он один, "мокрушник" - Корбан не даст соврать, Курочкин на Страшном Суде тоже подтвердит.
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ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ!!!! Все равно отымеет, так хоть по любви!
🤣🤣🤣
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Говорят, если с размаху лупануться головой в стену, то бред и брехня про 475 миллиардом становится реальностью "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 1913
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нормально набизнесменили, не ну коль такие суммы, то понятно почему Украина не среди богатых стран.
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Ну все, якщо Зе не посаде беню, його Зе-рейтенгам хана.
Навідь до Зебілів повинно нарешті дійти.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Приватбанк" раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова. ФОТО
 
 
 
 
 
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