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 Политика Украины
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 Билецкий: "Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа". ВИДЕО

Принятие закона об упрощении процедуры получения украинского гражданства иностранными добровольцами, ветеранами АТО (ныне – ООС) – общая победа украинских патриотов.

Об этом заявил народный депутат и лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

Сегодня, 6 июня, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за проект закона №3433. Им предусмотрено внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Благодаря этому решению процедура получения украинского гражданства иностранными добровольцами, участниками АТО (ООС) будет упрощенной. Внесенные в закон изменения также гарантируют иностранным бойцам право на временное проживание в Украине. Кроме того, отныне запрещается принудительная депортация иностранных добровольцев, значительное количество которых – граждане России, в государство-агрессор или страны, не признающие территориальную целостность Украины.

Напомним, что соавтором проекта закона №3433 был народный депутат и лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий. На рассмотрение украинского парламента указанный законопроект был подан еще в 2015 году, а в октябре 2017 года он был принят за основу.

Чтобы ускорить процесс принятия крайне важного для иностранных бойцов решение, 4 июня "Национальный Корпус" провел митинг под Администрацией президента. Тогда представитель администрации Владимира Зеленского встретился с националистами и от имени главы государства пообещал поддержку в решении вопроса относительно иностранных добровольцев. Сегодня, в день голосования, представители "Национального Корпуса" тоже собрались, но уже под стенами Верховной Рады.

"Разрушить чрезмерную бюрократию и "совковые" подходы в сфере признания правового статуса иностранцев, участвовавших в защите территориальной целостности Украины, нужно было уже давно. Однако совесть украинских депутатов проснулась только сейчас! После того как к этому призвал "Национальный Корпус". Совместными усилиями нам снова удалось взломать систему и отстоять права бойцов, которые боролись и будут бороться за Украину до конца", – заявил после голосования ВРУ Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада упростила процедуру предоставления гражданства добровольцам, воевавшим за Украину

Билецкий: Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа 01
Билецкий: Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа 02
Билецкий: Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа 03
Билецкий: Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа 04
Билецкий: Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа 05
Билецкий: Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа 06

Источник: https://censor.net.ua/p3131043
 
   
 Топ комментарии
 
победа над кем?чота вас не видно с пикетами возле кучмы,мертвечука или зелебени...а тем побратимам не все равно будет,откуда в таежные гулаги уезжать,из раиски или Украины,если позволим сдать Украину хуйлу?
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этто круто...в то время когда зелебеня с кучмой предлагают запретить стрелять на передовой...
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Сьогодні палили шини в Козині біля маєтку петі та свинарчука.. Билецкий: "Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа" - Цензор.НЕТ 1376
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/6/7217360/
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этто круто...в то время когда зелебеня с кучмой предлагают запретить стрелять на передовой...
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Це закодавчо чи хтось в калюжу пукнув?
🤗
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Самый прикол в том, что они требовали ареста Порошенко и Гладковского.
Они сами себя должны арестовать?
Почему они не требуют этого у правоохранительных органов?
Смекалистые ребята эти "активисты" Білецький: "Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога" - Цензор.НЕТ 2636
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Там палили, а тут - топят. Отака история нашого народу....
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Вот наконец принят закон, который никогда бы не приняли при Порошенко.
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Приняли закон, который был подан в ВР с подачи Пороха, ты шо в анабиозе пребывал и принял его распущенный зеблом парламент. Ты тут каким боком зебил.
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победа над кем?чота вас не видно с пикетами возле кучмы,мертвечука или зелебени...а тем побратимам не все равно будет,откуда в таежные гулаги уезжать,из раиски или Украины,если позволим сдать Украину *****?
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хватит сучится.-это подарок кацапью. Разделяй и властвуй-сколько можно демонстрировать тупость
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хватит сучится.-это подарок кацапью. Разделяй и властвуй-сколько можно демонстрировать тупость
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я про то же...про тупость нацкорпуса и лично их вождя.
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У победы много отцов Только вот поражения всегда сиротами остаются.
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Фигасебе, бажав .щоб це було автоматично
та людські!
А ******* чухало свою боязливість!
😁
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АП не резиновое, всех на работу не возьмёт, хоть штат и увеличили
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Ну паспорта бойцам-иностранцам - это отлично. Хотя помнится были у вас в "Азове" прецеденты, когда ватное тело потом на россосии бахвалилось, как оно в 14-м - 15-м не столько с сепарами воевало, как вам в спины стреляло, ну и с рыжими КГБистами из Беларуси тоже есть нюансы. Но проехали.

Андрей, а как Вы относитесь к другой "вашей общей победе", которую Кучма озвучил?
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Прахоботики, тепер ви човен хитаєте,нє?
😁
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А что вас тошнит, зЕ!ботики? Потому как по вам же не поймёшь - вы и так зЕ!лёные.
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Это тот чудик который за конфедерацию с врагом был?
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Він самий. Мріє об'єднати росіян, українців та білорусів щоб повести їх у бій проти світового сіонізму та ;неповноцінних рас;
Кістяк організації складають російські неонацисти.
Погоняло Бєлєцково- ;Бєлий Вождь;
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ну не зря же бегали с надувными свиньями!!1
здобули..
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Україна поповниться мутними персонажами,типу Тумгоєва,чи Боцмана-Коротких-Малюти.Ура,таваріщі !
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хто там ще не приписав собі заслуги - не клацайте лицем, приєднуйтесь!
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Билецкий, а смысл этого гражданства теперь, когда Зеленский и К разработали дорожную карту капитуляции, а в Лугандоне сокрушаются тем, что у них не хватит подвалов, чтобы туда все участников и АТО И ООС посадить?
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Кружний шлях для легалізації подвійного громадянства.
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І все ж для громадянства потрібна умова - вільно володіти українською мовою.
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наймут зеленского в репетиторы у него гражданство есть и удостоверение президента тоже
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Почему4 до сих пор нет амнистии от нового ПрезидентаЗЕ.Билецкий! Встречался с ЗЕ?.Сизо забиты патриотами.Томятся несколько тысяч человек без суда и следствия по нескольку лет,не считая сепаров и лаптей.
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********* - 5 лет сажал, а Зе должен за неделю выпустить. Хорошая арифметика. Да тут и разобраться нужно. 5 патриотов - Ганзюк на тот свет отправили...
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Коли нац дружини підуть до мертвечука,ахметова і всії іншої швалі?До авакова не хочете піти???
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Томас, а самому дупу підірвати лячно? Все за тебе повинні робити активісти?
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какие-то странные эти активисты Билецкого.
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там могут начать бить.
и очень даже сильно.
они туда не пойдут.
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Ошибки Зели, что он пытается быть хорошим для всех. Отсюда, на ряду с хорошими и важными для Украины законопроектами(успешно блокированными свинарником), появляются странные заявления(кстати,которые могли обсуждаться с Зеленским абсолютно другими формулировками). Когда будет выбрана новая Рада, тогда можно будет говорить и судить действия президента и правительства. Сейчас зекоманда тянет время и формирует под себя електорат. Да метод не честный, быть хорошим для всей Украины крайне сложно. Сплотиться поможет только закон - один для всех(борьба с коррупцией) и реальные экономические шаги, которые будут поднимать Украину из того дна, в котором мы застряли последние 15 лет.
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"Ошибки Зели, что он пытается быть хорошим для всех."

Президент таким и должен быть, если он себя считает главой ВСЕГО госуадрства.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБилецкий: "Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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