Лидеры США, Франции и Британии почтили память солдат своих стран, отдавших жизни в ходе кампании открытия второго фронта против нацистов в Европе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, военное кладбище Кольвиль-сюр-Мер, на котором похоронены погибшие американцы, посетили американский и французский президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон с супругами.
Кроме того, почетными гостями церемонии стали 60 американских участников сражения за Нормандию, которых Макрон наградил орденами Почетного легиона.
Для участия в памятных мероприятиях в Нормандию приехала и премьер Великобритании Тереза Мэй.
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Президента России Владимира Путина не пригласили на торжества. "По поводу приглашения... мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств, пишет "Новая газета".
Позже лидер страны-агрессора добавил, что если "заняться какой-то конспирологией", то можно представить, что западные лидеры "хотели пошушукаться между собой" о дальнейших отношениях с Россией.
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Пять лет назад Путин присутствовал на аналогичном мероприятии в Шато-де-Бенувиль. Тогда на встрече с главами Германии, Франции и Украины официально обсуждались меры по урегулированию ситуации на Донбассе, а формат переговоров после этого получил название "нормандский".
Все фото - Reuters
Что такое 9мая и для чего чекисты его понтово раздмухивают.
9мая это когда половина экономики США работала над лендлизом, а сталину лишь нужно было нормально воевать, а не трупами забрасывать на полсотни миллионов. И то жуковское бездарное дурачье умудрилось за первых 15 дней ******** 12 тыс танков и 10 тыс самолетов, чуть не истребить весь ссср в загонотрядах, обложив немцев китайской стеной из своих трупаков(потому сталину было стыдно вплоть до 1965г праздновать 9мая, но не супергнусному и лживому *****). Это их единственная победа в истории, да еще и пирровая, то есть на грани самоуничтожения.Сам сталин говорил, что парашка всегда была бита.Но потом разрекламировали ватных как безмерных полков и прочее обычное лживое дерьмо, которое перевернуто до полностью наоборот.Вся парашка является ложью перевернутой полностью до наоборот. Из ватных дураков сделали ценность.
А раздмухивают для того, что парашку нечем клеить, нету идеологии, под которой можно устроить воровство кооператива озеро так что в с.аравии и катаре дети к 20 лет стают долларовыми миллионерами через стартовые отложения государства в сотни тысяч$$ при рождении, а в парашке нищета-дурак дураком погоняет под заслоном крымнаш и срусского мира.
Тоесть 9мая по сути используется чекистами как ширма для воровства триллионов $$ энергии от всех срусских дураков.
Путин расценил передачу двух панд как знак особого уважения и доверия к России и отметил, что данное животное является национальным символом Китая и что "мы высоко ценим такой жест дружбы"
(C)
@mironov_fm
🤔
Хто так не вважає хай не лайкає)
Слава Украине!
О как! А раньше был!