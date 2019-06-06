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Все про:Путин (24809) Франция (2071) Трамп (2268) Мэй Тереза (156) Макрон (262)

 Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили. ФОТОрепортаж

Во Франции состоялась мемориальная церемония в память о высадке в Нормандии 6 июня 1944 года. Президент РФ, комментируя свое отсутствие, сказал, что он не "свадебный генерал".

Лидеры США, Франции и Британии почтили память солдат своих стран, отдавших жизни в ходе кампании открытия второго фронта против нацистов в Европе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, военное кладбище Кольвиль-сюр-Мер, на котором похоронены погибшие американцы, посетили американский и французский президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон с супругами.

Кроме того, почетными гостями церемонии стали 60 американских участников сражения за Нормандию, которых Макрон наградил орденами Почетного легиона.

Для участия в памятных мероприятиях в Нормандию приехала и премьер Великобритании Тереза Мэй.

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Президента России Владимира Путина не пригласили на торжества. "По поводу приглашения... мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств, пишет "Новая газета".

Позже лидер страны-агрессора добавил, что если "заняться какой-то конспирологией", то можно представить, что западные лидеры "хотели пошушукаться между собой" о дальнейших отношениях с Россией.

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Пять лет назад Путин присутствовал на аналогичном мероприятии в Шато-де-Бенувиль. Тогда на встрече с главами Германии, Франции и Украины официально обсуждались меры по урегулированию ситуации на Донбассе, а формат переговоров после этого получил название "нормандский".

Все фото - Reuters

Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 01
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 02
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 03
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 04
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 05
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 06
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 07
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 08
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 09
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 10
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 11
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 12
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 13
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 14
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 15
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 16
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 17
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 18
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 19
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 20
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 21
Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили 22

Источник: https://censor.net.ua/p3131041
 
 
 Топ комментарии
 
Нагадую кацапні , висадка в Нормандії була не другим фронтом - а вже третім.. Був вже фронт в Італії і розгромлений Роммель в Африці.. Нагадую також про битви за Британію та Атлантику, котрі відволікли саме на себе левову частку Люфтваффе та Крігсмаріне рейху. котрі саме завдяки мужності Британії, британців та сера Уїнстона Черчілля - не були використаними в реалізації плану Барбароса..
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9мая - ПОБЕДА ПОЗОРА.Но ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВОРОВСТВА пукинского кооператива озеро на триллионы $$$.
Что такое 9мая и для чего чекисты его понтово раздмухивают.
9мая это когда половина экономики США работала над лендлизом, а сталину лишь нужно было нормально воевать, а не трупами забрасывать на полсотни миллионов. И то жуковское бездарное дурачье умудрилось за первых 15 дней ******** 12 тыс танков и 10 тыс самолетов, чуть не истребить весь ссср в загонотрядах, обложив немцев китайской стеной из своих трупаков(потому сталину было стыдно вплоть до 1965г праздновать 9мая, но не супергнусному и лживому *****). Это их единственная победа в истории, да еще и пирровая, то есть на грани самоуничтожения.Сам сталин говорил, что парашка всегда была бита.Но потом разрекламировали ватных как безмерных полков и прочее обычное лживое дерьмо, которое перевернуто до полностью наоборот.Вся парашка является ложью перевернутой полностью до наоборот. Из ватных дураков сделали ценность.
А раздмухивают для того, что парашку нечем клеить, нету идеологии, под которой можно устроить воровство кооператива озеро так что в с.аравии и катаре дети к 20 лет стают долларовыми миллионерами через стартовые отложения государства в сотни тысяч$$ при рождении, а в парашке нищета-дурак дураком погоняет под заслоном крымнаш и срусского мира.
Тоесть 9мая по сути используется чекистами как ширма для воровства триллионов $$ энергии от всех срусских дураков.
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Плешивому террористу №1-не место среди порядочных людей.
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Путин подарил Си Цзиньпину два миллиона гектаров тайги,а Цзиньпин подарил Путину двух панд.
Путин расценил передачу двух панд как знак особого уважения и доверия к России и отметил, что данное животное является национальным символом Китая и что "мы высоко ценим такой жест дружбы"
(C)
@mironov_fm
🤔
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Молодой человек,Вы оскорбили Член проведя параллели с педофилом-путлером.
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А кремлёвский Фюрер в это время с канцлером Меркель говорили о российском молодом поколении,которое в лагерях готовиться убивать ,убивать и убивать Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили - Цензор.НЕТ 1675
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Слава победителям кровавых людоедских режимов!
Слава Украине!
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Президент РФ, комментируя свое отсутствие, сказал, что он не "свадебный генерал". Источник: https://censor.net.ua/p3131041
О как! А раньше был!
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Дуже правильно зробили,що #уйла не запросили... майже віршик вийшов...
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Зєлєбєню також ніхто не запрошував...чи не помітили???
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А представителя тупой хохляцкой быдлоты четверть которой проголосовало за любимые ЛДНР,четверть за любимый сесесер,четверть за отобрать и поделить,четверть по приколу,пригласить постеснялись.Просто потом читать про себя как о прикольных чуваках и чувихах этой элите как то не по приколу.Обосрал Вовочка всю страну,Путина презирали,а этого - стеснялись.Как то так.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомМакрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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