 Вышедший из комы раненый воин Александр Беспалов женился в палате реанимации больницы им. Мечникова. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель главного врача по хирургической помощи, нейрохирургбольницы им. Мечникова в Днепре Юрий Скребец, передает Цензор.НЕТ.

"Любовь победила! Сегодня в Мечникова родилась новая семья. Мечта Саши и Анны осуществилась. Все правильно: кольца, цветы, пресса. Только место действия - реанимационная палата. А на Саше вместо свадебного костюма - повязки, покрывающие страшные ранения. Протоиерей Георгий в реанимации за своего: исповедует, причащает, соборует. Но венчать - впервые за годы его служения. На Анну лег двойной груз: родить и поднять их с Сашей сына, и одновременно - выходить и поднять друого "ребенка" - самого Сашу. Она готова. Она любит обоих. Говорит: "Хочу себе мужа, ребенку - отца, Саше - жену и сына". Терпение тебе, героическая девушка! Здоровья тебе, герой! Ps: имя сыну уже дали. Рожать Алексея будут в Мечникова", - рассказал врач.

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