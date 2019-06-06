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 Общество, Фоторепортаж
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 Вышедший из комы раненый воин Александр Беспалов женился в палате реанимации больницы им. Мечникова. ФОТО

В реанимации больницы им. Мечникова в Днепре раненый воин ВСУ Александр Беспалов расписался и обвенчался со своей невестой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель главного врача по хирургической помощи, нейрохирургбольницы им. Мечникова в Днепре Юрий Скребец, передает Цензор.НЕТ.

"Любовь победила! Сегодня в Мечникова родилась новая семья. Мечта Саши и Анны осуществилась. Все правильно: кольца, цветы, пресса. Только место действия - реанимационная палата. А на Саше вместо свадебного костюма - повязки, покрывающие страшные ранения. Протоиерей Георгий в реанимации за своего: исповедует, причащает, соборует. Но венчать - впервые за годы его служения. На Анну лег двойной груз: родить и поднять их с Сашей сына, и одновременно - выходить и поднять друого "ребенка" - самого Сашу. Она готова. Она любит обоих. Говорит: "Хочу себе мужа, ребенку - отца, Саше - жену и сына". Терпение тебе, героическая девушка! Здоровья тебе, герой! Ps: имя сыну уже дали. Рожать Алексея будут в Мечникова", - рассказал врач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня женится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова. ФОТО

Вышедший из комы раненый воин Александр Беспалов женился в палате реанимации больницы им. Мечникова 01
Вышедший из комы раненый воин Александр Беспалов женился в палате реанимации больницы им. Мечникова 02

Украинский воин Александр Беспалов одиннадцать дней был в коме. Пуля, которая прошла сквозь глаз, остановилась возле затылочной кости. Врачи провели тяжелую успешную операцию.

Источник: https://censor.net.ua/p3130988
 
   
 Топ комментарии
 
Совет да любовь молодым.........🙂
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Настоящий Воин Света ничего не боится, даже раненный. Многие лета!
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Это вам не зелебобка, крепкий мужик....здоровья ему и жене!!!
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зелебока косил от повесток, вроде 3-4 раза приходили к нему. Тут даже нельзя сравнива воина с чьмом на велосипеде. Парню здоровья, хотя с таким ранением я даже хз как ему там...
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Настоящий Воин Света ничего не боится, даже раненный. Многие лета!
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дивлюся...и серце щімить....як же їм обом боляче.... цьому воїну...вижив... а що далі...(( хай як кажуть БОГ допомогає їм....сумна одна із всіх судьба...((
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Бережи вас Господь, молодята ! Многая літа в щасті, коханні та здоров"ї! Поранений воїн Олександр Беспалов, що вийшов із коми, одружився в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова - Цензор.НЕТ 7231
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Я очень рад, что он выжил и молодые поженились, но на видео он вообще не понимал что происходит.
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Здоров*я, любові і довгих років життя з Божим благословенням цій парі!
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Дай Бог молодым здоровья и сил, пусть всё будет у них хорошо.
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Одужання Олексію. Легких пологів Ганні.
Хай у них все складеться добре.

Але сумно, що так не просто і важко ...
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Цензор.НЕТФотоОбществоВышедший из комы раненый воин Александр Беспалов женился в палате реанимации больницы им. Мечникова. ФОТО
 
 
 
 
 
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