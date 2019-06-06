 Иномарка влетела в остановку на Херсонщине: погибли брат и сестра, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Около 8:10 на линию "102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что в Геническом районе на 514 км автодороги государственного значения Харьков-Симферополь-Ялта произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что между автомобилями "Volkswagen Passat B6" и "ВАЗ 2106" произошло столкновение. После чего иномарка выехала на обочину, где находилась остановка общественного транспорта "с. Николаевка"", - сказано в сообщении.

Как рассказал начальник отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанский, в дорожно-транспортном происшествии пострадала семья местных жителей, которые ждали приезда рейсового автобуса.

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В результате наезда автомобиля "Volkswagen" на остановку на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра умерла во время оказания медицинской помощи. Также в Геническе районную больницу был госпитализирован 35-летний брат погибших, где устанавливается степень его травмирования.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственного управления и специалисты экспертно-криминалистического центра.

Виновник происшествия будет задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.