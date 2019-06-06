 Иномарка влетела в остановку на Херсонщине: погибли брат и сестра, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"Около 8:10 на линию "102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что в Геническом районе на 514 км автодороги государственного значения Харьков-Симферополь-Ялта произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что между автомобилями "Volkswagen Passat B6" и "ВАЗ 2106" произошло столкновение. После чего иномарка выехала на обочину, где находилась остановка общественного транспорта "с. Николаевка"", - сказано в сообщении.
Как рассказал начальник отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанский, в дорожно-транспортном происшествии пострадала семья местных жителей, которые ждали приезда рейсового автобуса.
В результате наезда автомобиля "Volkswagen" на остановку на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра умерла во время оказания медицинской помощи. Также в Геническе районную больницу был госпитализирован 35-летний брат погибших, где устанавливается степень его травмирования.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственного управления и специалисты экспертно-криминалистического центра.
Виновник происшествия будет задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Дааавно зрозумів..
🤔
співчуття рідним загиблих
має бути справедливе покарання винуватця злочину
и с какой скоростью надо было лететь в населенном пункте (50 или 60 как думаете???)
чтобы расхренячить машины и убить двоих на остановке...
слов нет!
Которая из иномарок? Или какую-то из этих моделей производят в Украине?
Ато розвели тут!
😁
😁
і не ржать в такій темі.
😁
Тильною- теж звучить якось схиблено...
Не зрозуміють...
😁
Дронов туарегом лексус Зайцевой ударил, перевернул его на бок и так он полетел на людей - виновата Зайцева. Она "въехала"в людей, так пишут ваши конторские журналюги.
Мусора ребёнка застрелили, отказываются от показаний, от освидетельствования - ни грамма раскаяния. Ребёнок "не там" гулял.
А всё потому что врадиевских убийц не разорвали на месте, а надо было.
Потому что на Майдане погибло больше сотни людей, и ещё больше двух сотен пропавшие без вести, и всего лишь около десятка мусоров. А надо было хотя бы сравнять счёт.
Потому что за Сашу Белого не отомстили. А надо было.
чуют подсвинки что и перед ними соевым придется отвечать.