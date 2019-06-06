EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  6961  65
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5577) Херсонщина (779)

 Иномарка влетела в остановку на Херсонщине: погибли брат и сестра, - полиция. ФОТОрепортаж

Сегодня утром в Геническом районе вблизи с. Николаевка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще один человек был госпитализирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Около 8:10 на линию "102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что в Геническом районе на 514 км автодороги государственного значения Харьков-Симферополь-Ялта произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что между автомобилями "Volkswagen Passat B6" и "ВАЗ 2106" произошло столкновение. После чего иномарка выехала на обочину, где находилась остановка общественного транспорта "с. Николаевка"", - сказано в сообщении.

Иномарка влетела в остановку на Херсонщине: погибли брат и сестра, - полиция 01

Как рассказал начальник отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанский, в дорожно-транспортном происшествии пострадала семья местных жителей, которые ждали приезда рейсового автобуса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате наезда автомобиля "Volkswagen" на остановку на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра умерла во время оказания медицинской помощи. Также в Геническе районную больницу был госпитализирован 35-летний брат погибших, где устанавливается степень его травмирования.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Иномарка влетела в остановку на Херсонщине: погибли брат и сестра, - полиция 02

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственного управления и специалисты экспертно-криминалистического центра.

Виновник происшествия будет задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3130935
 
 
 Топ комментарии
 
какое горе одной семье - хоронить двоих...лечить еще одного...

и с какой скоростью надо было лететь в населенном пункте (50 или 60 как думаете???)
чтобы расхренячить машины и убить двоих на остановке...
слов нет!
 показать весь комментарий
 
Зупинка -саме небезпечне місце..
Дааавно зрозумів..
🤔
 показать весь комментарий
 
и такие трагедии каждый день. та и совок из головы не выветрился - "иномарка". цензор "жжот".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зупинка -саме небезпечне місце..
Дааавно зрозумів..
🤔
 показать весь комментарий
 
 
если ЭТО !!!!! ОСТАНОВКА Иномарка влетела в остановку на Херсонщине: погибли брат и сестра, - полиция - Цензор.НЕТ 5966 то что тогда Космодром в Украине??!!! Иномарка влетела в остановку на Херсонщине: погибли брат и сестра, - полиция - Цензор.НЕТ 2832
 показать весь комментарий
 
сумна новина
співчуття рідним загиблих
має бути справедливе покарання винуватця злочину
 показать весь комментарий
 
 
какое горе одной семье - хоронить двоих...лечить еще одного...

и с какой скоростью надо было лететь в населенном пункте (50 или 60 как думаете???)
чтобы расхренячить машины и убить двоих на остановке...
слов нет!
 показать весь комментарий
 
 
Есть населенные пункты, по которым разрешено сквозное движение по трассе со скоростью 110 (синий указатель населенного пункта)
 показать весь комментарий
 
и такие трагедии каждый день. та и совок из головы не выветрился - "иномарка". цензор "жжот".
 показать весь комментарий
 
 
Когда же упоротые дебилы поймут, что законы физики обойти нельзя. У нас прошлым летом ДТП случилось. Полудурок на внедорожнике гнал с бешеной скоростью. Не справился с управлением, и в забор школы врезался. Сколько горя людям подобные индивиды приносят.
 показать весь комментарий
 
 
" что между автомобилями "Volkswagen Passat B6" и "ВАЗ 2106" произошло столкновение. После чего иномарка выехала на обочину"

Которая из иномарок? Или какую-то из этих моделей производят в Украине?
 показать весь комментарий
 
 
Уже вроде бы давно не занимаются таким, да и Авто-рус уже нет - Донгфенг какой-то...в любом случае - то, что Шкодам прикручивают в Украине колеса не делает Шкоду не иномаркой, аналогично - с ВАЗом.
 показать весь комментарий
 
Так а где остановка? На фото какой-то парапет заросший травой. Разве на такой остановке человек может быть в безопасности? Ну а этих мудаков расстрелять. Никто не должен их кормить. Тем белее такой маленький период времени 5 - 10 лет. Даже если им пожизненное дать все равно жалко даже той вонючей баланды, которую дают в тюрьме. Депутаты могли бы напоследок принять закон об ужесточении ответственности за нарушение ПДД. Также должна быть ответственность должностных лиц, которые отвечают за оборудование остановок за принципом "безопасность пассажиров превыше всего". Раньше помню за 20 - 50 м. перед остановкой устанавливались бетонные столбики, которые предотвращают столкновение с конструкцией остановки. Неужели опыт трагедии в Харькове, в которой виновна Зайцева, не дал положительных результатов? ЖАЛЬ.
 показать весь комментарий
 
 
Всё правильно написал, по справедливости, вот только в трагедии в Харькове виновата не Зайцева, а Дронов.
 показать весь комментарий
 
бордюрное заграждение почему то с тылу остановки установили...
 показать весь комментарий
 
Можно было и за этим бордюрчиком стоять, если жизнь дорога. Зачем стоять на самой обочине?
 показать весь комментарий
 
ну да...а еще не дай бог под знаком "пешеходный переход" кто то вздумает дорогу переходить
 показать весь комментарий
 
 
От ти теж помітив цей знак...
Ато розвели тут!
😁
 показать весь комментарий
 
 
Знак перехода в таком ужасном месте - тоже бесполезная опция. Вы стали бы рассчитывать, что летящий по трассе Шумахер остановится, видя что вы вышли на дорогу? В любом случае перейдёте только когда машин поблизости не будет. Территория беззакония.
 показать весь комментарий
 
 
Это не бордюр. Походу перед какими то выборами кандидат пообещал нормальную остановку, если его выберут и до выборов сделал фундамент. А потом пофиг.
 показать весь комментарий
 
 
час робити зупинки задом до дороги і якісь блоки встановити щоб машина не змогла на тротуар вискочити.
 показать весь комментарий
 
тильною частиною
і не ржать в такій темі.
 показать весь комментарий
 
 
Я НЕ "РЖАВ", а виявив доброзичливість для Тебе!
😁
 показать весь комментарий
 
Блок пост- так і пости...
Тильною- теж звучить якось схиблено...
Не зрозуміють...
😁
 показать весь комментарий
 
Зачем? Ставятся мощные железные балки, об которые и фуры разбиваются
 показать весь комментарий
 
Справа Дронова процветает!
Дронов туарегом лексус Зайцевой ударил, перевернул его на бок и так он полетел на людей - виновата Зайцева. Она "въехала"в людей, так пишут ваши конторские журналюги.
Мусора ребёнка застрелили, отказываются от показаний, от освидетельствования - ни грамма раскаяния. Ребёнок "не там" гулял.
А всё потому что врадиевских убийц не разорвали на месте, а надо было.
Потому что на Майдане погибло больше сотни людей, и ещё больше двух сотен пропавшие без вести, и всего лишь около десятка мусоров. А надо было хотя бы сравнять счёт.
Потому что за Сашу Белого не отомстили. А надо было.
 показать весь комментарий
 
 
Зайцева нарушила ПДД и ИЗ ЗА ЭТОГО ее Дронов ударил.
 показать весь комментарий
 
Справа мусаров так роздувається бо потрібно відволікти увагу від здачи країни москалям
 показать весь комментарий
 
Кто писла заголовок и статью? ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕПОНЯТНО,ПОГИБЛИ ПАССАЖИРЫ И ВОДИТЕЛЬ ИЛИ ТЕ,КТО НА ОСТАНВОКЕ СТОЯЛ?
 показать весь комментарий
 
Да, уровень цензора "местечковый". А как вам "иномарка", так вообще еще кто-то говорит? Похоже редактором работает какой то 80-ти летний дед.
 показать весь комментарий
 
В гребенях, типа того места, где это случилось ещё говорят "иномарка". Так как покупка нежигулей - это очень дерзкий поступок. 80-летний дед в редакции - вряд ли. Селючка - очень большая вероятность.
 показать весь комментарий
 
да в Геническом районе по селам стока пьяных гоняют, хоть здесь кроме местных ментов еще есть дорожня полиция Крыма но в села за 20- 50 км от Геническа они не ездят . Страшно детей в магазин даже отпускать.
 показать весь комментарий
 
Было бы нелохо принять следующий закон: по машине превысившей скорость можно открывать огонь на поражение.
 показать весь комментарий
 
"Отечественный" ВАЗ оказался крепчее буржуинской "иномарки"... Совок в полный рост...((
 показать весь комментарий
 
нет никакого контроля за пьянью за рулем, водители настолько охренели, что на пешеходных переходах не пропускают людей, а тупо объезжают и подрезают, при чем на камеры и всем плевать. Как вам реХформа полиции?
 показать весь комментарий
 
не совсем так. тот вольксваген просто ретрогавно, такое же как и жилюги. просто жилюги менее комфортны и в обслуживании дешевле. а на счет качества и надежности это одно и тоже.
 показать весь комментарий
 
а шо так свиносое пригорает когда я упоминаю о евробляхерах?

чуют подсвинки что и перед ними соевым придется отвечать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияИномарка влетела в остановку на Херсонщине: погибли брат и сестра, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх