 Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова.

"Контрразведчики СБУ установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой "МГБ ДНР" - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу, 1961 г. р. В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и обменен на пленных военнослужащих ВС Украины", - сказано в сообщении.

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Правоохранители задокументировали, что для исполнения задач вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.

Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ.

В ходе проведения обыска по месту жительства агента обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера "Феникс" с временно оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.

Офицеру запаса объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Продолжается досудебное расследование.



Фото: пресс-служба СБУ