 Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова.
"Контрразведчики СБУ установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой "МГБ ДНР" - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу, 1961 г. р. В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и обменен на пленных военнослужащих ВС Украины", - сказано в сообщении.
Правоохранители задокументировали, что для исполнения задач вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.
Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ.
В ходе проведения обыска по месту жительства агента обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера "Феникс" с временно оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.
Офицеру запаса объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Продолжается досудебное расследование.
Уляна Супрун
Сьогодні 75-та річниця висадки об'єднаних військ у Нормандії. Ця подія стала переломним моментом у Другій світовій війні. Вона ознаменувала відкриття Другого фронту в Західній Європі та стала початком не лише перемоги над нацизмом, а й звільнення Європи.
За день до висадки американський генерал Дуайт Д. Ейзенгауер надіслав усім учасникам операції в Нормандії повідомлення:
"Ваше завдання не буде легким. Ваш ворог добре навчений, добре озброєний і запеклий. Він буде боротися дико… Я маю повну впевненість у вашій мужності, відданості боргу і майстерності в бою. Ми приймемо не менше, ніж повну перемогу". https://bit.ly/2ERZuze
Ейзенхауер обіцяв світ без нацистської тиранії та знищення німецької військової машини. Свою обіцянку він виконав - перемогу над нацистською Німеччиною було здобуто менш ніж за рік після висадки.....
Українці зробили вагомий внесок у перемогу в Другій світовій війні. Вони воювали не лише у складі совєцької армії на східному фронті, а й у лавах американської, канадської та французької на західному, північноафриканському і тихоокеанському фронтах. 6 червня 1944 року у 160-тисячному морському десанті на узбережжя Нормандії взяли участь тисячі українців. http://bit.ly/2JYVIIJ, http://bit.ly/2WPjtci
Плануючи повну перемогу, Ейзенгауер ніколи б не наказав солдатам не стріляти у відповідь.
Не стріляти у відповідь ворогу - це шлях до підриву бойового духу військових і поразки.
Про це особливо важливо пам'ятати нам, коли маємо російські війська на частині наших територій. Коли маємо гібридну війну, що триває вже 5 років. Коли маємо 13 тисяч загиблих і тисячі поранених.
Вперше за 15 років Путіна не запросили на святкування висадки в Нормандії. Диктатор і тиран не гідний бути присутнім на святкуванні перемоги об'єднаного цивілізованого світу над тоталітаризмом.
Вчора 15 держав, які брали участь у боях проти нацистської Німеччини на Західному фронті, почали відзначати 75-річницю операції. Вони також підписали урочисту декларацію, в якій зобов'язалися "вирішувати міжнародні конфлікти мирним шляхом". http://bit.ly/2WkmHA0. При цьому жодному з лідерів розвинених країн ніколи не прийде в голову заборонити військовим стріляти у відповідь, коли вони захищають свободу своєї нації.
Мир через силу, а не через капітуляцію - це принцип вільних людей. Завжди ним був і завжди залишатиметься.
Вазелину указали на дверь.. "стрёмный он какой-то"...(с) как выразился один из членов иностранных делегаций
На безрибьї і рак риба.
https://antikor.com.ua/articles/298406-sbu_pojmala_semeryh_rossijskih_agentov_kotorye_sovershali_terakty
https://newsone.ua/news/politics/sbu-pojmala-rossijskogo-agenta-razvedki-zaverbovannogo-20-let-nazad.html
https://www.depo.ua/rus/life/sbu-spiymala-************-agenta-fsb-yakogo-zaverbuvali-21032016175400
почему ты такой дурачок? ты случайно не за зеленского голосовал?
Если обыскать мою квартиру, не 11 конечно, но штук 7-8 таких гарантированно можно найти.
Можно и без паспорта купить стартовый билайн.
На ЖД вокзалах например.
Два месяца назад была в Москве, на киевском вокзале покупала.
Чукча не писатель? И кто такие "неугодные лица"? Мерзавцы, которые за уничтожение Украины, как государства? Ну так таких просто необходимо ловить, а желательно - просто уничтожать "при сопротивлении".
😁
Хлопці досі у двадцятому сторіччі живуть! Смішно й сумно водночас!
ишь расплодилось ваты после Зелиных высеров.
Встреча выпускников ... Как это трогательно . Собираютсе группа людей , которым наплевать друг на друга и при этом старательно делают вид , шо это не так
самое слабое звено в Украине - это продажные суды..
вісімнадцятирічні пацани гинуть захищаючи Батьківщину, а жирний, старий підар, офіцер запасу ЗСУ, їздить на кацапію на зустрічі випускників!!! Тварина довбана
у них еще поучиться надо. Ибо Украина пока что информвойну с треском проигрывает.