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 Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность агента российской ФСБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова.

Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ 01

"Контрразведчики СБУ установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой "МГБ ДНР" - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу, 1961 г. р. В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и обменен на пленных военнослужащих ВС Украины", - сказано в сообщении.

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Правоохранители задокументировали, что для исполнения задач вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.

Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины.

Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ 02

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ.

В ходе проведения обыска по месту жительства агента обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера "Феникс" с временно оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.

Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ 03

Офицеру запаса объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Продолжается досудебное расследование.

Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ 04
Фото: пресс-служба СБУ

Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3130920
 
   
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Как прокомментирует это 95-й квартал?
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(с) блискавичний тролінг вищого рівня тупого примітивного з мінусовим IQ преЗЕдента! Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ - Цензор.НЕТ 1191

Уляна Супрун
Сьогодні 75-та річниця висадки об'єднаних військ у Нормандії. Ця подія стала переломним моментом у Другій світовій війні. Вона ознаменувала відкриття Другого фронту в Західній Європі та стала початком не лише перемоги над нацизмом, а й звільнення Європи.

За день до висадки американський генерал Дуайт Д. Ейзенгауер надіслав усім учасникам операції в Нормандії повідомлення:

"Ваше завдання не буде легким. Ваш ворог добре навчений, добре озброєний і запеклий. Він буде боротися дико… Я маю повну впевненість у вашій мужності, відданості боргу і майстерності в бою. Ми приймемо не менше, ніж повну перемогу". https://bit.ly/2ERZuze

Ейзенхауер обіцяв світ без нацистської тиранії та знищення німецької військової машини. Свою обіцянку він виконав - перемогу над нацистською Німеччиною було здобуто менш ніж за рік після висадки.....
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Порох ВСЕ 5 лет присутствовал на праздновании этого события..
Вазелину указали на дверь.. "стрёмный он какой-то"...(с) как выразился один из членов иностранных делегаций
Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ - Цензор.НЕТ 5371
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(с) блискавичний тролінг вищого рівня тупого примітивного з мінусовим IQ преЗЕдента! Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ - Цензор.НЕТ 1191

Уляна Супрун
Сьогодні 75-та річниця висадки об'єднаних військ у Нормандії. Ця подія стала переломним моментом у Другій світовій війні. Вона ознаменувала відкриття Другого фронту в Західній Європі та стала початком не лише перемоги над нацизмом, а й звільнення Європи.

За день до висадки американський генерал Дуайт Д. Ейзенгауер надіслав усім учасникам операції в Нормандії повідомлення:

"Ваше завдання не буде легким. Ваш ворог добре навчений, добре озброєний і запеклий. Він буде боротися дико… Я маю повну впевненість у вашій мужності, відданості боргу і майстерності в бою. Ми приймемо не менше, ніж повну перемогу". https://bit.ly/2ERZuze

Ейзенхауер обіцяв світ без нацистської тиранії та знищення німецької військової машини. Свою обіцянку він виконав - перемогу над нацистською Німеччиною було здобуто менш ніж за рік після висадки.....
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.....
Українці зробили вагомий внесок у перемогу в Другій світовій війні. Вони воювали не лише у складі совєцької армії на східному фронті, а й у лавах американської, канадської та французької на західному, північноафриканському і тихоокеанському фронтах. 6 червня 1944 року у 160-тисячному морському десанті на узбережжя Нормандії взяли участь тисячі українців. http://bit.ly/2JYVIIJ, http://bit.ly/2WPjtci
Плануючи повну перемогу, Ейзенгауер ніколи б не наказав солдатам не стріляти у відповідь.
Не стріляти у відповідь ворогу - це шлях до підриву бойового духу військових і поразки.
Про це особливо важливо пам'ятати нам, коли маємо російські війська на частині наших територій. Коли маємо гібридну війну, що триває вже 5 років. Коли маємо 13 тисяч загиблих і тисячі поранених.
Вперше за 15 років Путіна не запросили на святкування висадки в Нормандії. Диктатор і тиран не гідний бути присутнім на святкуванні перемоги об'єднаного цивілізованого світу над тоталітаризмом.
Вчора 15 держав, які брали участь у боях проти нацистської Німеччини на Західному фронті, почали відзначати 75-річницю операції. Вони також підписали урочисту декларацію, в якій зобов'язалися "вирішувати міжнародні конфлікти мирним шляхом". http://bit.ly/2WkmHA0. При цьому жодному з лідерів розвинених країн ніколи не прийде в голову заборонити військовим стріляти у відповідь, коли вони захищають свободу своєї нації.
Мир через силу, а не через капітуляцію - це принцип вільних людей. Завжди ним був і завжди залишатиметься.
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Порох ВСЕ 5 лет присутствовал на праздновании этого события..
Вазелину указали на дверь.. "стрёмный он какой-то"...(с) как выразился один из членов иностранных делегаций
Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ - Цензор.НЕТ 5371
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Отпустят диверсанта и вскорости мы его увидим в советниках зельцмана. Ему нужны новые лица крепких хозяйственников
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Вилучені телефони!!!!! Прагнув завербувати працівників СБУ!!! А Мюллєра він не вербував.?
На безрибьї і рак риба.
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Факт вербовки при пепо. Шо ж так пепо плохо сбу дрючил против вражин? ааа, сбу пепо дрючил только на отжим канфетных фабрик. А тут на тебе, дали 2 недели , и результат сразу нашелся. Вражину поймали, и расхитителя собствености Ющенко. Ждём еще новостей.
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а як прокоментує Ыліта, що він з 2017 р. працював на фсб та не був затриманий найпатріотичнішим з усіх патріотів? Як там, до речі, ся має семочко?
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и первоочередное задание было ссильничать мосийчука
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Вот вам результат не перекрытых границ с РФ и не введения визового режима. А сколько тысяч еще таких сейчас лазят по Украине и делают всякие пакости и предательства одному Богу известно.
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перекрыть границы НЕВОЗМОЖНО. Это первое. Второе - в век интернета для коммуникации совершенно необязательно пересекать границы.

почему ты такой дурачок? ты случайно не за зеленского голосовал?
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Сейчас всех неугодных лиц клеймят агентами фсб, а по существу доказательства будут? Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ - Цензор.НЕТ 9710
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11 кнопочных телефонов это разве недостаточно???
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Нет. Это ни о чем ни говорит.
Если обыскать мою квартиру, не 11 конечно, но штук 7-8 таких гарантированно можно найти.
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Нет, надо непременно 11 и более. Так в кодЫксе написано.
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это значит что если телефон кнопочный, то это алиби автоматом . у вас на рашке все номера зарегистрированы ,без паспорта карточку не купить .все боятся шпионов .
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Брехня.
Можно и без паспорта купить стартовый билайн.
На ЖД вокзалах например.
Два месяца назад была в Москве, на киевском вокзале покупала.
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"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ."

Чукча не писатель? И кто такие "неугодные лица"? Мерзавцы, которые за уничтожение Украины, как государства? Ну так таких просто необходимо ловить, а желательно - просто уничтожать "при сопротивлении".
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не будут - а УЖЕ есть, не волнуйся так за своего родыча.
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*магнитных носителей информации*

Хлопці досі у двадцятому сторіччі живуть! Смішно й сумно водночас!
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все верно.. их то прочитать уже нет на чем. Наверное еще диск от ЕС. А может имелось в ввиду просто жесткий диск (Не SSD) которые по сути и есть - магнитный носитель информации.
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Скажу по секрету, в самом начале "флеш" память таки да, была магнитная. Готував фізичну ліквідацію офіцерів СБУ і збирав розвіддані: правоохоронці затримали агента ФСБ - Цензор.НЕТ 2285
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Своя совкова криса і таких багато! Їх кожного дня таких пачками можна пакувати.
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одних подозрений мало. Чтобы в суде дело не развалилось, нужно собрать очень много доказательного материала. А это совсем непросто.
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А "справедливый суд" отпустит этого ублюдка под залог в 501грн.
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Почему 501 грн? По мирному плану Зе отпустят еще и компенсацию выплатят.
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Все агенты Рашки были завербованы при своих визитах в Рашку в 14-19 годах.
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После бабченко ко всем подобным сообщениям от СБУ уже как то не так относишься.
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СБУ верить себя не уважать - вдруг это опять розыгрыш и фейковые победы и задержания
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курица ты тупая - неся такую ахинею ты и так уже показал что ты себя не уважаешь, не нужно это так ярко демонстрировать.

ишь расплодилось ваты после Зелиных высеров.
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Все помнят шутку СБУ с бабченко.Теперь любое сообщение от туда воспринимается за шутку или фейк
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Какой розьігрьіш? Предотвратили покушения на многих активистов. Хотя вам бьі и хохотелось его смерти.
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" Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников "

Встреча выпускников ... Как это трогательно . Собираютсе группа людей , которым наплевать друг на друга и при этом старательно делают вид , шо это не так Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ - Цензор.НЕТ 5604
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Это так . А то , шо там вербанули коллаборанта ВСУшника , никак не влияет на общую формулу . Кстати , этих коллоборантов в Украине полно , и это случай далеко не последний .
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Олежа , я так понял ты не в теме , поэтому сделай мимопроходил , будь ласка Готував фізичну ліквідацію офіцерів СБУ і збирав розвіддані: правоохоронці затримали агента ФСБ - Цензор.НЕТ 8107
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так для этого и встречи организовывают , и те кого ностальгия мучит, едут . а там уже дело техники . но самое главное что все знают что там может произойти и едут !
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красавчики. Только бы судья нормальный попался.

самое слабое звено в Украине - это продажные суды..
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В Мариуполе взяли...там шансов нет найти нормального судью - только если смогли вывезти в Киев...
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а в Киеве такие афигенные суды, типа апелляционного, правда?
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Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова. Источник: https://censor.net.ua/p3130920

вісімнадцятирічні пацани гинуть захищаючи Батьківщину, а жирний, старий підар, офіцер запасу ЗСУ, їздить на кацапію на зустрічі випускників!!! Тварина довбана
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Контррозвідники СБ України Готував фізичну ліквідацію офіцерів СБУ і збирав розвіддані: правоохоронці затримали агента ФСБ - Цензор.НЕТ 571 молодці...успіхів у подальшій службі!!!
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Военно-политическое училище противовоздушной обороньі😂 Дикие совки совсем...какие там ракетьі могут бьіть в принципе? Пехотное училище им. Матросова.
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что не так? это очень крутая вышка была в советское время - готовили там тех самых военных политтехнологов, кто сейчас вполне успешно проводят информвойны по всему миру.

у них еще поучиться надо. Ибо Украина пока что информвойну с треском проигрывает.
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Вас само название совсем не удивляет? 😁 И, да...все єти политруки в 91-ом мощно сглотнули.
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В Лисичанске судья хороший есть, Фастов хвамилиё. Он его на раз-два-три отмажет. Готував фізичну ліквідацію офіцерів СБУ і збирав розвіддані: правоохоронці затримали агента ФСБ - Цензор.НЕТ 2357
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Ії треба не ловити, а потім обмінювати, ..... просто принципово знищувати та по ТВ показувати результат ... Після 10-го у багатьох відпаде бажання сюди їхати або зраджувати Батьківщину
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да за него не кто не чего не даст. они как во время войны , массово засылают (вербуют) это им не чего не стоит. а расчет -если из 10 один сработает то все ок , остальных в топку .новых найдут
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работа - высший класс... нашли, разоблачили, показали всему миру, работа идет, контора пишет... ыдыйоты... разоблачение - это низший амебный уровень... перевербовка и дальнейшая работа на канале - вот что надо... хотя грыцыкам этого не надо...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГотовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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