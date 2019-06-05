 Украинский воин Владислав Бережной погиб от пули снайпера террористов 5 июня. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил волонтер Книги Памяти павшихпо Украине Святослав Смук.

Владислав Бережной родился 11.06.1996 года. Учился в Сватовской школе №6. После школы полгода работал на одном из местных предприятий. На войну парень ушел в 18 лет. В января 2015 года подписал долгосрочный контракт - до завершения особого периода.

Второй контракт Владислав подписал в 2017 В марте 2018 в газете "Голос общины" вышло интервью с ним

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно. У него остались жена и двое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин, старший солдат 17-й ОТБ Александр Лин погиб на Донбассе 4 июня