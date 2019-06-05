 Все 199 окружных избирательных комиссий образованы в максимальном составе, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА", правом подать свои кандидатуры в состав ОИК воспользовались все 6 партий, которые имеют парламентские фракции, а также 25 из 29 партий, которые выдвигали списки кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года.

Все окружные избирательные комиссии были образованы в максимальном составе (18 человек) и всего в состав ОИК включено 3582 человека (из которых 59% - женщины). В гендерном разрезе наименьшее количество женщин в состав ОИК было делегировано партиями "Сила и Честь" (37%), "Правый Сектор" (42%) и ВО "Свобода" (42%), тогда как больше всего женщин в состав ОИК внесла партия "Солидарность женщин Украины" (70%). Основным возрастным группам среди членов ОИК являются лица в возрасте от 31 до 50 лет (таких насчитывается около 50%) и от 51 до 70 лет (35%).

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Почти все парламентские партии (фракции) делегировали свои кандидатуры в максимально возможное количество ОИК (199). Только "Самопомич" внесла свои кандидатуры в состав 184 ОИК (из 199). В целом же больше всего кандидатур в состав ОИК (по результатам жеребьевки и на основе фракционных квот) делегировали "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (309 человек), "Радикальная партия Олега Ляшко" (307 человек), "Народный фронт" (305 человек), "Батькивщина" (300 человек) и "Оппозиционный блок" (290 человек). Эти четыре партии получили по два человека в составе около половины образованных ОИК. По результатам жеребьевки наибольшее представительство в составе ОИК получила партия "Возрождение" (114 человек) и партия "5.10" (114 человек), наименьшее - "Сила людей" (47 человек).

Отмечается, что к основным полномочиям ОИК относится установление итогов голосования в пределах одномандатного избирательного округа, создание специальных участков на временной основе, регистрация официальных наблюдателей, признание голосования на избирательном участке недействительным (в отдельных случаях).

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