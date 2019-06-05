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 Все 199 окружных избирательных комиссий образованы в максимальном составе, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия сформировала все 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА", правом подать свои кандидатуры в состав ОИК воспользовались все 6 партий, которые имеют парламентские фракции, а также 25 из 29 партий, которые выдвигали списки кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года.

Все окружные избирательные комиссии были образованы в максимальном составе (18 человек) и всего в состав ОИК включено 3582 человека (из которых 59% - женщины). В гендерном разрезе наименьшее количество женщин в состав ОИК было делегировано партиями "Сила и Честь" (37%), "Правый Сектор" (42%) и ВО "Свобода" (42%), тогда как больше всего женщин в состав ОИК внесла партия "Солидарность женщин Украины" (70%). Основным возрастным группам среди членов ОИК являются лица в возрасте от 31 до 50 лет (таких насчитывается около 50%) и от 51 до 70 лет (35%).

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Почти все парламентские партии (фракции) делегировали свои кандидатуры в максимально возможное количество ОИК (199). Только "Самопомич" внесла свои кандидатуры в состав 184 ОИК (из 199). В целом же больше всего кандидатур в состав ОИК (по результатам жеребьевки и на основе фракционных квот) делегировали "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (309 человек), "Радикальная партия Олега Ляшко" (307 человек), "Народный фронт" (305 человек), "Батькивщина" (300 человек) и "Оппозиционный блок" (290 человек). Эти четыре партии получили по два человека в составе около половины образованных ОИК. По результатам жеребьевки наибольшее представительство в составе ОИК получила партия "Возрождение" (114 человек) и партия "5.10" (114 человек), наименьшее - "Сила людей" (47 человек).

Отмечается, что к основным полномочиям ОИК относится установление итогов голосования в пределах одномандатного избирательного округа, создание специальных участков на временной основе, регистрация официальных наблюдателей, признание голосования на избирательном участке недействительным (в отдельных случаях).

Все 199 окружных избирательных комиссий образованы в максимальном составе, - ОПОРА 01

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Все 199 окружных избирательных комиссий образованы в максимальном составе, - ОПОРА 02
Все 199 окружных избирательных комиссий образованы в максимальном составе, - ОПОРА 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3130829
 
 
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450 ЗАЖРАВШИХСЯ СВИНЕЙ ,У НАС. Верховная Рада второй день подряд не включает в повестку дня президентские законопроекты. Сегодня не стали рассматривать документ о незаконном обогащении.

Хочу услышать коментарии 25% чекушек по этому поводу
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президента забанили, він їх висміяв, опустив нижче плінтуса, а потім балотувався в президенти. В бані сидить.
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ак сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА", правом подать свои кандидатуры в состав ОИК воспользовались все 6 партий, которые имеют парламентские фракции,Источник: https://censor.net.ua/p3130829

так шо уже признали конституционность досрочных выборов, выходит
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Рано. Суд отменит эти незаконные псевдо выборы...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВсе 199 окружных избирательных комиссий образованы в максимальном составе, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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