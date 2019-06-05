 Оккупанты обстреляли мечеть в Донецке и обвинили в этом подразделения Объединенных сил, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, это угрожает жизни мирного населения и повреждает гражданскую инфраструктуру Донбасса.

4 июня 2019 года по информации, полученной от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вооруженные формирования Российской Федерации в Донецкой области обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле мечети в Донецке.

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"Информируем, что на обращение Донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека от 2 июня 2019 года Вооруженные силы Украины, в отличие от вооруженных формирований Российской Федерации, предоставили свои гарантии безопасности на соблюдение режима прекращения огня для выполнения представителям Мониторинговой миссии своих задач вблизи места расположения указанной мечети. Подразделения Объединенных сил придерживались прямого приказа о режиме прекращения огня", - отмечается в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, 4 июня 2019 года по направлению города Донецк обстрелов позиций ВС Украины не было, соответственно украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

"Анализируя заявленное, направление стрельбы и реальное расстояние от мечети до ближайших позиций ВС Украины, которое составило 5,5 км, а также максимальную дальность стрельбы миномета калибра 82 мм (4 км) и существующее рассеивания при стрельбе, можно сделать вывод о том, что попасть четырьмя минами в купол мечети технически невозможно.

Учитывая дерзость оккупантов, есть основания утверждать, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше людей. В результате чего напрашивается вывод, что оккупационная администрация РФ в очередной раз пыталась дискредитировать ВС Украины перед народом Донбасса и мусульманской его части в частности.

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Данный факт в очередной раз подтверждает преступное планирование провокационных действий со стороны вооруженных формирований РФ, направленных, в первую очередь, против мирных граждан с целью дальнейшего обострения ситуации на временно оккупированных территориях Украины и нежелание соблюдать Минские договоренности", - отмечается в сообщении.





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