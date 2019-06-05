 Первый в Украине комикс, посвященный воинам АТО, презентовали в Днепре. ФОТОрепортаж

Презентация комиксов состоялась в Музее АТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
События в комиксе происходят в вымышленном мире. По сюжету, на страну напал северный сосед. Поэтому главные герои - Кий, Щек, Хорив и Лыбидь - встали на защиту Родины. Прототипы книжных персонажей - реальные воины, сражающиеся на Донбассе.
"Комиксы посвященные войне на Донбассе и освобождению Крыма. У каждого героя есть свои суперспособности, которые помогают бороться со злом. Прежде всего, эта серия для детей и подростков - чтобы молодежь знала, что происходит на Востоке Украины и кто нас защищает", - рассказал соавтор комикса Игорь Роговой.
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На презентацию пришли участники АТО и неравнодушные горожане. Каждый получил свой экземпляр комиксов.
"Видел, как зарождался этот проект. Считаю, что это идеальное решение для того, чтобы на "сказочных" примерах показать детям реальную ситуацию и помочь им понять, что происходит в нашей стране, как можно поступить в критической ситуации", - сказал доброволец, аэроразведчик Эдуард Наумов.
Также на Цензор.НЕТ: Первоклассникам в Луганской области ко Дню Соборности раздали патриотические комиксы "Приключения Никитки".
Комикс издан на средства Министерства информационной политики Украины. Его будут бесплатно распространять среди школьников и военнослужащих.
Фото пресс-службы Днепропетровской ОГА.
назад уже ничего не вернешь
возможно крым это наша плата за реальную независимость
можете кидать в меня памидоры, но лугандон я бы тоже временно изолировал
и начал бы наводить порядок в том что осталось
скажу больше, даже согласен на миротворцев на границе при условии полной изоляции оккупированных ********** наших территорий (наши хлопцы перестанут гибнуть, а сепары останутся без работы, пусть в русню едут расиянам криминогенную обстановку помогают повышать)
Хватить вже фейки з російских ЗМІ постити про "турчин здав Крим"..
Не було українських війск восени 2014 року, хіба що кілька тисяч(!) трохи озброених (але НЕ готових стриляти! памя'ятаємо як ПЕРШИЙ раз, здається в Миколаєві, охорона війскового маєтку відповіла на постріл - чим ввела нападників в СТУПОР.. й це вже був квітень!)..
А решка - хлопці, навіть не обстриляні.. 14 чоловік яких в травні біля Донецьку просто розтриляло кілька сепаратистів...
Або колона танків та бтр - які зупинялися десятком бабів, найнятих кацапами..
Й одну таку колону, теж здається в травні, коли зупинили - то лейтинант висмикнув чеку з гранати та піднявши над головою - розігнав стадо зебілів-сепаратистів... Бо теж не міг навіть в повітря вистрилити...
Чи тебе найняли в ольгіно.. як й оціх шелудивих, постити про "Україна напала на рашку"???
НИЧЕГО не было - ни запчастей, ни аккумуляторов.. ни специалистов...
Через неделю мучений - спалили ТРИ танка.. банально замкнуло в одном эл.питание - а оттянуть соседние от него - не смогли.. НЕЧЕМ было, танков на ходу вообще не было!
чтобы выполнять устав караульной службы приказы главнокомандующего не нужны
слились все( почти
прозрели лишь только после того как "братья" трупами начали Украину забрасывать и убивать и калечить украинцев без всякого сожаления ... твари
І потягни за ланцюг скабєєвої, щоб змило нахій
...
Зачіт! І щира бандерівська вподобайка!
Окремо сподобалися елементи стімпанку, ******** цей напрям.
Вернадський в образі безумного професора - це супер )))
Вот, экспромт сочинился
(саундтрек для чтения)
Восточная Европа. 1928 год.
...Глухо-монотонный, вступающий в ноги ритмический пульс главного вала. Разнотемповые звуки агрегатов и недоброе жужжание токов в проводах гальванических систем. Запах латуни и машинного масла.
Обер-лейтенанту Хорсту Альтманну нравились эти звуки. Они придавали тревожности ночного патрулирования какой-то суровый уют.
Лопасти пропеллеров, приводимые в движение мощью счетверённой паровой машины, перемалывали холодный ночной воздух. Три тяжёлых линейных тандемных ********* - "Альбрехт фон Валленштайн", "Тюрингия" и "Кронпринц Вильгельм" - угрюмо ползли на высоте 450 футов, над подёрнутой угольным туманом Zeichnengrund, прокладывая курс при помощи 4-разрядной машины Бэббиджа и вспомогательных арифмометров. Орудийные стволы батарейной палубы безмолвно смотрели в ночь, готовые обрушить на врага тонны пироксилина и гальванической картечи.
Полуразрушенные, покрытые гарью пакгаузы, заброшенные фабричные корпуса, остовы трущобных строений, депо, железнодорожные линии... И окопы, блиндажи, артиллерийские редуты, густо замотанные в колючую проволоку, ощетиненные чугунными кольями и картечницами Гатлинга.
Казалось, внизу никого нет. Только время от времени угольный мрак прорезали красные лучи прицельных гиперболоидов. Но Альтманн знал, что там, на земле - тысячи солдат и офицеров.
И в миле на восток - тоже.
...Шёл пятый год войны. Альянс Германии, Австрийской Империи и Украинского Гетманата - против Российской Империи. Этого коварного чудовища, проявившего свою подлую суть после той подозрительной истории со смертью Николая II.
Теперь Россией правил он. Мелкий, невзрачный и жестокий регент Харлампий Окуреев (он же морганатический супруг цесаревны Анастасии, ...хотя кто знает, жива ли она и кто она? Scheisse, чёртовы дворцовые тайны), действительно похожий то ли на сигарный окурок, то ли на мелкое насекомое... Окуреев, более известный в знающем русский язык мире как Хер-Лампий. И правда, в напомаженно-парадном виде он ещё напоминал лампу Уатта, сделанную патологическим эротоманом. Мелкий - но фаллос.
"Нас тама нетути". "Енто не мы". Нет, они что, за идиотов всех держат?
Война уже давно свелась к позиционным перестрелкам. Особенно когда США предоставили украинцам паровые аэроторпеды Sling - страшное оружие, превращающее российские дирижабли, бронепоезда и панцервагены в пылающие кучи металлолома.
И всё равно - конца этим перестрелкам не видно.
...Хорст, сдвинув очки на лоб, читал Lemberg Zeitung, львовскую германоязычную газету. Латунь очков охлаждала мозг, которому было от чего нагреться.
Глава МИД Нидерландов потребовал от Российской Империи выплатить компенсацию за уничтожение цеппелина AZ71, Меринов продолжает отрицать причастность к катастрофе...
"Компенсацию? И только? - мысли горели, как антрацит в топке. - Чёртовы голландские содомиты, какая "принципиальность"... Деньги решают всё? Ну уж нет! не откупитесь, швайнен..."
Альтманн немного успокоился, перейдя к следующей статье. Его Величество Кайзер Вильгельм непреклонно требовал суда и виселицы. И Франц-Иосиф Австрийский, похоже, разделял его решимость.
- Только так. Окурееву - ПЕТЛЮ, - жёстким тоном судьи произнёс Хорст уже вслух.
...Где-то на востоке разорвался снаряд.