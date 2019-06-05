 Первый в Украине комикс, посвященный воинам АТО, презентовали в Днепре. ФОТОрепортаж

Презентация комиксов состоялась в Музее АТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

События в комиксе происходят в вымышленном мире. По сюжету, на страну напал северный сосед. Поэтому главные герои - Кий, Щек, Хорив и Лыбидь - встали на защиту Родины. Прототипы книжных персонажей - реальные воины, сражающиеся на Донбассе.

"Комиксы посвященные войне на Донбассе и освобождению Крыма. У каждого героя есть свои суперспособности, которые помогают бороться со злом. Прежде всего, эта серия для детей и подростков - чтобы молодежь знала, что происходит на Востоке Украины и кто нас защищает", - рассказал соавтор комикса Игорь Роговой.

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На презентацию пришли участники АТО и неравнодушные горожане. Каждый получил свой экземпляр комиксов.

"Видел, как зарождался этот проект. Считаю, что это идеальное решение для того, чтобы на "сказочных" примерах показать детям реальную ситуацию и помочь им понять, что происходит в нашей стране, как можно поступить в критической ситуации", - сказал доброволец, аэроразведчик Эдуард Наумов.

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Комикс издан на средства Министерства информационной политики Украины. Его будут бесплатно распространять среди школьников и военнослужащих.

Фото пресс-службы Днепропетровской ОГА.

















