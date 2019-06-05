 "Бро": мужчина отпилил часть щита с названием ж/д станциии "Бровары" и унес с собой. ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"На станции "Бровары" мужчина на вид лет 40 отпилил часть названия станции "Бро" и забрал с собой", - говорится в комментарии к фото.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"На станции "Бровары" мужчина на вид лет 40 отпилил часть названия станции "Бро" и забрал с собой", - говорится в комментарии к фото.
Хотя. Кому и кобыла - невеста.
Пилил и приговаривал - "все мы теперь президенты")
" ... ВАРИ" шо кацапською означае ВОРЫ
годный флэшмоб
получается ему нужнее, чем самой станции...
его то хоть нашли? или там каждый день лазят с пилой и "бро"
Й бро зварив.
А ще хочу мойви. І кров*янки. І домашньої ковбаски. І карасиків засмажених.
І ковбика. Але ви не знаєте, що таке ковбик. Га?
Це похідне від німецького «кольбе».
Але ти це не знав.
А от котлетт французькою буде "маленький бочок", ну типу вирізка з боку з кісточкою, а ніяка не котлета.
Рука літццо !
Пора в монастир...
Вибачте.
Про вкусовиє качєства лягушок уви....одно скажу, что оні в отлічіє от раков, пітаются болєє кошєрним продуктом ...Ну да єщо говорят срєді ніх Царєвни попадаются. Но нє встрєчал. Врать нє буду.
Але мені обідно, що парень мене засталяє їсти жаб і запивати вином. Я ж пиво люблю. Едельвейс на квітах бузини. Але його вже зняли з виробництва.
«Путь Бро». В.Г. Сорокін.
Сільная вєщь.