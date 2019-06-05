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 "Бро": мужчина отпилил часть щита с названием ж/д станциии "Бровары" и унес с собой. ФОТО

На железнодорожной платформе в Броварах мужчина отрезал пилой от щита с названием станции кусок с тремя первыми буквами "Бро".

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"На станции "Бровары" мужчина на вид лет 40 отпилил часть названия станции "Бро" и забрал с собой", - говорится в комментарии к фото.

Бро: мужчина отпилил часть щита с названием ж/д станциии Бровары и унес с собой 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3130735
 
 
 Топ комментарии
 
Єто шо) Он в зоопрке мужчина отпилил кусок надписи "шимпан" на вольере с шимпанзе)
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Он ничего не думал...просто не хватило материала курятник достроить.... "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 775
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Завтра принесет табличку с надписью "Карловы"....прибьет гвоздями и будут Карловы Вары... "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 5297
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Он ничего не думал...просто не хватило материала курятник достроить.... "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 775
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Єто шо) Он в зоопрке мужчина отпилил кусок надписи "шимпан" на вольере с шимпанзе)
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И чего ты самца шимпанзе называешь мужчиной?
Хотя. Кому и кобыла - невеста.
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Х.з. может то и самец шимпанзе был.
Пилил и приговаривал - "все мы теперь президенты")
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Щойно Ви образили шановного пана Зеленського )))
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Завтра принесет табличку с надписью "Карловы"....прибьет гвоздями и будут Карловы Вары... "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 5297
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ну если он бензопилой ****** то я бы вообще оттуда ******* подальше мало ли что там в голове "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 8579
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Не, надо вырубить, а он останется инвалидом и год бегать по судам, трястись, башлять чтобы не посадили, а потом на всю жизнь иметь судимость. Это довольно хитрый план - из-за куска жести испоганить себе жизнь и человека покалечить.
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Ми ж у Європі. Тільки й залишається висловлювати занепокоєння та мовчки засуджувати
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Прихильник Зе, вирішив реформувати станцію
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десвинарчукизация началась "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 7830
" ... ВАРИ" шо кацапською означае ВОРЫ
годный флэшмоб "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 6137
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А если на здании АП отпилить кусок названия и оставить только первые две буквы, то получится - "АД"...... "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 330
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я не понимаю почему никто не отреагировал на этого идиота. могли бы ментов хотя бы вызвать (было бы в кого пострелять). всем насрать на то, что есть мудаки, которые срут и крушат все вокруг
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Тобто, більшість не реагує, тобто - таких більшість. Цікаво, скільки відсотків...
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ну так себе...курьез...
получается ему нужнее, чем самой станции...
его то хоть нашли? или там каждый день лазят с пилой и "бро"
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привязать его там на пару дней шоб шмели и шпаки обгладали вандала
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А шо Аваков говорит по этому вопросу?"Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 7167
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Бро - это сегодня мем, т.е. крутой чувак.
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Отак взяв і перейменував місто... Одним рухом болгарки...
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Ля, й ніхто не сказав, що бровари - то варці пива.
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Ну десь так. З півночі прибіг смердючий, захеканий, волохатий вікінг. Схопив нашого українського кельта-хлібороба за ширіньку й заволав "БРО! Вари".
Й бро зварив.
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Главное спи*дить, а пригодится ли оно, дома разберется))
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Взагалі, міняю французький шоколад, вино і сир на сало, борщ і сир, той що творог.
А ще хочу мойви. І кров*янки. І домашньої ковбаски. І карасиків засмажених. "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 3087
І ковбика. Але ви не знаєте, що таке ковбик. Га?
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Це точно, не гнилячча за 2:20.
Це похідне від німецького «кольбе».
Але ти це не знав.

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Не знала. Але я знаю, що слово кухня похідне від німецької. І огірок.

А от котлетт французькою буде "маленький бочок", ну типу вирізка з боку з кісточкою, а ніяка не котлета. "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 4979
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То Ви пані ?!
Рука літццо !
Пора в монастир...
Вибачте.
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Не варто в монастир. Нам нічого робити, ніж робити на настоятеля чи ігуменью. Нехай самі роблять. "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 1385
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Freken Обійдеся. Їж своїх жаб, та запивай їх вином.
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Та нє. Він не нає, що їдять не жаб, а "лягушок". І то тільтки задні бйодришка. Але я їх не їм і мало хто їсть. Більшість ********** гов*ядину. Вона дорогша за свинину набагато.
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Їх за роки совєцької власті розплодилося...
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то я про кугутів...
Про вкусовиє качєства лягушок уви....одно скажу, что оні в отлічіє от раков, пітаются болєє кошєрним продуктом ...Ну да єщо говорят срєді ніх Царєвни попадаются. Но нє встрєчал. Врать нє буду.
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Царєвни вони взагалі часто як жаби. Іноді є виключення.

Але мені обідно, що парень мене засталяє їсти жаб і запивати вином. Я ж пиво люблю. Едельвейс на квітах бузини. Але його вже зняли з виробництва. "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 5929
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Freken Ну, добре, пий пиво, але тільки після жаб.
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brother....
«Путь Бро». В.Г. Сорокін.
Сільная вєщь.
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Цензор.НЕТФотоКурьезы"Бро": мужчина отпилил часть щита с названием ж/д станциии "Бровары" и унес с собой. ФОТО
 
 
 
 
 
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