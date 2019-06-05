 "Бро": мужчина отпилил часть щита с названием ж/д станциии "Бровары" и унес с собой. ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"На станции "Бровары" мужчина на вид лет 40 отпилил часть названия станции "Бро" и забрал с собой", - говорится в комментарии к фото.

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