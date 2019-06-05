 Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня. ФОТОрепортаж

В начале заседания народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями, предложениями.
Затем парламентарии продолжили рассматривать поправки к законопроекту о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины (№1098). По результатам двух дней Рада смогла рассмотреть 669 поправок из 748.
День работы народных депутатов в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады, 5 июня. С трибуны выступает Иван Савка (НФ).
Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко показывает что-то на смартфоне Антону Киссе ("Видродження").
Ольга Богомолец (БПП) и Юрий Мирошниченко ("Оппоблок").
Богомолец открыла сообщение от Мирошниченко: "Привіт! Запрошуємо тебе з родиною! 22.06 буде урочисте відкриття і дипломатичний корпус та етюди, сонати і концерти Шопена".
Также Богомолец получила сообщения:
"Семерунь Ірина": "Знайшли ще й в Бучі, але за повну вартість".
Отметим, что Ирина Семерунь с 2017 года занимает пост руководителя секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, главой которого является Ольга Богомолец.
Светлана Войцеховская (НФ) и Виктор Еленский (НФ).
Юрий Береза (НФ, справа) и Андрей Тетерук (НФ, слева).
Ольга Богомолец подошла пообщаться к Татьяне Бахтеевой ("Оппоблок"). Тем временем, глава фракции "Оппоблок" Вадим Новинский беседует с коллегами.
Владимир Литвин (внефракционный) пришел пообщаться к Ефиму Звягильскому ("Оппоблок").
Оксана Продан (БПП) здоровается с Виктором Галасюком (Радикальная партия).
Иван Мельничук (БПП, слева) с коллегой.
Тем временем к беседе Литвина и Звягильского присоединился Новинский.
Новинский и Литвин.
Александра Кужель ("Батькивщина") и Евгений Рыбчинский ("Воля народа").
Сергей Каплин (внефракционный, в голубой рубашке, справа) и Роман Семенуха ("Самопомич", в пиджаке, слева).
Олег Ляшко в окружении своей фракции делает заявление с трибуны Рады.
Глава фракции БПП Артур Герасимов пришел пообщаться с коллегами из "Батькивщины": Вадимом Ивченко (стоит спиной), Иваном Крулько (сидит, поднял руку), Борисом Тарасюком (сидит, в очках).
Глава фракции НФ Максим Бурбак.
Фото: Цензор.НЕТ
ай хорошооо.. ай хорошооо...
да ничего хорошего! (песня)
ну и кому такая рада нужна?
где депутаты? деньги куют крысы?
ссаными тряпками их надо гнать, и чем быстрее, тем лучше
а парубия надо наказать ... по законам военного времени!
экономика всеровно в жопе
Жаль, что наши избиратели опять проголосуют за "крепких хозяйственников" эпохи Кучмы.
Я впевнений, норма «дві каденції - і до побачення» багато що змінить.
(Джерело: блог Остапа Дроздова)