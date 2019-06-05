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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 июня, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями, предложениями. 

Затем парламентарии продолжили рассматривать поправки к законопроекту о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины (№1098). По результатам двух дней Рада смогла рассмотреть 669 поправок из 748.

День работы народных депутатов в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 5 июня. С трибуны выступает Иван Савка (НФ).

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 02

Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко показывает что-то на смартфоне Антону Киссе ("Видродження").

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 03

Ольга Богомолец (БПП) и Юрий Мирошниченко ("Оппоблок").

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 04

Богомолец открыла сообщение от Мирошниченко: "Привіт! Запрошуємо тебе з родиною! 22.06 буде урочисте відкриття і дипломатичний корпус та етюди, сонати і концерти Шопена".

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 05

Также Богомолец получила сообщения:

"Семерунь Ірина": "Знайшли ще й в Бучі, але за повну вартість".

Отметим, что Ирина Семерунь с 2017 года занимает пост руководителя секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, главой которого является Ольга Богомолец.

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 06

Светлана Войцеховская (НФ) и Виктор Еленский (НФ).

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 07

Юрий Береза (НФ, справа) и Андрей Тетерук (НФ, слева).

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 08

Ольга Богомолец подошла пообщаться к Татьяне Бахтеевой ("Оппоблок"). Тем временем, глава фракции "Оппоблок" Вадим Новинский беседует с коллегами.

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 09

Владимир Литвин (внефракционный) пришел пообщаться к Ефиму Звягильскому ("Оппоблок").

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 10

Оксана Продан (БПП) здоровается с Виктором Галасюком (Радикальная партия).

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 11

Иван Мельничук (БПП, слева) с коллегой.

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 12

Тем временем к беседе Литвина и Звягильского присоединился Новинский.

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 13

Новинский и Литвин.

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 14

Александра Кужель ("Батькивщина") и Евгений Рыбчинский ("Воля народа").

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 15

Сергей Каплин (внефракционный, в голубой рубашке, справа) и Роман Семенуха ("Самопомич", в пиджаке, слева).

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 16

Олег Ляшко в окружении своей фракции делает заявление с трибуны Рады.

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 17

Глава фракции БПП Артур Герасимов пришел пообщаться с коллегами из "Батькивщины": Вадимом Ивченко (стоит спиной), Иваном Крулько (сидит, поднял руку), Борисом Тарасюком (сидит, в очках).

Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение оппоблоковца Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у Батькивщины, беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня 18

Глава фракции НФ Максим Бурбак.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3130715
 
 
 Топ комментарии
 
Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня - Цензор.НЕТ 5771
ну и кому такая рада нужна?
где депутаты? деньги куют крысы?
ссаными тряпками их надо гнать, и чем быстрее, тем лучше
а парубия надо наказать ... по законам военного времени!
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...цю мерзотну трійцю треба було вішати ще у 2014 році...!
Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня - Цензор.НЕТ 1871
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Товариство самозакоханих дармоїдів!
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Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня - Цензор.НЕТ 5771
ну и кому такая рада нужна?
где депутаты? деньги куют крысы?
ссаными тряпками их надо гнать, и чем быстрее, тем лучше
а парубия надо наказать ... по законам военного времени!
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А що,шабаш тепер не на Лисій горі проводять?
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...цю мерзотну трійцю треба було вішати ще у 2014 році...!
Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня - Цензор.НЕТ 1871
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а где все депутаты? народ, можем все дружно с завтра тоже перестанем ходить на работу?
экономика всеровно в жопе
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у мене одного від їх пик, стійкий блювотний рефлес і відчуття лютої ненависті? хоча, кажуть, ця рада зробила і корисного в рази більше за всі минулі скликання дармоїдів...
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Дружно обсуждаю вопросы своего бизнеса.
Жаль, что наши избиратели опять проголосуют за "крепких хозяйственников" эпохи Кучмы.
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"Депутат - це той, хто панічно боїться піти з парламенту... Треба до депутатів застосувати ту обмежувальну норму, яка діє на президента. Два терміни - і до побачення. Дві каденції - і вертайся назад до народу... Іншого виходу немає. Обмеживши депутатів лише двома термінами, ми автоматично знімаємо проблему старожилів із мандатом. Ось вам і оновлення, і регулярні ліфти знизу, і ротація еліт. Кістяк нинішньої Верховної Ради не мінявся з 2002 року... Парламент - єдиний застійний орган у країні, якого не колишуть політичні урагани. Купол парламенту - це останній прихисток для тих, хто не може існувати в нормальному житті і вийти зі свого захищеного гетто. Вони готові вдаватися до неймовірних викрутас - лиш би зберегтися як вид недоторканних... Зусиллями електоральних калік контингент 2002 року пролонгує своє депутатство з терміну на термін... Люди... побачать льотчицю Надю, комбата Семена, журналіста Мустафу, незрячого Шухевича - і не побачать нікого іншого за ними. Тому парламент 2002 року буде вічним. Ми його зможемо лише злегка розбавляти миловидними мордочками так званих «нових», але концентрації «рішал» це ніяк не змінить. Депутат - це той, хто панічно боїться піти з парламенту... І вони праві. Вони повернуться на територію народу, впадуть до рівня свого виборця. Тому-то чинні депутати так намагаються зберегтися в обоймі. Будь-якою ціною.

Я впевнений, норма «дві каденції - і до побачення» багато що змінить.

(Джерело: блог Остапа Дроздова)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКиссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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