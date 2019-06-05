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 Пятилетнего Кирилла Тлявова похоронили в Переяславе-Хмельницком. ФОТОрепортаж

На похороны мальчика собрались более ста человек. Бабушку Кирилла в начале церемонии забрала скорая помощь. Отец мальчика был на грани потери сознания, но отказался от госпитализации.

Мальчика отпели во дворе дома в полной тишине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Україна".

Все фото - "Укринформ"Пятилетнего Кирилла Тлявова похоронили в Переяславе-Хмельницком 01Пятилетнего Кирилла Тлявова похоронили в Переяславе-Хмельницком 02Пятилетнего Кирилла Тлявова похоронили в Переяславе-Хмельницком 03

После этого гроб с телом убитого понесли на городское кладбище в сопровождении около 100 человек. Среди них была одна сотрудница полиции с цветами и мэр города Переяслав-Хмельницкий - Тарас Костин.

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Во время процессии одной из женщин стало плохо, и она пересела в автомобиль.

Люди молчали и только иногда почти шепотом говорили об убийстве ребенка, "реформе полиции", о том, "накажут или нет" виновных. Местные уверены, что полицейских, подозреваемых в убийстве хотят "отмазать".

На кладбище люди молча стали вокруг маленького гроба. Родители тихо плакали.

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"Это не так просто здесь стоять, ощущение такие, будто потерял часть тела", - сказал на прощании с ребенком священник.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/p3130695
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПятилетнего Кирилла Тлявова похоронили в Переяславе-Хмельницком. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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