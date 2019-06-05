EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2753  122
Все про:Зеленский (1643) опрос (1680) Порошенко (17572)

 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Треть граждан Украины считают, что страна движется в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, 34% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении, 37% - противоположного мнения, еще 29% - не определились. Относительно больше тех, кто имеет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдаются среди жителей Центра и Юга, молодых респондентов, а также избирателей партий "Слуга народа" и "Сила и честь". Зато сторонники партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За життя" - наиболее пессимистичны в этом вопросе.

Абсолютное большинство (88%) ожидают радикальных изменений в стране. Лишь 4% выступают за стабилизацию ситуации, чтобы не было хуже, 5% - за возвращение в прошлое. Запрос на изменения присущ абсолютному большинству представителей всех возрастных, региональных и электоральных групп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Половина опрошенных довольны деятельностью новоизбранного президента В.Зеленского, только 11% - противоположного мнения. При этом 39% еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства. Деятельностью бывшего Президента П.Порошенко довольны 16% опрошенных, более 80% - не удовлетворены. Деятельностью главы правительства В.Гройсмана довольны 19%, недовольны - 76%. Работой Верховной Рады не довольны более 90% опрошенных.

50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос Рейтинга 01
50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос Рейтинга 02
50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос Рейтинга 03
50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос Рейтинга 04
50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос Рейтинга 05
50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос Рейтинга 06
50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос Рейтинга 07

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 29 мая - 3 июня 2019 гг.

Источник: https://censor.net.ua/p3130668
 
   
 Топ комментарии
 
Стесняюсь спросить, какой деятельностью?
 показать весь комментарий
 
особенно его игрой на пианино
 показать весь комментарий
 
За две недели минус 24 процента. ХАрошее начало у Голобородько... 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 490
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Оценивают по тому что он делает, говорит, как себя ведёт... Так вот, за две недели кроме бреда и селфи почему то больше ничем не запомнился...
 показать весь комментарий
 
Ніякої діяльності ще не було.
Лише реклама шаурми.
 показать весь комментарий
 
 
Голосовала во втором туре за ЗЕ.
Если честно пока немного разочарована.
Его избиратели ожидают от него решительных действий по прекращению войны на донбасе, а не разъездов по европам с сотрясением воздуха и озабоченостей со стороны партнеров.
Этим занимался порось. Ни к чему это не привело. Так стоило тогла менять шило на мыло?
На июльских выборах проголосую за рыгов.
 показать весь комментарий
 
надо было голосовать за Пепу, оно по европам уже не ездит))))
 показать весь комментарий
 
За Пэдра голосовала в 2014. Разочаровалась также быстро. Поэтому остались только рыги.
Да, они негодяи, но надеюсь хотя бы остановят войну.
 показать весь комментарий
 
Вот мне интересно ( правда ) - какие , в Вашем понимании , должны быть "решительные действия по прекращению войны" ?.... ( в общих чертах , если можно 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7484)
 показать весь комментарий
 
А мне все равно. Оно обещало? Обещало. Вот и пускай теперь делает. Или войну пускай официально объявит и выгонит пу или капитулирует.
 показать весь комментарий
 
-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
 показать весь комментарий
 
Дык, надоть завгара легитимного вернуть, и все дела...🙌🙌🙌
 показать весь комментарий
 
50 % это больше чем я ожидал .учитывая поддержку ЗЕ в 30-40% .За Пепу помолчим , о говне ни слова .
 показать весь комментарий
 
 
73% ,поверивших ольгинским троллям и подпевалам политиканов,от 62% избирателей, пришедших на выборы.--это 45% общего количества избирателей ! Итак ,легкомысленных у нас, всё-таки, меньше половины! Надо надеяться ,что к выборам в Раду ,поумневших станет больше...и "слугу" приструнят!
 показать весь комментарий
 
 
Тупой ещё тупее, почитай рейтинг, шоб ни ссать против ветра!
 показать весь комментарий
 
Так жарко на улице , а дождя нет, вот и использует энергию ветра для своего элитного комфорта
 показать весь комментарий
 
 
Про "рейтиг" можете не рассказывать - это просто манипуляции вашим сознанием (причем со знанием своего дела 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3002) . А про "ни ссать" - это мы уже видели недавно ...
 показать весь комментарий
 
Ты тем же самым своим способом подсчитай пэтины голоса.
 показать весь комментарий
 
 
Кагбы мнение рыгосои меньше всего волнует....их мнение может быть интересно только при составлении завещания!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Опять удар пэте под дышло.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх