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 Политика Украины
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 Выступавший за референдум "ДНР" экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский. ФОТО

Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады Владислав Лукьянов баллотируется в общественный совет при Киевской горадминистрации.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Из черных щелей на свет продолжают выползать самые невероятные политические умертвия. 5 июня в Украинском доме (Крещатик 2) в 10:00 состоятся выборы нового состава громадськой рады при КМДА на период 2019-2021. Подробнее об этом можно почитать по ссылке. Среди допущенных к этому процессу организаций в списке можно увидеть некое ГО "Корали", которую возглавляет бывший народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов", - сообщил журналист.

Выступавший за референдум ДНР экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский 01
Выступавший за референдум ДНР экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский 02

"13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских "туристов" принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением. В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика ДНР. Лукьянов выступал на митинге под флагами сепаратистов, поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины, рассказывал о том, как предостерегал бойцов ВСУ применять силу против "своего народа" и т.д", - напомнил Казанский.

Выступавший за референдум ДНР экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский 03
Выступавший за референдум ДНР экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский 04

"Честно говоря, думал, что этот персонаж сидит где-то в Крыму или в России, но нет. Оказывается, Лукьянов спокойно живет в ненавистном ему Киеве, от которого он сам же призывал отделяться. Более того - теперь Лукьянов хочет пролезть в громадську раду при КМДА и таким образом принимать участие в управлении столицей. Повыступал под флагами ДНР, разжег конфликт, стравил сограждан и сбежал из Донбасса. Пусть другие теперь мучаются и живут в резервации. Удивительно. Казалось бы, добился человек своего. Защитил Харцызск от бандеровцев, украинизации, вышиванок и т.д. Так и езжай туда, наслаждайся жизнью. Ты же хотел русский мир, так вот он. Но нет. Почему-то Лукьянов не хочет жить в "республике" и работать в "народном совете ДНР", а едет в Киев, к "хунте" и "фашистам", - резюмировал журналист.

Выступавший за референдум ДНР экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский 05

Источник: https://censor.net.ua/p3130620
 
 
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Нет...это от ЕС обновлённой порохоботни.
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При "порохоботне" оно сидело и нос показать боялось. А тут вдруг повылазило. С чего бы это? "Совпадение? Не думаю..." (с)
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Така знайома мармиза... Пересидів на курортах та ресторанах 5 років, а тут на громадську діяльність потягнуло. Ну-ну.
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так твой шоколадный работодатель с "легко-управляемым" прокурором так и не удосужились его посадить. Хотя доказательств госизмены - через край. Теперь сиди порохосос и помалкивай
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Твой работодатель из цирка шапито, уже посадил хоть кого-то из команды Януковича ?.. ну, или хотя бы открыл хоть одно уголовное дело против кого-то из них ?... Нет ? Так сиди шаурмасос и помалкивай.
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Ні, шановний, не так. Це лице бариги Порошенка. Якраз дякуючи цій паскуді ці упирі спокійно живуть тут і готуються до реваншу. Що заважало 5 років Порошенку, Грицаку та Луценку відправити цих зрадників та сволоту на нари?
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Как можно посадить, тех кто сбежал вместе с Януковичем в Ростов ?
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та это уже норма. можно об этом даже не писать
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Помним,помним,как Петруха в Виннице задвигал явных сепаров на должность начальников полиции, но не срослось-народ восстал...!
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Пришлось поставить сепара латентного Выступавший за референдум "ДНР" экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский - Цензор.НЕТ 9811
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это тот Шариков, который три ходки имеет? рекордсмен.
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я вже і забула цього виродка.
колишні ригі у всі щілини лізуть
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Лолита карала идейных националистов,даже за свой-Петин- разорванный портрет люди сроки получали..?!
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Сейчас их время - подонков, ублюдков, всякой мрази. Непоследовательность и половинчатость Порошенко привели к тому, что эта погань снова в тренде.
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возвращение блудных сыновей, а как на счет дамбаса, туды это имбицилло не хочет ехать??? а ???, я Вас, господа, спрашиваю))))
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Спасибо зеленскому за возвращение людей со всего мира. Глядишь и Янукович скоро вернется и на посаду его примут Выступавший за референдум "ДНР" экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский - Цензор.НЕТ 4555
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писец, в россии уже бы давно сидел, лет 20 точно бы получил.
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в раше уже весь народ срок мотает)))) твой пример не удачный
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А куда же СБУ 5 лет смотрела?!Или это нужный Порошенко человек?!
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Куда нынешнее смотрит? С новыми силами в обновленном составе собирается экономикой заниматься?
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они 5 лет даже чихнуть боялись, а сейчас заявляют о себе. вотчт делает лейтинант, не служивший в армии, для того что бы они снова исчезли на 5 лет?
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А я думал,что этот подонок уже сдох. А оно вот оно как. "Новаелитцо"..
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о, вот и промокашка появился)))) 5 лет его не видно было а при новых демократах и европейцах решил свое рыло показать, лохи должны привыкать к новым хозяевам)))
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Опппа - донецький "дояр" повернувся? Юрка "єнакієвський" індульгенцію у генпЛокуЛола собі купив. Госпідар валізи пакує. А там дивись і проФФесор намалюється в Межигір'ї - це мабуть їх мав на увазі "слуга" народу коли говорив що дорога "молодим" в політику буде відкрита???
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Пока подобную мразь не начнут отстреливать - они будут лезть со всех щелей как тараканы
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экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА
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Ба-а-а!!! Какіє люді! )))

Выступавший за референдум "ДНР" экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский - Цензор.НЕТ 142
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВыступавший за референдум "ДНР" экс-регионал Лукьянов баллотируется в общественный совет при КГГА, - Казанский. ФОТО
 
 
 
 
 
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